Carolina Labayru: "Puedo decir que estoy con Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin, Juan Monteverde oculta a CFK"

-¿Se acostumbró a ser candidata?

-Seguí trabajando. La diferencia es que di más entrevistas, pero el contacto con la gente, visitar barrios, lo vengo haciendo desde que estoy en la gestión, y más en este nuevo rol de secretaria de Cercanía, en el que Pablo me pidió expresamente diálogo con el vecino. A mí me gusta resolver problemas, me gusta ir a los barrios, hablar con el vecino, ver qué necesita y solucionar pequeñas cosas o grandes cosas. Dar las entrevistas es lo que más nerviosa me pone.

Labayru1.jpg Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin lo dejaron en claro: creen que Carolina Labayru puede ganar Rosario.

-¿Se puede ganar?

-Sí, obvio, porque va a ir más gente a votar y además porque vivimos un 20 de junio increíble con casi 350 mil personas, una semana de promesa a la Bandera con 40 mil chicos, el Olga Day con 30 mil personas: se percibe esa sensación de que estamos mejor. Nadie quiere volver a lo que vivimos durante cuatro años, que tuvimos la pandemia de la inseguridad, y tampoco nadie quiere un discurso de odio, la motosierra sin sentido. Nosotros somos austeros, cuando Pablo inició su primera gestión firmó un decreto de austeridad que permitió que durante cuatro años seguidos tengamos superávit.

Los rivales: Juan Pedro Aleart y Juan Monteverde

-¿Cuáles son las diferencias con los modelos que proponen los otros candidatos?

-Hoy hubo un accidente y fue el helicóptero para trasladar a las personas heridas. Con la motosierra que Juan Pedro Aleart quiere traer, ese servicio se termina. Cuando yo ingresé a la Secretaría de Control, en el taller mecánico había doce personas, las recorté y nos quedamos con las dos que trabajaban. Si es por Juan Monteverde, nos quedamos con las doce personas en el taller. A mí me gusta una frase de Maxi: "Ni con los que quieren fundir al Estado, ni con los que quieren fundir a la gente".

-En el cierre de campaña dijeron que sus rivales tienen miedo y están nerviosos. ¿Por qué?

-Por la convicción de que vamos por el camino correcto, de que mientras algunos se disfrazan de novedad y son el pasado, y a otros les escriben los discursos en un escritorio de Buenos Aires, nosotros estamos en el camino silencioso de trabajar y de tener amor incondicional por Rosario. Lo demostramos con hechos, no con palabras. El rosarino está viendo eso, ni hablar los militantes que son los que le llevan lo que estamos haciendo a cada vecino. Ellos están convencidos del camino, de que vale la pena, y de que es en el que estamos todo el equipo de Unidos para Cambiar Santa Fe.

-¿El surgimiento de Juan Pedro Aleart y La Libertad Avanza obligó a endurecerse a Unidos?

-Nosotros sabemos hacia dónde vamos. Juan Pedro es una figura que tiene su conocimiento porque estuvo en el programa del mediodía más visto por los rosarinos y viene con el sello de Javier Milei. Por otro lado, está Monteverde, que es un chico que se dedica a ser candidato, cada dos años se postula a algo, por eso también es conocido. Yo tengo para mostrar experiencia de trabajar con el vecino codo a codo y todo un equipo atrás que, si bien tiene pluralidad de ideas, tenemos en claro el objetivo en común, que es defender a Rosario.

JavkinLabayru.jpg Pablo Javkin con Carolina Labayru, su representante que esta al frente de la lista de Unidos en Rosario.

Qué cambió Unidos para Cambiar Santa Fe

-¿Qué cambió con respecto a la campaña previa a las PASO?

-El rosarino está recuperando el orgullo, hay gente que empezó a volver a elegirnos para visitarnos. Algo es, algo pasa y eso la gente lo percibe. Los militantes tienen el termómetro y sienten lo que pasa cuando van a contar nuestro proyecto y quiénes somos. Porque podemos decir con quién estamos, con Pullaro y con Javkin. ¿Puede hacer eso Monteverde? No, no se anima a decir que va con CFK, con Juan Grabois, con Marcelo Sain, con Omar Perotti, con Alejandra Rodenas, con Armando Traferri, con lo peor del kirchnerismo que nos dejó abandonados durante cuatro años.

-¿Pullaro y Javkin son los mayores electores de Rosario?

-Sí, porque son dos líderes que se pusieron a trabajar en conjunto. Nuestro gobernador vino a poner la paz y el orden que otros nos prometieron y él es el que está cumpliendo; y aunque hay un candidato que dice que no hay intendente, ¿quién se cree que está haciendo todas las obras que estamos haciendo en la ciudad? Son dos líderes que están cambiando el rumbo. Pablo tuvo que gobernar cuatro años con todo en contra, y ahora que tenemos el apoyo de la provincia, que está cumpliendo lo que Pablo pidió a gritos, está levantando Rosario.

-¿Qué tres iniciativas quiere llevar primero al Concejo?

-Una surgió de escuchar a los consejos barriales: eliminar el metrobus de avenida Alberdi, que trajo muchas inconveniencias a los peatones, a los automovilistas y a los más de cien comercios que hay allí, que merecen más agilidad. Otra es eliminar los trapitos, cosa que no pudimos hacer antes porque teníamos solo veinte patrulleros en Rosario. Y una tercera es eliminar las elecciones de medio término, que lo podremos hacer cuando tengamos la autonomía para Rosario, porque son un gasto innecesario y porque hay muchos oportunistas que trabajan de candidatos