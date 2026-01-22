Rodrigo de Loredo rearma su red de influencers y aplica el método libertario para desgastar a Martín Llaryora

Rodrigo de Loredo activó su estructura de combate digital. La nueva movida es una pata más de su plan para instalarse como el candidato opositor mejor posicionado para disputar el gobierno de Córdoba . El exdiputado de la UCR reunió a una red de profesionales y creadores de contenidos para coordinar una narrativa que perfore la comunicación oficial de Martín Llaryora .

La decisión no es ajena al escenario de guerra virtual que asoma en la provincia. Como adelantó Letra P , el gobernador puso en marcha la tropa digital del cordobesismo para dar batalla en el mismo plano que Javier Milei . Cosechó algunos contrapuntos con integrantes VIP de las fuerzas del cielo, aunque los duelos virtuales van escalando día tras día.

De Loredo se percibe como pionero en el lenguaje digital y apostará a este recurso que conoce, pero que por ahora lo tiene como único protagonista. Su escudería deberá reforzar el mensaje que caminará sobre las habituales denuncias a la gestión cordobesista y la proyección de un “futuro distinto”.

El encuentro contó con la participación de dirigentes con buen rodaje en redes, como Agustín Torres (@elgringotorres), referente en X, la ex-Twitter, y Francisco Agüero (@franaguero3), enfocado en dinámicas de Instagram y TikTok.

El eje político de la red es confrontar la narrativa de gestión del Panal, como se conoce a la casa de gobierno, con lo que De Loredo define como la "Córdoba real" vs. la "Córdoba de cartón".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elgringotorres/status/2011423859430527060&partner=&hide_thread=false Esperemos que el títere no sea realmente un títere. https://t.co/79XkquqfAU — Agustin Torres (@elgringotorres) January 14, 2026

El objetivo es utilizar la estética y la velocidad de las redes para exponer el desgaste del sistema provincial, con la mira puesta en consolidarse como el socio estratégico de Milei en el turno electoral de 2027.

En las usinas deloredistas manejan encuestas que lo colocan como la expresión política mejor posicionada para aquellos que piden un cambio de signo en la provincia. Dónde jugará es una incógnita. Por ahora, el dirigente pide un frente amplio con toda la oposición, incluida La Libertad Avanza.

El método de la desintermediación en Córdoba

Durante la jornada, De Loredo enfatizó que su estructura digital debe actuar como un "espejo" frente al discurso del oficialismo.

"Nuestra misión es llegar a cada celular para que todos vean que Córdoba no tiene por qué resignarse", señaló el referente de la UCR, remarcando que la potencia de su espacio reside en la capacidad de conectar con el votante sin los filtros de los esquemas de comunicación tradicionales.

Rodrigo de Loredo volvió a reunir a los referentes de su espacio en la UCR Córdoba Rodrigo de Loredo en el encuentro con dirigentes de las UCR de fin de año

“Tenemos que exponer el agotamiento de un sistema que se acostumbró a vivir de los impuestos de la gente. Vamos a llegar a cada celular para que todos vean que se puede estar mejor y que Córdoba no tiene por qué resignarse a este estancamiento”, señaló De Loredo.

“No estamos acá solo para combatir el relato del peronismo; estamos para explicarle a los cordobeses nuestro plan de transformación. El cambio no es un eslogan, es entrar al Estado con precisión para eliminar el gasto político innecesario, devolverle los recursos a los que producen y recuperar nuestro lugar como el motor del país”, anticipó los puntos que compondrán los ejes de su campaña y sintonizan con el relato libertario.

Saben que el cordobesismo se juega una carta importante con la rebaja impositiva, una movida para mostrarse a tono con el clima de época.