Río Negro: La Libertad Avanza obtuvo el aval de la Justicia Electoral y ya juega con sello propio rumbo a 2027

En una movida clave de cara al mapa electoral 2027, la Justicia Electoral oficializó el partido La Libertad Avanza Río Negro , y el elenco violeta quedó formalmente habilitado para competir con ese sello en las elecciones provinciales y municipales del próximo año.

La resolución representa un paso crucial para el armado libertario en el distrito patagónico de cara al calendario electoral del año que viene. El trámite fue impulsado por el senador Enzo Fullone junto a otros referentes del espacio y constituía el último paso para que el partido pudiera participar de los comicios con personería propia.

Con la oficialización, La Libertad Avanza quedó formalmente constituida y consolidó su estructura partidaria en el plano institucional, al habilitar la participación electoral bajo el sello que identifica al espacio del presidente Javier Milei .

“La oficialización del partido en Río Negro no es solo un trámite burocrático; es la materialización de una fuerza que viene trabajando silenciosamente en todas las regiones de la provincia y que busca terminar con el atraso de la vieja política, poniendo la gestión al servicio de los rionegrinos”, expresó Fullone, de acuerdo al medio Informativohoy.com.

No fue la única novedad del espacio esta semana. La Libertad Avanza de Río Negro arrancó el lunes pasado con otro paso clave en su estrategia para disputar el poder en la provincia. El diputado Aníbal Tortoriello formalizó su afiliación al partido de Milei , en una decisión que fortalece el armado que conduce de Fullone y empieza a delinear definitivamente el escenario.

RÍO NEGRO DA UN PASO HISTÓRICO



Hoy dimos el último paso para la oficialización de La Libertad Avanza como partido en la provincia. Vamos a contar con las herramientas electorales e institucionales para competir y llevar las ideas de la libertad a cada rincón de Río Negro.… pic.twitter.com/axMMLlaSOa — Enzo Fullone (@FulloneEnzo) July 3, 2026

La incorporación del exintendente de Cipolletti ordena el tablero interno de los libertarios rionegrinos y reposiciona a Tortoriello, explícitamente decidido a pelear por su revancha provincial. Aunque la decisión final sobre las candidaturas dependerá de la conducción nacional encabezada por Karina Milei y Martín Menem, el dirigente que ya peleó (y perdió) con Alberto Weretilneck en 2023, confía en que tendrá otra oportunidad.

En diálogo con Letra P, días atrás Fullone fue categórico al despejar cualquier especulación sobre acuerdos electorales con otros espacios y dejó una definición que marca el rumbo del partido. "La Libertad Avanza en Río Negro va a tener candidato propio", aseguró el senador, que en los últimos meses profundizó una política de incorporación de dirigentes provenientes de distintos sectores políticos para fortalecer la estructura territorial libertaria.

La agenda de Enzo Fullone

La estrategia de Fullone comenzó a mostrar resultados con la llegada de los legisladores Martina Lacour y Claudio Doctorovich, ambos provenientes del PRO, y continuará durante los próximos meses. Según pudo saber este medio, las conversaciones siguen abiertas con dirigentes de distintos espacios, incluso algunos con pertenencia a Juntos Somos Río Negro, en medio de un escenario político que todavía muestra movimientos y reacomodamientos internos.

La semana que viene se reunirá con el jefe del PRO en la provincia, Juan Martín. Pondrán sobre la mesa una agenda de temas que incluirá la proyección electoral, aunque también habrá cuestiones relacionadas con la agenda legislativa y política.