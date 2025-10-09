Elecciones | 26 de octubre

Córdoba: De Loredo acusó a Llaryora de jugar con doble vara y Gutiérrez lo igualó con Juez

El jefe del bloque radical acusó a algunos gobernadores de presionar a Milei por más recursos y de asfixiar a sus intendentes. La réplica schiarettista.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
La Cámara de Diputados dio un respiro a Javier Milei porque la ley que limita los DNU volverá al Senado. El jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, fue parte del pelotón que tiró la soga, pero aprovechó sus últimas semanas en el recinto para cuestionar la doble vara peronista que incluyó al gobierno de Córdoba de Martín Llaryora.

Provincias Unidas, en campaña con Juan Schiaretti a la cabeza, no se la dejó pasar, al punto que lo compararon con el senador Luis Juez.

De Loredo aprovechó su intervención en el debate de este miércoles para hablar de una vieja unidad de medida: la vara. El radical explicó que antes de los sistemas métricos y las reglas prolijas, la vara ya servía para medir. Pero claro, el problema no era la vara… sino con qué vara se mide a cada uno.

Rodrigo de Loredo y la doble vara

En mood libertario, pese a que se ha despachado con una retahíla de críticas hacia el gobierno de Milei, apuntó directamente a Martín Llaryora y a su par de Buenos Aires, Axel Kicillof. Consideró que parecen “suizos” pero que “gobiernan sus legislaturas con decretos delegados, conculcando los debates democráticos en la legislatura”. En definitiva, según su interpretación, no se alejarían tanto de lo que hizo Milei durante sus casi dos años de gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1976286369803816992&partner=&hide_thread=false

El diputado señaló que la “doble vara de quienes hoy exigen un rigor institucional a un gobierno en extrema debilidad es absolutamente inaceptable”. Sin perder el blanco de ataque, dijo que mientras esos gobernadores reclaman fondos nacionales con tono republicano, a los intendentes en sus provincias los asfixian.

Retomando ese concepto, De Loredo dijo que, en Argentina, una vara es para el peronismo y otra para el resto. “No se quejen”, deslizó, como quien señala una trampa sabida. Pero lejos de victimizarse, remató con una especie de grito de identidad: “Nos hacemos cargo de esa doble vara, porque creemos en la institucionalidad, la transparencia y en no parecernos a ellos”.

Carlos Gutiérrez le respondió a De Loredo

El diputado cordobesista, integrante del bloque Encuentro Federal, Carlos Gutiérrez salió a responderle a De Loredo y lo comparó con el senador cordobés. "No existen los DNU en la provincia. Le copia el método a Luis Juez y la consigna del miente, miente que algo quedará”, señaló el armador de Schiaretti.

Martín Llaryora y Carlos Gutiérrez, principal espada parlamentaria del gobierno de Córdoba

Sobre los DNU, Gutiérrez explicó que, en Córdoba,"el Ejecutivo decreta después de que las leyes están sancionadas”. Finalizó con una frase que se traduce a interna provincial: “Si lo que le molesta es que tenemos mayoría que se gane los votos”. En otras palabras: menos discursos de barricada y más elecciones ganadas.

