Entre Ríos: el PJ expulsó del Consejo partidario a Carolina Gaillard por haber competido con otra lista

El PJ de Entre Ríos expulsó del Consejo a Carolina Gaillard por haber competido con lista propia en las legislativas nacionales del 26-O.

El Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos decidió correr de la conducción a Carolina Gaillard y a Carina Domínguez. A ambas las desplazaron por participar de otras propuestas electorales el 26-O . A pesar de muchos pedidos, no hubo desafiliaciones por ahora. Con la intención de que se enfríe el tema, cajonearon las notas en el Tribunal de Disciplina .

Gaillard fue candidata a senadora por la lista Ahora 503 , que compitió con el sello del Frente Grande y del Movimiento por Todos . Domínguez, desde UPCN , apoyó la lista que tuvo como candidato a Héctor Maya para el Senado y a Gustavo Guzmán para Diputados. Ellos compitieron con el andamiaje legal del Partido Socialista .

Gaillard ocupaba la tercera vocalía del Consejo y Domínguez, secretaria Adjunta del sindicato de estatales, fue hasta este jueves la vicepresidenta primera del PJ.

La reunión tuvo un temario preciso: la derrota electoral del 26 de octubre y la elaboración de un programa de gobierno para 2027. Sin embargo, el plato fuerte, y el primero que se trató, fueron los pedidos de sanciones a integrantes del Consejo y dirigentes y militantes peronistas que jugaron por fuera de la propuesta oficial.

La reunión, a puertas cerradas, analizó la conducta de quienes compitieron por fuera de la propuesta electoral que integró el partido en la provincia. “Resultaron funcionales a los intereses de la alianza conformada por el gobernador Frigerio y el presidente Milei”, denunciaron. En términos muy duros, hablaron además de “una afrenta a nuestro partido y una falta grave a nuestra Carta Orgánica”.

En la resolución, plantearon además para algunos casos “la saña irracional o motivada por intereses inconfesables con que se atacó como principales enemigos en la contienda electoral a nuestros candidatos y nuestro Partido”.

Para la decisión que expulsó del Consejo a Gaillard y a Domínguez se tomaron en cuenta tanto las notas ingresadas formalmente como mensajes en redes sociales dirigidas al Consejo o a miembros particulares.

Los nombres señalados en Entre Ríos

El listado de los nombres propios con pedidos de sanciones incluye a Carolina Gaillard, Héctor Maya, Carina Domínguez, Daniel Rossi, Guillermo Reggiardo, Paola Rubattino, Gustavo Guzmán, Silvio Farach, Federico Olano, Luna González, María Rosa Vergara, Graciela Trinidad, Ariel Villanueva, Claudia Quiróz y Oscar Barzola.

gaillard y rubattino Carolina Gaillard junto a Paola Rubattino. Encabezaron una propuesta por fuera del PJ.

De esta lista, fueron separadas de sus cargos en el Consejo Provincial Gaillard y Domínguez, y se derivaron las actuaciones al Tribunal de Disciplina junto a los restantes pedidos de sanciones. Hubo cuatro votos en contra para esta decisión. El propio de las involucradas y los de Mariana Farfán y de Flavia Maidana.

Por otro lado, en el encuentro se formalizó el alejamiento del diputado camporista Tomás Ledesma de la tesorería del Consejo. Adujo cuestiones personales. Seguirá siendo parte del órgano y Aldo Álvarez pasa a ocupar su cargo. La Cámpora queda así afuera de la conducción partidaria.

“Triste, lamentable y cobarde”

A diferencia de Gaillard, que estuvo on line, Domínguez estuvo presente en la sede del PJ en Paraná. La dirigente sindical dijo a Letra P que si debía resumir lo sucedido lo calificaba como “triste, lamentable y cobarde”.

Caceres Dominguez El presidente del PJ, José Cáceres, y Carina Domínguez, secretaria adjunta de UPCN y exvicepresidenta del partido, en un encuentro partidario durante el proceso pre-electoral.

Anticipó que no daba por cerrada la discusión y que va a apelar a otros órganos del partido. En principio, porque todo depende de lo que defina su agrupación. La Justicia no es un camino que tenga en mente para lo inmediato porque considera que la discusión es cabalmente política. También lamentó que no se trate el desplazamiento de Facundo Ruiz Díaz de la presidencia del PJ de Concordia, también por haber apoyado a Maya.

Mandato contra Javier Milei y Rogelio Frigerio

El texto que divulgó el PJ luego del encuentro habla del “equilibrio fiscal, el crecimiento, el trabajo, la producción, la industria y la protección y ampliación de derechos” como “ejes fundamentales para volver a poner a nuestra provincia en marcha, en el marco de un proyecto de Nación”.

Para ello plantearon la “decisión y nuestro mandato a los legisladores electos de nuestro espacio de respetar el rol opositor a los gobiernos de Javier Milei y su socio Rogelio Frigerio”. “Esa oposición debe ser con ideas, con proyectos, junto a otros sectores afines, pero firme, clara, sin dobleces, y siempre dentro de los lineamientos del peronismo”, sostuvieron. En esa misma línea se había pronunciado el PJ de Paraná, que en la misma nota que pidió sanciones para los que compitieron por fuera del partido reclamó otras para la “inconducta doctrinaria de legisladores provinciales que en ejercicio de sus mandatos hayan votado en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo entrerriano”.