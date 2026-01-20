Rosario: Javkin y el gremio municipal vuelven a enfrentarse por el freno a los cargos hereditarios

El intendente de Rosario , Pablo Javkin , y el gremio del personal municipal protagonizaron un nuevo round en la disputa de fondo que sostienen desde hace varios meses. Esta vez, por un proyecto impulsado por un concejal libertario y una edil del PRO que forma parte de Unidos para frenar los cargos hereditarios en la planta del Estado.

La iniciativa, que fue aprobada el año pasado y se puso en práctica ahora, impide que ingrese personal a la planta del Estado local dando prioridad a la relación de parentesco. Se trata de una medida similar a las ya lanzadas por la administración nacional y por el gobierno de Maximiliano Pullaro , en este caso en las empresas públicas de Santa Fe -primero- y en toda la administración pública provincial.

En septiembre del año pasado el Concejo sancionó la ordenanza 10.809, un proyecto presentado por el edil libertario Franco Volpe –ahora jefe de bloque de La Libertad Avanza en el legislativo local– y por Ana Laura Martínez , enrolada en la corriente del PRO que se mantiene dentro del oficialismo local.

La iniciativa apunta a que el acceso a cargos públicos se base en principios de “transparencia y meritocracia”, evitando dar prioridad a “hijos de agentes en actividad, jubilados o fallecidos”, según lo establecía una ordenanza de 1984. “La normativa municipal debe alinearse con las disposiciones a nivel nacional que buscan eliminar cargos hereditarios”, planteaba la norma.

La nueva normativa comenzó a aplicarse esta semana como parte del trabajo de ordenamiento de personal que se realiza habitualmente a comienzos de cada año y generó rechazo en el gremio municipal. “Esta ordenanza genera confusión y venta de humo, porque en realidad no cambia nada para quienes aspiran a trabajar en la Municipalidad”, aseguró Antonio Ratner , secretario general del gremio de municipales .

Antonio Ratner.png

La respuesta del sindicato no se quedó ahí. Ratner contraatacó asegurando que no sólo es falso que ingrese personal en esas condiciones, si no que, además, el municipio incorpora personal por relaciones de parentesco con los funcionarios y que se demora la regularización de trabajadores precarizados.

“Hay personas contratadas desde hace ocho años y pasaron a planta transitoria a personas con contratos de un año”, denunció Ratner. El gremio dispuso una asamblea frente a la sede de Desarrollo Humano para visibilizar el reclamo.

Antecedentes en la Nación y la provincia

En octubre de 2024 la gestión de Javier Milei había prohibido que familiares del personal ya fallecido cubrieran la vacante. En la misma línea se manejó el gobernador Maximiliano Pullaro con firmas que controla el Estado como la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Esa misma disposición fue acompañada luego por la Legislatura para toda la administración pública.

“Sin dudas genera resistencias. Han habido planteos en el ámbito formal de las discusiones paritarias y hoy tenemos conocimiento de una protesta organizada que va en este sentido, pero creemos que es la modalidad correcta”, planteó el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale en diálogo con Radio Dos.

El funcionario aseguró que la nueva modalidad de selección “es una práctica que llegó para quedarse” y que la posibilidad de ingresos que otorga prioridad a hijas e hijos de agentes en actividad, jubilados o fallecidos “se corta para siempre”.

Pablo Javkin y el gremio municipal, una relación tensa

El intendente y el gremio de municipales confrontaron en más de una oportunidad. El año pasado, luego de disponer un aumento por decreto, el conflicto entre ambos sectores escaló hasta mezclarse con la campaña política. En desacuerdo con la decisión de Javkin, el sindicato lanzó un paro y el alcalde respondió con una amenaza de descontar los días de huelga a quienes se plegaran a la medida.

Javkin acusó incluso al gremio de utilizar durante un acto de protesta cinco ambulancias del sistema público para cortar las calles. Calificó el episodio de “acto extorsivo” y lo vinculó con la campaña electoral que se desarrollaba en la ciudad.

El intendente cuestionó que Ratner jugara en favor de los intereses electorales de Juan Monteverde, líder de Ciudad Futura, por entonces candidato a concejal y ubicado como el principal opositor a la gestión municipal.

Durante la campaña para cargos legislativos nacionales fue el exconcejal del PRO alineado con la gestión municipal Carlos Cardozo quien vinculó a Ratner con los candidatos del peronismo.

Un cartel respaldando a Agustín Rossi y Caren Tepp en el ingreso de la sede gremial provocó la arremetida de Cardozo en su red social X: “Tras décadas fingiendo neutralidad, finalmente Ratner salió del clóset de la peor manera, convirtiendo a una organización sindical donde cada uno piensa como quiere en una sede de Rossi y su pantalla Tepp”.