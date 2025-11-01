Ola violeta

Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo ya piensan en el '27 cordobés y en un frente amplio con Javier Milei

Sin bancas desde diciembre, buscan proyectarse con LLA para enfrentar al cordobesismo. Brouwer de Koning propone reconstruir la UCR desde el llano.

Letra P | Luis Zegarra
Por Luis Zegarra
Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo, diputados por la UCR de Córdoba, junto a Luis Juez

La UCR de Córdoba no tendrá representación en el Congreso a partir del 10 de diciembre. Sin nombres propios en el Senado desde hace 22 años, en 40 días cumplirán su mandato los tres diputados que llegaron desde esta provincia en 2021: Rodrigo de Loredo, presidente de bloque, Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning.

La expectativa no parece agotada aún, al menos para De Loredo y Carrizo. Ambos sostienen la necesidad conformar un pacto nacional entre las distintas fuerzas que quieren clausurar cualquier vía de regreso al peronismo. Entre ellas, la UCR, de modo firme, sin eufemismos ni pelucas.

Dicho compromiso también les permitiría permanecer en órbitas nacionales. Pero, sostienen, la validez del mismo debería extenderse hacia Córdoba, donde vuelven a olfatear una chance para terminar con la sucesión de gobiernos del PJ cordobesista.

Objetivo Córdoba 2027

El jefe de bloque de la UCR en Diputados y la exintendenta de Quilino no quitan lente nacional a la interpretación del rotundo triunfo de LLA en Córdoba. Entienden, como tantos, que la ciudadanía ratificó la confianza a la gestión de Javier Milei.

No obstante, la magnitud de la derrota de la lista encabezada por Juan Schiaretti les permite colegir que la sociedad ha dado ya otras muestras de “hartazgo” del modelo que hoy lidera Martín Llaryora.

Con tales números, De Loredo reafirma lo que sostiene desde hace años, convertido en la voz más crítica del sanfrancisqueño desde que este jurara como gobernador. Tras abdicar su candidatura en favor de Luis Juez en 2023, el aún diputado considera que puede encabezar una alianza opositora lo más extensa posible, con inclusión de socios que superen los límites de Juntos por el Cambio. LLA, claro, entre ellos.

Gabriela Brouwer de Koning, Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo, los diputados de la UCR por Córdoba
Gabriela Brouwer de Koning, Rodrigo de Loredo y Soledad Carrizo, los diputados de la UCR por Córdoba

El senador coincide en los aspectos básicos pero difiere en lo medular: no está dispuesto a ceder protagonismo. Mucho menos cuando, aún en rol secundario, aparece en los registros triunfales del búnker libertario. Por si acaso, recuerda su vínculo amistoso con el presidente Milei, el mismo que emergiera nuevamente como gran ganador en la provincia.

Aun precipitada, cualquier consideración no puede prescindir de la irrupción de un actor que capitaliza para sí cada éxito violeta. Gabriel Bornoroni no sólo ha demostrado comprensión del mensaje bajado desde la Casa Rosada; también ha confirmado que posee tropa propia (y leal), desplegada en un territorio que conoce cada vez más.

La especulación de Rodrigo de Loredo

El '27 no agota los cálculos del excandidato a intendente. Los contactos para integrarse a un rediseñado gabinete presidencial no se han extinguido. Corren por cuenta de Santiago Caputo, cuyo destino en dicho esquema tampoco parece sellado.

Como toda previsión, el entorno deloredista afirma que éste sólo aceptaría integrarse a la gestión nacional en el marco de un acuerdo macro, que incluya a otras fuerzas, no sólo dirigentes cooptados por su peso específico.

de loredo ferrer carrizo.jpeg
Soledad Carrizo, Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo, dos mates y un acuerdo político.

Similar diagnóstico traza Carrizo, quien dejará la cámara baja tras 12 años ininterrumpidos. Aunque mantiene vínculos con armadores mileístas, no exentos de propuestas, y las huestes libertarias la consideran ya como “propia”, ella asegura que no abandonará su filiación radical.

Como tal, afirma que reforzará sus recorridos por la provincia. La impulsa, sostiene, un doble objetivo: derrotar al peronismo, claro, pero sobre todo recuperar las ínfulas del centenario partido, estragado por internas que sólo favorecen al juego del Panal, como se conoce a la casa de gobierno provincial.

“Puede seguir siendo un puente con el gobierno nacional. Pero sobre todo quiere reforzar el rol radical, como parte de una alianza que dispute realmente el poder en la provincia”, sintetizan en su entorno.

La interna de la UCR

La referencia a la disputa por la conducción del partido vuelve a hilvanar el destino de las salientes diputaciones. Para el segundo trimestre de 2026 debería concretarse el proceso de renovación de autoridades. El escenario descripto augura una peliaguda disputa entre la actual conducción, en manos de Marcos Ferrer, y el sector que lidera Mestre.

gabriela brower de koning marcos ferrer.jpg
Marcos Ferrer y Gabriela Brower de Koning

Para Brouwer de Koning, ese será el principal reto en su vuelta al llano. “Tenemos el gran desafío de reconstruir la UCR a nivel provincial. Tenemos que ponernos en esa tarea, Rodrigo, Soledad, los intendentes, todos. Hay que rearmar con el objetivo de gobernar la provincia”, afirma a Letra P.

Hasta entonces, la licenciada en ciencias políticas prepara su regreso a Río Tercero. En su agenda, simultáneamente, figura el avance de los trámites que permitirán el inicio del dictado de carreras de grado en la flamante Universidad Nacional, para cuyos fondos acaso deba volver a discutir con un gobierno nacional reticente a cumplir con la ley de financiamiento universitario.

Aquel Juntos por el Cambio

De Loredo, Carrizo y Brouwer de Koning habían ganado sus bancas como parte de Juntos por el Cambio tras el rotundo éxito obtenido en las legislativas de 2021.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1984242398411812979&partner=&hide_thread=false

Dos años después se les sumaría otro radical, Luis Picat, parte de la bandada halcona en la interna cambiemista. Hoy, expulsado del partido, el jesusmariense forma parte del bloque Liga del Interior, apéndice del bloque libertario. Alejado de la interna rojiblanca, advierte las dificultades que debe afrontar cualquier construcción futura. Además de personalismos exacerbados, apunta a una dilución de la identidad.

Similares debilidades advierten otras voces en la Legislatura provincial, único reducto donde mantiene vigencia el rótulo de Juntos por el Cambio. Mantener la cohesión de tal bancada no resulta sencillo, atravesada como está por fracturas y tensiones, algunas inducidas por talladores del Partido Cordobés. Esa cohesión, remarcan, será condición indispensable para la disputa provincial que se avecina.

