El pastor en la tierra prometida: Dante Gebel junta dirigentes y busca hacer pie en Neuquén

El proyecto que intenta posicionar a Dante Gebel en la carrera presidencial comenzó a tejer sus redes en Neuquén . El armado local ya cuenta con el respaldo de Juan Ríos, referente de Encuentro Republicano Federal , el partido de Miguel Ángel Pichetto , y de Mónica Guanque , la diputada provincial opositora a Rolando Figueroa.

El desembarco de Consolidación Argentina , el equipo que trabaja con el pastor evangélico y conferencista, ocurrió hace un mes aproximadamente. Hubo una reunión que se realizó en el primer piso del hotel Tower de Neuquén capital motorizada por Eugenio Casielles , el legislador porteño que integró La Libertad Avanza y oficia como uno de los articuladores del espacio a nivel nacional.

Aunque reconoce que Pichetto “se hizo a un costado por que está ayudando a Cristina y compañía”, Ríos participó de la reunión como representante de Encuentro Republicano y Federal. También fueron a la cita militantes del MPN , exintendentes y pastores evangélicos de Senillosa , Plottier y Centenario .

El partido del diputado nacional apoyó la lista de La Neuquinidad en las elecciones de medio término de 2025. Pichetto visitó la Patagonia y se abrazó con Juan Luis "Pepe" Ousset , el jefe de Gabinete neuquino que en ese momento competía para ser senador.

El movimiento reflejó el pragmatismo del dirigente que en 2019 ya había saltado del peronismo a Juntos por el Cambio para sumarse a la fórmula presidencial con Mauricio Macri .

La mirada en el Congreso

Gebel apunta a llenar el estadio Vélez Sarsfield el próximo 18 de diciembre con “El Superclásico de la Juventud”, un evento de carácter religioso, cargado por la impronta que ubica al pastor como uno de los presidenciables. Una semana antes, afirmó Ríos, se juntará con todos los referentes provinciales que están en su armado político. “Ahí se va a saber más o menos la fecha en la que se largaría”, señaló. La hipótesis es que el lanzamiento oficial será en febrero.

Como las elecciones en Neuquén podrían realizarse en el primer semestre del año, el dirigente admitió que es muy difícil llegar a tiempo para disputar cargos provinciales y municipales. Por esa razón, consideró más factible acoplarse al proyecto nacional, si en 2027 se concreta la postulación de Gebel, acompañándolo con boletas propias para el Congreso.

“Nosotros somos argentinos y no podemos volver al pasado, de manera que no podemos estar con el kirchnerismo, ni con este hombre de la motosierra”, dijo Ríos que, aunque no profundiza sobre el perfil que tendría un eventual gobierno de Gebel, aseguró que la diferencia entre el pastor y Milei, dos referentes que se presentan públicamente como outsiders, es "tremeda".

De Figueroa a Dante Gebel

Guanque es legisladora provincial. Forma parte del interbloque opositor Neuquén República al que además de su sello, Democracia Neuquén, están la UCR y Cumplir.

Ella llegó a su banca en 2023 por la lista de Comunidad, el partido de Figueroa. Según manifestó, el quiebre con el gobernador se produjo porque la marginó del sector de Discapacidad, un área en la que ella había pedido tener injerencia. Otro punto de conflicto fue la destitución por inhabilidad moral de la exvicegobernadora Gloria Ruiz. Guanque votó a favor de apartarla y planteó que lo hizo “por qué se nos decía que había pruebas” y hoy “no está condenada, ni siquiera ha tenido un juicio”.

Figueroa y Guanque, previo al distanciamiento.

En algún momento se especuló con que podría buscar un lugar en el armado que lidera Brenda Buchiniz. Guanque advirtió que no integrará el espacio de la diputada en 2027.

Sostuvo que aunque "guarda un gran aprecio por Brenda", acompañará a Gebel porque cree que es el mejor lugar para “cambiar lo que está pasando en Neuquén". "Vos ves que todos hablan de Vaca Muerta, pero vamos al oeste y no hay luz, no hay gas, no hay nada. Vamos a Añelo, que es el corazón del petróleo, y no hay nada”, mencionó ante la consulta de Letra P.

Con la elección provincial fuera de los planes de Consolidación Argentina, su intención no sería competir por un cargo, sino volver a trabajar como empleada judicial y aportar desde allí.

"Es una opción nueva, algo fresco", remarcó la legisladora, y enfatizó en que si bien Gebel no vive en el país “tiene conocimiento” de lo que ocurre. “No es político, pero él viene a querer recuperar a Argentina, él no necesita de venir acá y ganar plata, como muchos políticos hoy lo están necesitando. Él viene con otro pensamiento, de querer ayudar, de querer sacar adelante a Argentina y ese es mi mismo pensamiento, querer sacar adelante Neuquén”, agregó.