Elecciones | 26 de octubre

Legislatura de Córdoba: la UCR y el juecismo suman dos opositores clave y van por el legislador de De la Sota

El interbloque cenó en la casa de la radical Ferrero. Promesas de articulación permanente con Alesandri y Agrelo. Knipscheer y el PRO, los siguientes objetivos.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Bloque de la UCR en la Legislatura de Córdoba

Bloque de la UCR en la Legislatura de Córdoba

La coalición Juntos por el Cambio (JxC) en la Legislatura de Córdoba planifica el próximo año de convivencia en el recinto, mientras surfea rumores de ruptura. Pese a las diferencias, la UCR de Rodrigo de Loredo y el Frente Cívico (FC) de Luis Juez buscan engordar a la oposición. En una cena reservada, sus alfiles planearon lo que sigue y el '27.

Notas Relacionadas
Sergio Fittitaldi (centro) legislador suplente, sindicalista y líder de las 62 Organizaciones Peronistas, brazo sindical del PJ de Córdoba.
Cordobesismo open mind

Legislatura de Córdoba: el PJ maniobra para bloquear el ingreso de un sindicalista y apunta al PRO como aliado

Por  Yanina Babiachuk

La legisladora radical y jefa del interbloque de JxC, Alejandra Ferrero, fue la anfitriona del convite que fusionó gastronomía, los anhelos y la estrategia a largo plazo: recuperar la provincia hacia el 2027.

Además de los presidentes de bloques, Matías Gvozdenovich, Walter Nostrala y el exlilito Gregorio Hernández Maqueda, participaron el kirchnerista del monobloque Creo en Córdoba, Federico Alesandri y Rodrigo Agrelo de Encuentro Vecinal.

No descartan seguir sumando adeptos. La incorporación de Bernardo Knipscheer -esposo de Natalia de la Sota y legislador del oficialismo de Hacemos por Córdoba- y del PRO son las próximas zanahorias a alcanzar.

El interbloque de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, sobrevive

El interbloque de JxC, lejos de transitar semanas sabáticas o, lo que en términos anatómicos podría leerse como una fractura simple, sigue tejiendo estrategias políticas dentro de la Unicameral de Córdoba.

alejandra ferrero brensa austin de loredo.jpeg
Rodrigo de Loredo, Alejandra Ferrero y Brenda Austin.

Rodrigo de Loredo, Alejandra Ferrero y Brenda Austin.

Ferrero, presidenta de esa alianza que aglutina gran parte de la oposición legislativa, recibió en su casa a representantes de la mayoría de esos espacios que, entre picada, empanadas y vino, anhelaron el día en que al cordobesismo “se le acabe la buena suerte” de gobernar Córdoba.

La legisladora destacó la consolidación del interbloque y señaló a Letra P que mantiene una coordinación fluida “pese a no estar en campaña”.

Engordando la oposición: los aliados

Además de la coalición natural entre la UCR y el FC, el monobloque de Gregorio Hernández Maqueda, único simpatizante de La Libertad Avanza de Javier Milei, acompaña proyectos y estrategias en la Legislatura.

En el último tiempo, más precisamente desde que los engranajes de la campaña hacia octubre se pusieron en movimiento, referentes de otros espacios buscaron sumarse a JxC. El vecinalista Rodrigo Agrelo y el único representante del kirchnerismo, Federico Alesandri, asoman como los nuevos aliados.

Bernardo Knipscheer
Bernardo Knipscheer, legislador de Hacemos Unidos por Córdoba

Bernardo Knipscheer, legislador de Hacemos Unidos por Córdoba

Ferrero no considera descabellado sumar a Knipscheer. Sabe que la herida de la ruptura del cordobesismo será difícil de digerir puertas adentro del Panal, como se conoce a la casa de gobierno. En especial, si la hija del exgobernador José Manuel de la Sota hace una buena cosecha en las urnas.

“Nos falta sumar al PRO”, lanzó la presidenta del interbloque, confiada en que podrán conformar alianza opositora ampliada dentro de la Unicameral.

La unión en la diversidad

“En estos dos años, con el Frente Cívico venimos de 10, hemos entablado relación de amistad y trabajo muy buena”, apuntó el presidente del bloque radical, Matías Gvozdenovich.

Por su parte, desde el FC, la legisladora Nancy Almada señaló que la articulación del interbloque es “excelente” y que se trabaja en equipo con la misma voluntad de cuando arribaron a la Legislatura.

Ejemplo de articulación fue el acuerdo alcanzado para que el ministro de Obras Públicas, Fabián López, se presente en el recinto, luego de que la oposición rechazara la prórroga para su comparecencia. “Votamos todos juntos”, remarcó Ferrero, como si la foto de unidad valiera tanto como la votación misma.

maquda laje-fotor-202501151557.jpg
Gregorio Hernández Maqueda y su amigo, Agustín Laje.

Gregorio Hernández Maqueda y su amigo, Agustín Laje.

