El verano de Gabriel Bornoroni: nueva visita de Milei, gira festivalera y guerra fría con el cordobesismo

Mientras el presidente Javier Milei mantiene en reserva su agenda federal para 2026, La Libertad Avanza (LLA) acelera su despliegue en Córdoba . El jefe de la bancada libertaria en Diputados, Gabriel Bornoroni , priorizará la territorialidad en el primer mes del año. Los festivales del interior serán el blanco de un dirigente que mira el gobierno provincial en 2027.

El armador violeta en territorio meditarráneo dirá el primer presente en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María , que el próximo jueves 8 de enero abrirá su 60ª edición. El intendente radical con peluca, Federico Zárate , será el anfitrión.

Al aguardo de la confirmación de la visita del mandatario a la provincia, Bornoroni intentará reforzar el perfil libertario en uno de los distritos más afines al mileísmo.

En el esquema oficialista, el diputado funciona como enlace directo con la Casa Rosada, como garante del armado local y como anfitrión político en un contexto donde La Libertad Avanza busca consolidarse como fuerza competitiva de cara al mediano plazo.

En ese marco, el legislador espera que algún funcionario nacional acompañe la visita al predio de Jesús María. La presencia de una figura del gabinete serviría para reforzar la señal política del oficialismo nacional en la provincia y mantener la centralidad del espacio libertario en la agenda local.

La reunión con la dirigencia será otra pata clave de la agenda de enero de Bornoroni, que admite a su tropa que no es tiempo de entrar en discusiones con el gobierno de Martín Llaryora, pero que mira su silla con expectativa. Se especula con que los hermanos Milei avanzarán con su armado en las provincias y el empresario estacionero sabe que hizo mérito para dirigir la estrategia o, eventualmente, encabezar la lista provincial.

A la espera de Javier Milei

La expectativa está puesta porque -aunque sin fecha confirmada ni detalles logísticos- el propio Milei aseguró en la red social X (exTwitter) que Córdoba será la primera provincia que visitará en este 2026. El mensaje fue leído como un gesto político hacia un territorio clave, donde el Presidente conserva buenos niveles de respaldo.

Desde que asumió visitó la provincia en nueve oportunidades. La última fue durante el llamado “tour de la gratitud”, un acto que reunió alrededor de mil seguidores y que tuvo como objetivo agradecer los resultados de las elecciones de octubre. Aquella postal reforzó la idea de Córdoba como uno de los bastiones libertarios fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Aunque el apoyo en las calles no reflejó el apoyo en las urnas.

Guerra fría con Martín Llaryora

Llaryora busca sostener un equilibrio entre el diálogo institucional con la Casa Rosada y la defensa del modelo cordobés con la mira puesta en la continuidad de gestión. Sin embargo, Bornoroni se despega del relato proselitista con el argumento que “no es tiempo de un discurso provincial”, aunque todos sus movimientos indican que llegó la etapa de empezar a ponerse en esa línea de expectables.

La incógnita sobre la estrategia provincial libertaria se extiende sobre el cordobesismo, pero también sobre la oposición como quedó evidenciado con los lanzamientos prematuros. Luis Juez y Rodrigo de Loredo anticiparon sus aspiraciones, pero el goebernador también hizo sus ajustes políticos y de gestión para empezar a preparar el terreno para la gobernación.

Por ahora, Bornoroni apostará a la agenda nacional sin confrontar, apostando a la territorialidad y a la sintonía con la Casa Rosada, mientras Llaryora se concentra en la gobernabilidad y el vínculo con Nación sin romper lanzas. El '27 aparece en el horizonte, pero nadie quiere caerse del caballo antes de largar la carrera.