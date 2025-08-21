ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Entre Ríos: quién es Alicia Fregonese y por qué Frigerio la eligió para la lista con LLA

Fue diputada e integró el gabinete de Mauricio Macri. En el gobierno provincial la valoran como una histórica del PRO y rescatan su militancia incondicional.

Letra P | Laura Terenzano
Por Laura Terenzano
Rogelio Frigerio eligió a Alicia Fregonese como candidata a diputada para llevar el voto PRO de Entre Ríos al Congreso.&nbsp;

Rogelio Frigerio eligió a Alicia Fregonese como candidata a diputada para llevar el voto PRO de Entre Ríos al Congreso. 

Alicia Fregonese es candidata a diputada por el PRO. Ocupa el segundo lugar en la lista que en Entre Ríos comparten el oficialismo de Rogelio Frigerio yLa Libertad Avanza. Titular del área de Educación, desembarcó en la política con Mauricio Macri, quien la integró a su gabinete en 2016. Un año después, ya era diputada y afianzaba su perfil en la provincia.

Notas Relacionadas
Joaquín Benegas Lynch es candidato a senador por Entre Ríos por la Alianza La Libertad Avanza, la lista oficialista del gobernador Rogelio Frigerio. Competirá con otras seis listas, cuatro del peronismo y dos de la izquierda. 
CIERRE DE LISTAS

Entre Ríos: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

Por  Letra P | Periodismo Político

Nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, pero hace más de 30 años se mudó a estas tierras. Su vínculo con Frigerio se afianzó cuando ambos compartieron funciones durante la presidencia del fundador del partido amarillo. Fregonese estuvo cuatro años en el Congreso, desde 2017 a 2021. Ese año ingresó Frigerio como diputado, hasta 2023, cuando ganó la gobernación. La referente del PRO siempre acompañó el devenir del partido en la provincia.

La vida política en el PRO

Su participación pública en la política comenzó de grande, cuando saltó de las filas de la Fundación Pensar a un lugar en el gabinete de Macri. De 2016 a 2017 se desempeñó como coordinadora nacional de Educación Rural y fue secretaria de Innovación y Calidad Educativa, en el ámbito del Ministerio de Educación. De 2013 a 2015 había sido coordinadora del área de Educación del think tank amarillo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1957255140756378018&partner=&hide_thread=false

En 2017 encabezó la boleta junto a Atilio Benedetti (UCR), quien volvía al recinto. En ese entonces, el radical se desempeñaba como director del Banco Nación. La dirigente del PRO llegó a ocupar ese lugar en la boleta no sin controversias, como ahora. La polémica se repite porque quienes cuestionan su candidatura apuntan que Fregonese no tiene caudal político suficiente.

En 2023, en la lista de Frigerio gobernador, fue candidata a diputada provincial. Ganó, pero no ocupó su banca, porque asumió al frente del Consejo General de Educación (CGE), cargo que ocupará hasta que presumiblemente vuelva al Congreso en diciembre de este año.

Por qué Fregonese para representar a Entre Ríos

Su asunción al frente del área de Educación también generó controversias. Se le cuestionó falta de trayectoria académica para asumir en el cargo. Sin embargo, el Senado provincial aprobó su pliego y asumió. A un año y medio del inicio de su gestión, algunas fuentes del ámbito educativo coinciden en endilgarle un “magro desempeño”. “Nunca funcionó. Esta candidatura es una salida elegante del gobierno”, dijo una persona al tanto de su gestión consultada por Letra P.

Frigerio y Fregonese de recorrida agosto 2025

En el ámbito docente no abundan opiniones favorables sobre su desempeño. Cuestionan puntualmente su escasa historia asociada al mundo de la docencia y la academia.

Fregonese es conocida por ser una de las más importantes aportantes al partido. Junto con su marido, Miguel Marcuard, son productores agropecuarios dedicados a la hacienda de ganado en la zona de Crucecita séptima, en el departamento Tala. Marcuard, de origen suizo, forma parte de la conducción de la Asociación Hereford Argentina. Fregonese, profesora de inglés, integró la comisión directiva de la Sociedad Rural Argentina, plataforma desde donde saltó a la política.

Cuando asumió su cargo en la provincia en 2023 prometió que ese sería el último rol de gestión que cumpliría, a sus 63 años. “Esto es lo último que voy a hacer, después me voy a dedicar a ser abuela”, dijo en marzo de 2024, según una entrevista que publicó Análisis. No será.

El lugar que le designó Frigerio en la lista con La Libertad Avanza

Fregonese ocupa el segundo puesto para Diputados en la lista que el oficialismo provincial bordó con LLA. Para ese lugar de la boleta, la danza de nombres tenía varias apuestas. Un nombre con altas chances era la diputada del PRO Nancy Ballejos, pero finalmente la joven de Concordia quedó fuera de la contienda.

“Alicia tiene un antecedente legislativo en lo inmediato y desempeñó sus funciones correctamente”, justificó una voz del gobierno entrerriano. La decisión de que fuera ella y no otra dirigente quien secundara a Andrés Laumann (LLA) en la nómina para la cámara baja se explica a su vez por la confianza que Frigerio asegura tener en ella. También por su activa militancia partidaria, que no interrumpió, según afirman, cuando estuvo en el llano entre 2021 y 2023 formando equipos técnicos para la campaña que luego proyectó al espacio a la Casa Gris.

Temas
Notas Relacionadas
Roque Fleitas, presidente de LLA Entre Ríos, junto a Lule Menem y Andrés Laumann, primer candidato a diputado por la Alianza La Libertad Avanza. 
CIERRE DE LISTAS

Entre Ríos: sorpresas, filtros y scouting telefónico en la trastienda del cierre de Frigerio y LLA

En 72 horas de rosca frenética, la definición de la boleta oficialista dejó perlitas. Un cambio de último minuto, enojos y las entrevistas de Benegas Lynch.
Andrés Laumann hizo campaña para la intendencia de Paraná en 2023 usando la máscara de Batman.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Batman al Congreso

El paranaense fue candidato en 2023 usando la máscara del personaje de DC Cómics. Su diálogo con Karina Milei lo hace volar a una banca. ¿Apuesta 2027?

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Mala noticia para Toto Caputo: la actividad económica no arranca
ARRANCA O NO ARRANCA

Mala noticia para Caputo: la economía cayó dos meses seguidos antes del sacudón del dólar

Por  Guillermo Villarreal
Las plataformas Temu y Shein, de China, preocupan a las empresas locales.
NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Preocupado por las importaciones de Shein y Temu, el comercio electrónico pide bajar impuestos provinciales

Por  Lorena Hak
 Martín Menem, presidente de la cámara de Diputados, durante la votación en la que perdió Javier Milei, por culpa de Mauricio Macri.
FALTARON HÉROES

Discapacidad: con votos libertarios y ayuda de Macri, Diputados rechazó el veto de Milei

Por  Mauricio Cantando
Las autoridades de La Libertad Avanza, durante la derrota con la oposición en Diputados.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

$LIBRA: la oposición se impuso y la denuncia por la criptoestafa será investigada en plena campaña

Por  Mauricio Cantando