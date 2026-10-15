Rolando Figueroa anunció 45 obras en Neuquén con una inversión de $685.800 millones

El gobernador Rolando Figueroa anunció un plan de 45 obras nuevas con una inversión estimada de $685.800 millones, destinado a ampliar la infraestructura deportiva, turística y cultural en Neuquén . La propuesta incluye proyectos relacionados con el transporte, los espacios públicos y el cuidado del patrimonio.

La presentación se realizó en el estadio Ruca Che de la capital más importante de la Patagonia , durante el evento Neuquén Vive , una experiencia inmersiva que reunió siete líneas de intervención para mostrar cómo los proyectos públicos podían transformar la vida cotidiana en las distintas regiones de la provincia.

Desde hace tiempo ese es uno de los principales objetivos de la gestión del gobernador que insiste en que "el desafío de Neuquén no es de un sector, de un grupo ni de un club: es generacional". Por eso, el miércoles volvió a celebrar que los recursos se destinen a la inversión "en cada rincón de la provincia", siempre pensando "en las próximas generaciones de neuquinos".

Durante el evento, las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi , y de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz , fueron las encargadas de presentar la planificación que vincula la obra pública con el turismo, el deporte, la cultura y la calidad de vida.

Uno de los principales ejes del plan de obras contempla la construcción de siete natatorios, con un complejo olímpico en Neuquén capital y seis semiolímpicos en Andacollo , Rincón de los Sauces , Zapala , Plaza Huincul , Piedra del Águila y San Martín de los Andes . La inversión alcanza los $134.000 millones, con una superficie conjunta de 25.200 metros cuadrados.

Los establecimientos incluirán piscinas, vestuarios, gimnasios y espacios preparados para entrenamientos y competencias. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de acceso al deporte en diferentes localidades y reducir las desigualdades territoriales en materia de infraestructura pública.

NEUQUÉN VIVE



Cuando los recursos llegan donde se necesitan, las cosas cambian: deportistas y estudiantes con becas, y escuelas en lugar de tráilers. Invertimos en cada rincón de la provincia porque pensamos en las próximas generaciones de neuquinos.



El desafío de Neuquén no es… pic.twitter.com/UFziPf5FnH — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 15, 2026

El programa también incorpora nueve paseos costeros, con una extensión total de 34 kilómetros y una inversión estimada de $131.800 millones. Las intervenciones abarcarán Villa Traful, Las Coloradas, Aluminé, Andacollo, Moquehue, Neuquén capital, Centenario, Plottier y Senillosa.

Los proyectos prevén parques, sendas peatonales, ciclovías, miradores y áreas recreativas para recuperar los entornos naturales y fortalecer el atractivo turístico. De esta manera, el plan vincula la creación de espacios públicos con nuevas oportunidades para el disfrute del paisaje y el desarrollo de las economías locales.

"A veces parece que las obras son magia, que surgen desde la tierra, pero la verdad es que requieren mucho esfuerzo y, fundamentalmente, lo que requieren es vida. Y esa vida se la dan todos los deportistas y todos los artistas de esta provincia, que durante años estuvieron esperando espacios donde poder hacer sus actividades como corresponde", dijo el gobernador.

Un nuevo centro de transporte y la renovación de Copahue

Entre las iniciativas estratégicas figuró el futuro Hub de Transporte de Neuquén capital, cuya inversión estimada asciende a $180.000 millones. El proyecto prevé ampliar la superficie de 5.000 a 50.000 metros cuadrados e integrar diferentes alternativas de movilidad en un mismo complejo.

La propuesta contempla la ampliación del espacio aeroportuario, cuatro nuevas puertas de embarque y la incorporación de terminales ferroviaria y de ómnibus. También incluye estacionamientos, un hotel, un centro comercial y espacios para eventos, con la intención de mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento de la capital provincial.

Rolando Figueroa en el evento Neuquén Vive donde se presentaron 45 obras de infraestructura.

Otro de los anuncios estuvo relacionado con la renovación integral del complejo termal de Copahue. La obra contará con una inversión prevista de $36.000 millones y duplicará la superficie actual, de 4.000 a 8.000 metros cuadrados.

El proyecto contempla un circuito termal colectivo, áreas de tratamientos, balneoterapia, fangoterapia, espacios de rehabilitación, hotel y restaurante. La intervención apunta a jerarquizar uno de los recursos naturales distintivos de la provincia y potenciar su proyección turística, otro de los desarrollos que obsesiona a la gestión de La Neuquinidad.

Centros deportivos y culturales

La red de Centros Deportivos Comunitarios constituye otro de los componentes centrales del plan. La planificación incluye 23 establecimientos distribuidos en distintas regiones, de los cuales diez se encontraban en construcción y otros trece estaban proyectados. La inversión total prevista alcanza los $138.000 millones, con una superficie de 34.500 metros cuadrados.

"Tiene tanto derecho a hacer deporte en un lugar calefaccionado alguien que vive en Neuquén capital como quien vive en Coyuco Cochico, en Huinganco, en Los Guañacos o en cualquier lugar de la provincia", subrayó Figueroa al destacar la importancia de la equidad territorial de la apuesta provincial.

Las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

La propuesta también incorpora tres centros de convenciones en Chos Malal, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes. Con una inversión conjunta de $42.000 millones y 8.000 metros cuadrados de superficie, los complejos contarán con auditorios, salas de capacitación y áreas de apoyo para actividades vinculadas con el turismo, la cultura y los encuentros institucionales.

Un museo paleontológico para fortalecer el turismo y la ciencia

El plan presentado por el gobierno provincial incluye la construcción del nuevo Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, en Villa El Chocón, con una inversión estimada de $24.000 millones. El edificio tendrá 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles.

El proyecto prevé salas de exposiciones, un espacio inmersivo, exhibidores con piso de vidrio, laboratorio, áreas de investigación, talleres y auditorio. También contempla un parque lineal paleontológico sobre la costa del lago Ramos Mexía, con el propósito de integrar el patrimonio natural y científico a la propuesta turística.

La iniciativa busca consolidar un espacio de referencia para la divulgación científica, la educación y la cultura, además de ampliar la oferta de atractivos de la provincia.