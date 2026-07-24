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Río Negro se quedó sin intendentes libertarios: el radical Fabián Figueroa asumió en Allen

Marcelo Román fue suspendido por el Concejo Deliberante mientras avanza una causa judicial en su contra. Empezaron las renuncias en el gabiente.

Por Letra P | Periodismo Político
Fabián Figueroa asumió como intendentes tras la caída de Marcelo Román, el único libertario que estaba al frente de un municipio en Río Negro.&nbsp;

Fabián Figueroa asumió como intendentes tras la caída de Marcelo Román, el único libertario que estaba al frente de un municipio en Río Negro. 

Marcelo Román, el intedente suspendido de Allen.&nbsp;

Marcelo Román, el intedente suspendido de Allen. 

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Mientras la nueva gestión busca aclimatarse, el recambio de autoridades comenzó a impactar en el gabinete municipal. Uno de los primeros en dejar su cargo fue el jefe de Gabinete, Martín Campos, que presentó su renuncia junto con una dura carta en la que marcó diferencias con la nueva conducción.

En el texto, el exfuncionario sostuvo que decidió apartarse por su "profundo desacuerdo con las recientes decisiones adoptadas en el ámbito institucional, con el rumbo que asumirá la nueva gestión y con la falta de respeto hacia la voluntad de la ciudadanía".

Fabián Figueroa, el nuevo intendente de Allen

"Voy a asumir con tranquilidad. Ya vengo preparando cómo será el equipo de Gobierno. El día que asuma nos ponemos a trabajar para destrabar muchos conflictos que tiene el municipio y nos enfocaremos en ordenar la administración y terminar las obras inconclusas", había anticipado Figueroa a Letra P. Con su llegada, la UCR suma otro municipio en Río Negro, donde también gobierna Guardia Mitre y Darwin.

Fabián Figueroa, el concejal radical que quedó al frente de la intendencia de Allen.

Fabián Figueroa, el concejal radical que quedó al frente de la intendencia de Allen.

La expectativa, ahora, es que el cambio de mando permita descomprimir una crisis que mantuvo paralizada la administración municipal por semanas. El objetivo inmediato, aseguran, será normalizar el funcionamiento del Ejecutivo y retomar obras y servicios que quedaron demorados por el enfrentamiento institucional.

Mientras tanto, el exintendente suspendido espera un guiño de la Justicia. Román era el único jefe comunal violeta de la provincia y uno de los pocos del país. Su situación judicial ocurre en momentos en que La Libertad Avanza intenta consolidar una estructura territorial de cara a las elecciones de 2027.

La causa que puso en jaque al único intendente libertario de Río Negro

La investigación contra Román tuvo un punto de inflexión el pasado 18 de junio, cuando la jueza de Garantías Natalia González formuló cargos contra el suspendido intendente y el empresario Sebastián Ocampo por la compra de un teléfono celular con fondos municipales y su posterior entrega.

Según la hipótesis de la fiscalía, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el Ejecutivo habría adquirido un teléfono celular valuado en 479.999 pesos mediante un plan corporativo contratado por el municipio. El dispositivo permaneció asociado a una línea telefónica abonada con recursos públicos, lo que habría generado un gasto total de 596.812,38 pesos.

Otros tiempos. Marcelo Román lee un discurso como intendente de Allen.

Otros tiempos. Marcelo Román lee un discurso como intendente de Allen.

La magistrada fijó un plazo inicial de dos meses para la investigación y ordenó avanzar con nuevas medidas probatorias. Precisamente sobre ese punto se apoyó el dictamen jurídico que recomendó el apartamiento preventivo del jefe comunal.

La suspensión por el Concejo Deliberante ocurrió finalmente el 8 de julio y fue respaldada por 6 votos a favor y 3 en contra. Mientras siga suspendido, Román no percibirá dieta ni ningún tipo de remuneración.

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