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Alberto Weretilneck quiere eliminar Ingresos Brutos para los turistas que lleguen a Río Negro

Envió un proyecto a la Legislatura para que la provincia se convierta en la primera del país en implementar la medida. La apuesta por mejorar la competitividad.

Por Letra P | Periodismo Político
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.&nbsp;

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro. 

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Si la iniciativa obtiene el aval legislativo, Río Negro se convertirá en la primera provincia en implementar una medida de estas características, con el objetivo de "mejorar la competitividad" de sus destinos turísticos e incentivar la llegada de visitantes internacionales.

La apuesta para que Río Negro compita con otros destinos turísticos

Según explicó el mandatario, el proyecto será remitido a la Legislatura durante los primeros días de agosto y tomará como referencia el régimen vigente de ARCA para la devolución o exención del IVA a turistas extranjeros.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer la competitividad de Río Negro frente a otros destinos nacionales e internacionales, atraer un mayor flujo de visitantes del exterior y potenciar la actividad económica, el empleo y las inversiones vinculadas al turismo.

"Nuestro objetivo es contribuir a reducir costos y mejorar la competitividad tur&iacute;stica, especialmente de Bariloche", dijo Alberto Weretilneck.

"Nuestro objetivo es contribuir a reducir costos y mejorar la competitividad turística, especialmente de Bariloche", dijo Alberto Weretilneck.

La medida estará orientada principalmente al turismo internacional del segundo semestre, con foco en visitantes provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia e Israel, además de los mercados brasileño y chileno.

Bariloche y El Bolsón, los principales beneficiados

La iniciativa forma parte de la estrategia del Ejecutivo para potenciar el turismo internacional, especialmente en Bariloche y El Bolsón, dos de los principales destinos de la provincia.

"La decisión está orientada principalmente al turismo internacional del segundo semestre. Nuestro objetivo es contribuir a reducir costos y mejorar la competitividad turística, especialmente de Bariloche, frente a destinos de Chile y otros países de Latinoamérica", sostuvo Weretilneck.

El gobernador agregó que Río Negro buscará ofrecer mayores beneficios respecto de otros países receptores de turismo. "Vamos a ser la primera provincia en eximir del pago de Ingresos Brutos a los turistas extranjeros. Queremos ser más competitivos y ofrecer mayores beneficios respecto de otros países receptores de turismo", sumó.

El cerro Catedral, en Bariloche.

El cerro Catedral, en Bariloche.

"Consideramos que debemos hacer todos los esfuerzos posibles para reducir costos y fortalecer la competitividad de Bariloche, el principal centro de turismo invernal de la Argentina", afirmó.

El proyecto llegará en agosto a la Legislatura temporada

Weretilneck adelantó que el proyecto ingresará a la Legislatura durante los primeros días de agosto. No obstante, aclaró que la exención no alcanzará a la actual temporada de invierno, aunque el objetivo es ponerla en funcionamiento en el menor plazo posible.

El mandatario sostuvo además que la provincia recibe turistas de Estados Unidos, Europa, Israel, Asia, Brasil y Chile, y consideró que la combinación de la devolución del IVA vigente a nivel nacional con la eliminación de Ingresos Brutos permitirá fortalecer el posicionamiento internacional de Río Negro.

"Es muy importante que tanto Bariloche como toda la provincia puedan mostrarle al mundo que, además de no cobrar IVA a los turistas extranjeros, ahora tampoco se les cobrará Ingresos Brutos. Es una decisión que apunta a seguir posicionando a Río Negro como uno de los grandes destinos turísticos internacionales", concluyó.

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