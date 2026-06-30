Río Negro: Fullone cerró a Tortoriello y La Libertad Avanza tendrá un candidato propio en 2027

La Libertad Avanza arrancó la semana con un paso clave en su estrategia para disputar el poder en Río Negro . El diputado Aníbal Tortoriello formalizó su afiliación al partido de Javier Milei , en una decisión que fortalece el armado que conduce el senador Enzo Fullone y empieza a delinear definitivamente el escenario electoral de cara a los elecciones provinciales de 2027.

La incorporación del exintendente de Cipolletti no representa únicamente un gesto de respaldo al oficialismo nacional. También ordena el tablero interno de los libertarios rionegrinos y reposiciona a Tortoriello, explícitamente decidido a pelear por su revancha provincial. Aunque la decisión final sobre las candidaturas dependerá de la conducción nacional encabezada por Karina Milei y Martín Menem , el dirigente que ya peleó (y perdió) con Alberto Weretilneck en 2023, confía en que tendrá otra oportunidad.

En diálogo con Letra P , Fullone fue categórico al despejar cualquier especulación sobre acuerdos electorales con otros espacios y dejó una definición que marca el rumbo del partido. "La Libertad Avanza en Río Negro va a tener candidato propio", aseguró el senador, quie en los últimos meses profundizó una política de incorporación de dirigentes provenientes de distintos sectores políticos para fortalecer la estructura territorial libertaria.

La estrategia de Fullone comenzó a mostrar resultados con la llegada de los legisladores Martina Lacour y Claudio Doctorovich , ambos provenientes del PRO , y continuará durante los próximos meses. Según pudo saber este medio, las conversaciones siguen abiertas con dirigentes de distintos espacios, incluso algunos con pertenencia a Juntos Somos Río Negro , en medio de un escenario político que todavía muestra movimientos y reacomodamientos internos.

La afiliación de Tortoriello aparece como el movimiento político más importante desde la conformación formal del partido en la provincia. El diputado sostuvo ante Letra P que la decisión constituye "un hecho determinante" y afirmó que la formalización de su incorporación fortalece la construcción de una alternativa libertaria con proyección para las próximas elecciones provinciales.

La foto que se conoció este lunes confirma también un escenario de tercios que replicará la pelea de 2023, cuando La Libertad Avanza enfrentó al peronismo y a Juntos Somos Río Negro, el armado del gobernador. "Vamos a disputar la gobernación con dos contrincantes", visualiza Tortoriello.

El factor Bariloche

Mientras comienza a tomar forma la discusión por la candidatura a gobernador, Tortoriello soltó una definición y dijo que el candidato a vicegobernador debería ser de Bariloche, algo con lo que coincide Fullone. También el resto de los armados buscan una síntesis similar.

image Aníbal Tortoriello fue reelecto en Diputados por La Libertad Avanza de Río Negro y ahora amaga con acercarse al peronismo ortodoxo.

"Bariloche es la ciudad con mayor cantidad de electores. La candidatura a la vicegobernación va por ahí, con elegir a alguien representativo", afirmó el legislador, en una definición que coincide con otros análisis políticos provinciales que ubican a la ciudad andina como un distrito decisivo para cualquier proyecto electoral competitivo.

Críticas a Weretilneck y respuesta a Facundo López

En diálogo con Letra P, Tortoriello también respondió a las críticas que había formulado días atrás el presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Facundo López, quien cuestionó su ausencia durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que pretendía votar la interpelación al ahora renunciado Manuel Adorni.

“Es increíble la contradicción permanente de Aníbal Tortoriello. En nuestra provincia se presenta como el enviado de Dios, el paladín de la ética y el puritano que viene a dar lecciones de transparencia. Pero apenas cruza el mapa y pisa Buenos Aires, se transforma automáticamente en un encubridor de la casta centralista”, escribió uno de los hombres más cercanos al gobernador Weretilneck.

"En la sesión que no hubo quórum era un circo político. Lo de Adorni se debe ocupar la Justicia. Lo que diga López es parte de la farándula política", respondió el diputado, que elige elevar el tono de sus cuestionamientos hacia el gobernador Weretilneck, reconociendo allí el rival a vencer. "Apela a cualquier bajeza, no me interesa perder el tiempo en lo que dice", lanzó.

Facundo López Juntos Somos Río Negro Legislatura de Río Negro

A menos de un año del inicio del calendario electoral, Tortoriello también debe definir el futuro de CREO Río Negro, el partido que fundó antes de incorporarse a La Libertad Avanza y que tiene representación en diferentes órganos legislativos provinciales. "Es y será una herramienta disponible que mantenemos al día. Antes fue útil y ahora va a estar a disposición de La Libertad Avanza", explicó el lunes, aunque sabe que, ante cualquier eventualidad, tiene ese as en la manga.

Dentro de la Legislatura provincial también podrían registrarse novedades. Según confiaron a Letra P fuentes cercanas a La Libertad Avanza, existe la posibilidad de avanzar en la conformación de un interbloque que reúna a los legisladores opositores reunidos bajo el paragüas mileísta. La alternativa que se analiza contempla un espacio integrado por César Domínguez, Martina Lacour, Claudio Doctorovich, Santiago Ibarrolaza, Patricia Mc Kidd y Gabriela Picotti, lo que permitiría consolidar un bloque de seis integrantes y fortalecer la presencia parlamentaria libertaria en la provincia.