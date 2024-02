Rogelio Frigerio pide diálogo, pero no descarta llevar a Javier Milei a la Justicia

A pesar del tono conciliador del mandatario, en Casa de Gobierno reconocen la incertidumbre sobre el camino que seguirá la relación con Nación. Frigerio respondió a ese clima interno y pidió “parar la pelota”. "Quiero llevar tranquilidad. Creo que todos los que tenemos responsabilidades. Tenemos que parar la pelota y pensar en la gente. A esa incertidumbre, a esa tristeza, a esa angustia, no le podemos agregar peleas de los que dirigen, de los que tienen responsabilidades", declaró.

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró este lunes el ciclo lectivo en Villa Paranacito, al sur de Entre Ríos.

El ajuste que no vieron venir

Aunque Frigerio mantuvo siempre un vínculo directo con el presidente, en el gabinete provincial reconocieron a Letra P que no esperaban el recorte del subsidio al transporte, ni mucho menos la eliminación del FONID. Ahora, no saben qué más podría venir. Y temen lo peor. “Es un escenario de lo imprevisible”, describió Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Justicia. “La gestión es un día a día más que nunca”, graficó.

“Teniendo en cuenta el margen con el que ganó, lejos de incitar a la división, a caldear el escenario político nacional, Milei debería ser magnánimo, y gobernar para todos”, reflexionó, y dijo estar “preocupado” por la falta de consensos y de acuerdos. “Argentina es muy compleja como para gobernar en soledad”, apuntó.

La puerta abierta de la vía judicial

En el gobierno entrerriano no descartan imitar la acción judicial de Chubut. “No vamos a cambiar nuestra manera de entender la política. No vamos a entrar en este campo del golpe por golpe, no es nuestro estilo, pero no vamos a dejar de defender lo que nos corresponde”, dijo Troncoso, y confirmó que la vía judicial es una posibilidad latente.

“Vamos a dar una mano al gobierno nacional en todo lo que sea bajar la inflación, pero todo lo que sea fuera de los márgenes de la cancha, no vamos a apoyar. Estamos permanentemente haciéndole saber al presidente qué está mal, pero el tango se baila de a dos, y tiene que haber receptividad”, describió, y advirtió que “no hemos cerrado la puerta de la justicia, que es la última palabra”.