Hernández Maqueda acompañó y acompaña el interbloque como miembro integrante. Lejos de hablar de una paralización del funcionamiento conjunto, confirmó la plena vigencia del espacio.

Esta “unión en la diversidad”, sigue teniendo “excelente vínculo, reuniones periódicas y articulación permanente”, aunque en algunas posiciones no coincidan, indicó el legislador de Mejor Futuro.

Esa discordancia se reflejó en relación a una denuncia penal contra el funcionario provincial, impulsada por Nostrala (FC) y Hernández Maqueda (Mejor Futuro), a la que Ferrero calificó de “excesiva”. Una oposición calibrada, con freno y acelerador según convenga, pero siempre en bloque.

La legisladora cerró con una frase que sonó a aviso para propios y ajenos: “Seguimos trabajando con el mandato que nos dieron los cordobeses de Juntos por el Cambio: controlar este gobierno y ser oposición, y estamos mirando el 2027 en ese sentido”.

La mira puesta en el '27

¿Qué se perfila hacia 2027? Los comensales hablaron largo y tendido del tema. Observan un tablero político con tensiones no resueltas en la oposición y un oficialismo que, aunque con desgaste tras más de dos décadas de hegemonía, conserva un aparato territorial difícil de igualar. Si se consolida Provincias Unidas, la coalición de seis gobernadores, tres de ellos radicales, la presión recaerá en el recinto. El peronismo intentará formar ese espacio. El objetivo es mantenerse unidos para la batalla electoral que sigue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MPGvozdenovich/status/1968924625133244883&partner=&hide_thread=false

Juez y De Loredo fueron los nombres fuertes de JxC en la elección de 2023. Perdieron la provincia por poco, pero dejaron instalado un binomio competitivo. Sin embargo, la (¿ex?) alianza exhibe fisuras profundas: Juez se acercó a Milei y juega como socio político del oficialismo nacional, mientras De Loredo, sin candidatura y con críticas explícitas, espera que se aclare el panorama para pensar sus próximos movimientos.

Si ambos deciden lanzarse a la gobernación en 2027, es alto el riesgo a una fractura opositora que diluya el caudal de votos y la unidad en el recinto. En Córdoba, la experiencia demuestra que la dispersión opositora fortalece al peronismo: la división del voto urbano, donde Juez y De Loredo tienen peso, contrasta con el poder territorial que el PJ mantiene en el interior provincial.

Entonces, si Juez capitaliza su vínculo con Milei y De Loredo mantiene su liderazgo en la UCR, el oficialismo no podrá confiar solo en la maquinaria electoral.

Legislatura post elecciones

La interna sobre quién asume la presidencia del bloque oficialista que dejaría Miguel Siciliano en caso de ser electo por Provincias Unidas no es lo único que se cocina en la Unicameral.

Y aunque otros espacios políticos, como la Izquierda que considera que el interbloque de Juntos por el Cambio se encuentra “bastante desdibujado y se va a terminar de desdibujar” después del 26 de octubre; o como una parte del oficialismo legislativo que señalan que JxC “quedó con respirador artificial”, todo parece ir por otro camino.

Aunque estamos lejos del 2027, la mesa está casi servida.

Temas
Notas Relacionadas
Myrian Prunotto, presidenta de la Legislatura de Córdoba
Cordobesismo open mind

La Legislatura de Córdoba se prepara para más bloques sueltos y mayor presión del PJ sobre la UCR tras el 26-O

El resultado electoral puede alterar equilibrios internos. Se negocian jefaturas, pases y alianzas en silencio. Provincias Unidas busca armarse en el recinto.
Rodrigo de Loredo, jefe del bloque radical en la Cámara de Diputados
HÉROES SE BUSCAN

De Loredo mide un salto al gabinete de Milei en el escenario de consenso que reclama Trump

Sin una oferta aún, el radical habla con alfiles del Presidente. Un ojo puesto en el diálogo con aliados de LLA. Roca vs. Schiaretti, qué triunfo le sirve más.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei y Toto Caputo vuelven a Estados Unidos a buscar definiciones del salvataje de Trump.
SIN DÓLARES NO HAY MAÑANA

Caputo quiere que Bessent compre deuda, pero Estados Unidos usaría plata del FMI en el swap

Por  Lorena Hak
Bloque de la UCR en la Legislatura de Córdoba
Elecciones | 26 de octubre

Legislatura de Córdoba: la UCR y el juecismo suman dos opositores clave y van por el legislador de De la Sota

Por  Yanina Babiachuk
Natalia de la Sota priorizó el contacto con la gente en su gira más compleja 
Elecciones | 26 de octubre

De la Sota pisó el pago chico de Martín Llaryora y sufrió el vacío peronista

Por  Nicolás Albera
José Luis Espert, con respaldo de Javier Milei para llamar a ejecutar a personas que cometen delitos.
OPERATIVO CONTROL DE DAÑOS

Con las boletas ya impresas, qué margen tiene Milei para bajar a Espert: martes, Día "D"

Por  Sebastián Iñurrieta