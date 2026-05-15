Río Negro: Costa Brutten pide a María Emilia Soria en el PJ para dejar atrás el acuerdo con Weretilneck

El concejal peronista de Bariloche Leandro Costa Brutten reclama una renovación integral de la conducción del PJ de Río Negro que tenga a la intendenta de Roca, María Emilia Soria , como figura central. La movida, que encuentra ecos y resistencias en la provincia, supone además una definición a favor del gobernador Axel Kicillof en el mapa justicialista nacional.

Costa Brutten propone sacarle las riendas del consejo partidario al intendente de Lamarque , Sergio Hernández , con mandato hasta marzo de 2027. Bajo su conducción y con el impulso de La Cámpora , el PJ se sumó en 2023 al Gran Acuerdo Rionegrino del gobernador Alberto Weretilneck , hoy adversario electoral del peronismo .

La propuesta, que conecta con señales de descontento interno en puntos del Valle y de la costa atlántica, enfrenta resistencias. Entre los argumentos en contra se analiza que con su conformación actual el justicialismo rionegrino fue uno de los pocos del país que logró imponerse a la ola violeta en las elecciones de octubre pasado, en la categoría de senadores.

El edil es uno de los dirigentes peronistas con mayor exposición en el Bariloche, la ciudad más importante de Río Negro, y entiende que hay una necesidad de reordenar el espacio peronista a nivel provincial y construir una herramienta política que esté “a la altura del desafío que se viene”. Para eso quiere que la intendenta de General Roca tome las riendas del PJ.

Las actuales autoridades del partido son, dice, parte de “un proyecto fracasado” que incluía en aquel entonces a Weretilneck, a quien el peronismo enfrentará en las elecciones 2027. Por eso, llamó a sus compañeros a tener “un gesto de grandeza” y permitir la renovación partidaria inmediata.

Costa Brutten Leandro Costa Brutten, uno de los tres concejales que el peronismo tiene en Bariloche. Su propuesta contempla al PJ como columna vertebral de un frente para enfrentar a Juntos Somos Río Negro y La Libertad Avanza.

Costa Brutten asegura hacerse eco de un pedido de afiliados y militantes de distintos puntos de la provincia que hace tiempo reclaman en voz baja mayor participación en la vida partidaria. Y llega con la intendenta de Roca ya lanzada a la carrera por la gobernación.

Bajo la conducción de Soria, el esquema que propone el concejal le otorga un lugar central a los intendentes de Catriel, Daniela Salzotto, y de General Godoy, Albino Garrone.

La lectura en Bariloche

La postura de Costa Brutten no necesariamente representa al justicialismo de Bariloche en general. En Río Negro el PJ tiene autoridades de conducción central con jurisdicción provincial, aunque esas figuras no tienen traducción municipal. A nivel local los afiliados pueden constituir unidades básicas, con sus propias autoridades, independientes unas de otras.

En ese marco, Costa Brutten formalizó el pedido a través de la Unidad Básica (UB) Bariloche en Acción, una de las cuatro que funcionan en la ciudad. Consultadas por este medio, referentes de las UB Patria y la UB 17 de Octubre manifestaron no compartir la postura del concejal. En tanto, en la UB Tres Banderas coinciden en que la roquense es la candidata natural del partido, aunque aseguran no haber sido consultados para el pedido de recambio.

Descontentos compartidos

Sin embargo, el reclamo tiene anclaje en diversas geografías rionegrinas. “Los peronistas de base del interior de la provincia apuntamos a que haya participación equitativa en el manejo” del gobierno partidario, expresó Daniel Palomequez, referente de la UB de San Antonio Oeste.

Para el dirigente de la costa atlántica, la actual conducción destrozó al peronismo, lo obligó a ir divididos a la elección provincial y hoy toma decisiones inconsultan en nombre de todos los peronistas.

image.png Martín Doñate y Sergio Hernández, presidente del PJ Río Negro e intendente de Lamarque.

Las lecturas negativas sobre la conducción de Hernández implican incluso a dirigentes que en 2023 participaron de la estrategia electoral. En el entorno del intendente Garrone cuestionan que hoy en el partido “nadie conduce nada” y que cada circuito se arregla como puede.

El escenario, analizan, cambió rotundamente desde la asunción de Hernández en 2023, cuando La Cámpora conducía el ministerio de Interior a través de Wado de Pedro y “repartía obras para todos lados”. En ese contexto, señalan, el exsenador Martín Doñate armó un esquema que ganó el consejo partidario, pero ahora llegó el momento de recuperar la herramienta.

Mantener el tercio propio

Hernandez armó su apoyo con el sostén de un grupo de intendentes que tejieron un acuerdo con La Cámpora. Referentes de la agrupación que conduce Cristina Fernández de Kirchner analizan que pedir anticipadamente la renovación del consejo después del triunfo electoral de 2025 carece de sentido.

Martín Soria y Ana Markz El sorismo y La Cámpora encabezaron la boleta ganadora en 2025. En la foto, Martín Soria posa junto a Ana Marks. Completan la imagen la diputada Adriana Seruis (Patria Grande) y el intendente de General Conesa, Mario Leineker, senador suplente.

Además, cuestionan que promover un conflicto al interior del partido atenta contra la necesidad de garantizar los votos propios, de cara a una elección que se prevé de tercios y en la que conservar el 30% logrado en las últimas legislativas es clave para crecer desde un piso competitivo.

Entre otros puntos, recuerdan que el vicepresidente del consejo del PJ es el legislador José Luis Berros, un dirigente del riñón de los Soria, y que Martín Soria, presidente del congreso partidario, encabezó las boletas en las últimas dos elecciones para el Senado.

El factor Kicillof

Más allá de las fronteras provinciales, el pedido de renovación partidaria introduce un elemento que busca ordenar al PJ rionegrino en la interna justicialista nacional. El proceso de reorganización del peronismo bonaerense bajo la conducción de Axel Kicillof muestra, dice Costa Brutten, que es posible combinar legitimidad electoral con dirección política clara. "Ese es el camino", aseguró en diálogo con este medio.

En esta lectura, desde el municipio de General Roca, Soria comparte con el gobernador de Buenos Aires una proyección electoral que no surge de la orgánica partidaria sino directamente desde la gestión de gobierno.

Además de buscar cerrar la etapa del Gran Acuerdo, el planteo de Costa Brutten abre otra discusión de fondo: si el peronismo rionegrino seguirá orbitando alrededor del esquema construido por La Cámpora o si avanzará hacia una nueva centralidad política con María Emilia Soria como referencia.