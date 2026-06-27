Weretilneck planea que Río Negro vote en marzo, pero desacopla las elecciones municipales: las fechas posibles

La estrategia escalonada con la que Juntos Somos Río Negro se prepara para esquivar la discusión nacional.

Juntos Somos Río Negro prepara una disputa electoral en tres tramos para que la provincia y los municipios discutan sus agendas separados del debate nacional que tendrá a la pelea de Javier Milei con el peronismo como plato central. Así, el provincialismo de Alberto Weretilneck será uno de los que abra el calendario.

LA PELEA POR LAS REGALÍAS Hidroeléctricas: Weretilneck promulgó la ley que fija un canon por el uso del agua en Río Negro

En la política rionegrina todos se preparan para votar durante el primer trimestre del año. La fecha elegida parece ser alguno de los cuatro domingos de marzo. Según analizan en la mesa política de Juntos Somos Río Negro, el debate provincial se daría en soledad, separado de las contiendan municipales que podrían sucederse entre la elección que definirá repersentantes ejecutivos y legislativos y octubre.

En Río Negro hay 77 municipios y comisiones de fomento, de los cuales 31 tienen más de 2000 habitantes y la facultad de convocar su propio cronograma. Sin embargo, la administración provincial tiene la potestad de ofrecer un servicio electoral que garantiza las condiciones para la realización de los comicios.

El movimiento para afianzar el perfil provincialista que defiende Juntos Somos Río Negro no es novedoso. En 2023, sólo Catamarca , la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tuvieron sus elecciones generales el mismo día que la primera vuelta presidencial.

Si bien la reforma electoral que obliga a desdoblar se aprobó en 2024, la última vez que la provincia eligió gobernador y Presidente el mismo día fue el 14 de mayo de 1995. El radical Pablo Verani se convirtió en gobernador y, pese a que el rionegrino Horacio Massaccesi fue candidato a presidente, Carlos Menem fue el más votado en el tramo nacional.

La mirada estratégica advierte dos elementos centrales a lo hora de pensar en el desacople de las jornadas electorales. El debate centrado en los temas provinciales que permitan realzar los logros del oficialismo es uno de ellos. Sin embargo, también está claro que la discusión nacional termina beneficiando a postulantes alineados con alguno de los candidatos presidenciales y perjudicando a las expresiones provincialistas.

image Los intendentes de Juntos Somos Río Negro con las autoridades provinciales en la campaña 2025.

Juntos Somos Río Negro ya padeció esa situación en 2025, cuando la pelea nacional se polarizó y benefició a los candidatos del peronismo y La Libertad Avanza, que se repartieron los triunfos en los dos tramos que se pusieron en juego en la contienda. Sin embargo, en Juntos Río Negro miran con buenos ojos esa elección en la que la lista provincial obtuvo 27% sin amparos nacionales, convirtiendo el escenario en una elección de tercios que confían liderar el año que viene. A partir de eso, dicen en el Ejecutivo, las estrategias locales se “acomodan solas”.

Qué es el servicio electoral en Río Negro

Según se establece en el Código Electoral de Río Negro, el Poder Ejecutivo provincial tiene la obligación de garantizar y costear este servicio, a través del cual se hace cargos de los gastos clave del operativo que incluye la impresión de padrones, el despliegue de las urnas y el pago de los viáticos a las autoridades de mesa.

Los plazos de convocatoria son los mismos que corren para la elección provincial y son los ejecutivos municipales los que deben decidir si se acoplan a ese calendario o no.

El oficialismo tiene decidido no ofrecer ese servicio el mismo día en que se celebre la elección provincial, que con seguridad dará comienzo al calendario de votaciones. Según pudo saber Letra P, habrá una opción para votar entre abril y octubre y se abrirá la posibilidad para aquellos distritos que quieran votar el 24 de octubre con las elecciones nacionales. Es decir que los intendentes que deseen definir su suerte el mismo día en que se elija Presidente, podrán hacerlo.

El ensayo general de Bariloche

De las cuatro ciudades más grandes, en 2023 Cipolletti y Viedma eligieron intendente el mismo día que Weretilneck selló su vuelta al Ejecutivo provincial y si bien los planes son otros, las estrategias pueden ser fugaces en los tiempos políticos que corren en la Argentina. Será fundamental el rol que Rodrigo Buteler y Marcos Castro, intendentes de esas ciudades, pero además presidente y vice de Juntos Somos Río Negro, cumplan en el armado provincial.

Facundo López, Alberto Weretilneck, Rodrigo Buteler y Marcos Castro asunción autoridades de Juntos Somos Río Negro Facundo López, Alberto Weretilneck, Rodrigo Buteler y Marcos Castro en la asunción de las nuevas autoridades de Juntos Somos Río Negro.

General Roca y Bariloche están obligadas votar en fechas separadas a la elección provincial. Sin embargo, la joya turística será escenario de una elección que tendrá lugar este año y que servirá de ensayo general para los armados que se medirán en la cancha el año que viene. El 1 de noviembre habrá elecciones constituyentes y todas las fuerzas políticas provinciales están diagramando su estrategia para pelear por su lugar en la redacción de la Carta Orgánica de la ciudad más poblada de la provincia.