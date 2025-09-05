Elecciones | 26 de octubre

Rodrigo de Loredo acusó a Javier Milei de peronizar su gestión y encender la vuelta del kirchnerismo

El jefe del bloque radical fustigó al Presidente ante 500 empresarios. Criticó la falta de transparencia, la gestión educativa y el armado de listas de LLA.

Por Yanina Babiachuk
Rodrigo de Loredo, critiico con el gobierno en un evento del Círculo Rojo

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Rodrigo de Loredo, apuntó contra el presidente Javier Milei y, en una retahíla de puntos, señaló que se cansó de la “peronización” del gobierno.

Fue durante el Summit de Competitividad organizado por Somos Pymes, un evento que reunió a 500 empresarios en el Hotel Quorum, al norte de la capital mediterránea.

Andrés Fassi, Martín Redrado, Emmanuel Álvarez Agis, Damián Di Pace, entre otros, fueron algunos de los participantes. También estuvo presente el ministro de Producción de Córdoba, Pedro Dellarossa.

Rodrigo de Loredo, duro contra Javier Milei

El diputado radical apuntó contra el poder central, sin rodeos. Luego de exponer una serie de objetivos que, desde su lugar en el Congreso, apoyó para que la administración libertaria logre el equilibrio fiscal, la estabilidad económica y la baja inflacionaria, De Loredo indicó el motivo por el cual rechazó integrar las listas de La Libertad Avanza para el 26 de octubre: “Me fui cansando de la peronización del Gobierno, de sus principales ministros, de los integrantes de sus listas, de su mesa chica, de sus prácticas”.

No solo adjetivó la gestión del Presidente comparándolo con su máximo rival sino que habló de un “estilo insultivo, agresor y bullyinero” y de su cansancio por la falta de un apego institucional y criticó los dos años sin presupuesto.

El lenguaje y las actitudes de Milei lejos están de rozar lo gentil y diplomáticamente correcto. Sus adeptos y seguidores imitan expresiones que, pese a ser avaladas por el mandatario nacional, generan repudios. Tal fue el caso de el Gordo Dan contra Luis Juez, diputado que fue aceptado en el partido violeta.

Críticas desde Córdoba

Sin pelos en la lengua señaló también que se cansó del “lumpenaje, de que se armen listas con gente absolutamente inidónea, sin ningún tipo de preparación”. Podría ser una chicana para Gabriel Bornoroni, armador de LLA en Córdoba, espacio donde se tejían negociaciones que no llegaron a buen puerto. No será candidato tampoco por la UCR. De Loredo no se explayó en ese punto.

La educación, el tratamiento del tema de la discapacidad, la falta de transparencia y las causas de presunta corrupción que invaden cada uno de los medios de comunicación y ámbito social del país, fueron también blancos de críticas.

“Que un gobierno no tenga en lo más mínimo una idea de una política educativa, de la opacidad, de lo poco transparente. No hay portales de datos abiertos, no hay sistemas de contrataciones, ahora hay causas de corrupción que no son aclaradas. Me fui cansando de la insensibilidad, que terminaron discutiendo con un niño autista, que algunos locos festejen que se murió Pepe Mujica o que insulten a un artista”, enumeró detalladamente.

Temor por La Libertad Avanza

Si bien el diputado manifestó sentirse aliviado y libre, reconoció que está “políticamente muy preocupado". "Temo que el fracaso del gobierno sea el fracaso de una idea que representa también al gobierno”, dijo en relación al superávit, la internacionalizar de la economía, la baja de los impuestos, la desburocratización del Estado, la desregularización de actividades, entro otros puntos.

Rodrigo de Loredo

Sin embargo, no perdió la oportunidad para criticar a sus adversarios, los peronistas. De Loredo señaló que argumentan que “los momentos más felices de la historia argentina son los momentos que vivimos con el peronismo. En los últimos 120 años solamente en cuatro oportunidades pudimos superar bien nuestras cuentas”, por “decisiones externas, nunca por una autodecisión de estabilizar nuestra economía”.

Cerró su exposición haciendo mención a la cantante costarriqueña y mexicana por adopción, Chavela Vargas: “Se me ocurre decirles esto. Ojalá que el gobierno cambie más pronto que tarde. Más pronto que tarde. Ojalá que eso nos acabe en las penas. Ojalá que les vaya bonito porque han prendido muchas luces y no sé qué pasará si se las apagan de pronto”.

