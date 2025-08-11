ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Entre Ríos: el radicalismo violeta ganó la interna de la UCR y va por un lugar en la lista de Frigerio y LLA

Con muy baja participación en las urnas, Benedetti y Schneider se impusieron en toda la provincia. Empieza la rosca para el domingo 17.

Letra P | Exequiel Flesler
Por Exequiel Flesler
Darío Schneider y Atilio Benedetti, sonrientes en el congreso de la UCR de Entre Ríos. El resultado favorable a la incorporación de LLA a Juntos fue validado por el acompañamiento en la interna.

Darío Schneider y Atilio Benedetti, sonrientes en el congreso de la UCR de Entre Ríos. El resultado favorable a la incorporación de LLA a Juntos fue validado por el acompañamiento en la interna.

Las elecciones internas de la UCR de Entre Ríos respaldaron al sector que en el congreso boinablanca allanó el camino para que la coalición que lidera el gobernador Rogelio Frigerio integrara la Alianza La Libertad Avanza, sellando un pacto con la Casa Rosada. Los vencedores todavía deberán dar pelea para que sus nombres formen parte de la boleta que competirá el 26 de octubre.

Notas Relacionadas
Entre Ríos: la UCR va a la interna para pintarse de violeta y tratar de colarse en la lista de Frigerio y LLA
RADICALES CON PELUCA

Entre Ríos: la UCR va a la interna para pintarse de violeta y tratar de colarse en la lista de Frigerio y LLA

Por  Letra P | Periodismo Político

Ahora, vienen las horas de rosca frenética para que el radicalismo tenga presencia en la boleta que integrará junto al PRO, LLA y otras fuerzas más pequeñas. Schneider es ministro de Planificación de la provincia, mientras que Benedetti puja por continuar en el Congreso. El legislador, con vasta experiencia, sabe que es difícil que su nombre forme parte de la dupla que buscará llegar a la cámara alta y, con suerte, deberá contentarse con que lo anoten para Diputados.

Los resultados de la interna boinablanca

Con 55 mil personas afiliadas habilitadas para votar, la participación apenas llegó al 13%. El conteo le otorgó un contundente respaldo del 70% a la Lista 2 “Corriente para Construir”, que encabezaron Benedetti y Schneider. Fue con 4.954 votos frente a 2.239 obtenidos por la Lista 1 “Activa”.

Embed

Según la carta orgánica de la UCR, un 25% de los votos son necesarios para integrar la lista final por la minoría. Sin embargo, eso va a suceder solo en el caso de Herzovich, que ocuparía el segundo lugar en la lista para el Senado, desplazando a la candidata de la lista 2, Flavia Pamberger. Pagliotto compitió como extrapartidario, puesto que no reúne los años suficientes como afiliado radical. Por eso, en este caso, el piso para él era del 40%, diez puntos más de lo que consiguió.

De todas maneras, ninguno tiene un lugar asegurado en las generales de octubre. Cuando la junta electoral partidaria confirme el resultado y los ganadores firmen la aceptación de las candidaturas, deberán renunciar a ellas en el mismo acto. Ese será el kilómetro cero de la carrera por un lugar en la boleta de la alianza. Benedetti, que no quiere jubilarse sin ocupar una banca en el Senado, hará lo propio para colarse. Schneider, que quiere despegar en la provincia, intentará probarse el saco de candidato para comenzar a soñar con la pelea por la gobernación.

Qué dijeron los ganadores

Los ganadores de la interna radical concluyeron que la elección significó una validación a dos bandas. Por un lado, a la gestión que encabeza Frigerio como gobernador y que tiene a muchos correligionarios como funcionarios en distintas áreas de gobierno. Por el otro, respalda la decisión de ampliar la alianza electoral para enfrentar al peronismo.

Conteo votos UCR interna
El oficialismo boinablanca en el centro de cómputos durante la jornada electoral.

El oficialismo boinablanca en el centro de cómputos durante la jornada electoral.

En palabras de Schneider, se trata de "un mensaje para el norte trazado por la gestión", de la que él forma parte. "Confirma el respaldo de los afiliados a la decisión de ampliar la alianza resuelta por nuestro congreso partidario", fue la frase que eligió Benedetti para leer el resultado.

Qué pone en juego la UCR en Entre Ríos

El 26 de octubre Entre Ríos pone en juego cinco de sus nueve bancas en la cámara de Diputados. Además, es una de las ocho provincias que renueva sus tres bancas en el Senado.

La UCR posee un escaño en el Senado (Stella Olalla) y dos en Diputados: Atilio Benedetti y Marcela Antola. Ya había perdido en 2024 la de Pedro Galimberti, que renunció a la cámara baja para asumir en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), dejándole su lugar a Nancy Ballejos (PRO).

Si se suman los factores de la ampliación de la alianza, el rol del gobernador que buscará ubicar gente de máxima confianza y el protagonismo que LLA busca imponer en las coaliciones que selló en todo el país, el radicalismo va al cierre de listas del 17 de agosto casi resignado a perder lugar en el Congreso.

Temas
Notas Relacionadas
Rogelio Frigerio y Karina Milei sellaron su acuerdo electoral en Entre Ríos. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Frigerio cerró su acuerdo con Karina Milei: el PRO, la UCR y LLA compartirán lista en Entre Ríos

Alianza La Libertad Avanza será el nombre de la boleta que reunirá al oficialismo provincial y al team libertario en las legislativas. Detalles del acuerdo.
El congreso de la UCR de Entre Ríos aprobó este sábado la ampliación de la alianza y la posibilidad de suma a La Libertad Avanza al frente electoral que integrará en octubre en las legislativas nacionales. La diferencia fue abrumadora a favor de aliarse con Javier Milei.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Entre Ríos: el congreso de la UCR le tendió la alfombra roja al acuerdo de Frigerio con La Libertad Avanza

Ganó por goleada el pro-aliancismo. Ahora, apuestan a que el gobernador cierre el pacto con la conducción libertaria. Próxima parada: interna el 10 de agosto.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Rodrigo de Loredo patea la pelota afuera en Córdoba
FERNET CON ROSCA

Córdoba: De Loredo va al banco, De la Sota apunta al lazo Schiaretti-Milei y Bornoroni ensaya su renuncia

Por  Yanina Passero
Maximiliano Pullaro 2027: arquitecto de un frente nacional o primer gobernador con dos mandatos seguidos. 
SEMANA SANTA FE

El cambio de piel de Pullaro

Por  Pablo Fornero
Martín Maccarone, responsable de obras públicas
EMPLEO INFORMAL EN EL MINISTERIO

Obras públicas: quién es Maccarone, el funcionario fantasma de Caputo que maneja las concesiones

Por  Antonio Rossi
Federico Susbielles con la primera candidata a concejal de Fuerza Patria en Bahía Blanca, Florencia Molini 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Bahía Blanca: Susbielles plebiscita la gestión para disputarle el Concejo a La Libertad Avanza

Por  José Maldonado