El millón de amigos de la UCR de Córdoba

La lista de Ramón Mestre dejó sin banca a la UCR de Córdoba por primera vez desde 1983

Dos experimentos políticos atravesaron a la UCR de Córdoba en los últimos cuatro años. Las pruebas arrojaron resultados muy diferentes, y con ellos, conclusiones que deberían cerrar de una buena vez una discusión estéril. El ensayo más reciente ocurrió este domingo.

La UCR -infiltrada por el peronismo- compitió con la lista 3, es decir sin aliados, y propuso una oferta de candidatos, liderada por Ramón Mestre , que despreció el prudente escrutinio previo de las encuestas de imagen. La consecuencia de este atrevido lance fue la peor elección de la historia para este partido.

Jamás el radicalismo cordobés se había hundido hasta el 3% de los votos, y tampoco había salido de las urnas sin ganar bancas . Con 62.847 votos (menos de un tercio de los afiliados a la UCR), la lista ermitaña fue sexta en la provincia, derrotada por el kirchnerismo y por el voto error del candidato del Partido Libertario , Agustín Spaccesi . Y séptima en la ciudad de Córdoba, detrás incluso del Frente de Izquierda de Liliana Olivero .

El ensayo anterior -comparable por ser la inmediata elección parlamentaria intermedia, o sea sin el arrastre de fórmulas presidenciales que puedan distorsionar los números más allá del segmento principal- fue en 2021. Ese año, la UCR formó parte de la alianza Juntos por el Cambio con el Frente Cívico , el PRO , la Coalición Cívica-ARI y otros partidos.

A la cabeza de las listas gregarias -se votaban diputados y senadores- fueron anotados los dos dirigentes con mejor imagen pública: Rodrigo de Loredo y Luis Juez . El resultado fue un abrumador 54% de los votos -30 puntos por encima del peronismo- que permitió ganar seis diputados y dos senadores.

Juez De Loredo.jpg Luis Juez y Rodrigo De Loredo arrasaron en las elecciones de medio término de 2021

De Loredo sumó 1.064.246 votos (651 más que Juez en el tramo de senadores, en una notable paridad ligeramente desbalanceada a favor del radical).

Un millón de votos es la distancia entre ambas experiencias.

El millón de amigos de la UCR

¿Adónde fue ese millón de amigos? Casi todos ellos pusieron las cruces fundamentalmente en la columna de La Libertad Avanza de Javier Milei. ¿Son todos libertarios, entonces? No, porque son el mismo millón que acompañó a Cambiemos y a Juntos por el Cambio en otras elecciones de diputados nacionales, y los que estuvieron a un tris de derrotar al peronismo en la de gobernador 2023.

Gabriel Bornoroni y los candidatos de la lista celebran los resultados en Córdoba Gabriel Bornoroni y los candidatos de la lista celebran los resultados en Córdoba

El millón son independientes, filoradicales… no peronistas, en definitiva; esa es su identidad, que fue mejor representada por el 54% del 2021 que por el 3% del 2025, salvo para los que quieran entrar en conflicto con las matemáticas, o, para decirlo en estilo de época, a los que uno más uno no les dé dos. Es de Perogrullo, pero no representan la identidad radical, y menos aún opositora al peronismo, aquellos que no son votados por los que dicen representar.

Esos cordobeses que el domingo acompañaron la única versión no peronista competitiva que encontraron detrás del biombo son los que esperan que la oposición conforme una alianza amplia y razonable para gobernar una provincia que el PJ -cada vez más peronista pese al incesante cambio de rótulos- igualó a otras que antes, desde acá, veíamos como tristes paradigmas feudales.