Carlos Rovira renueva la estrategia en Misiones: Ficha limpia y nueva boleta para evitar el carnaval de lemas.

Para Carlos Rovira , la transformación es un estado permanente. Así lo afirmó durante una de sus reuniones con dirigentes en Misiones , a partir de las cuales se propone allanar el camino hacia 2027. Con el renovado Encuentro Misionero saliendo a la cancha , el líder del espacio traza la hoja de ruta para sumar nuevos actores y ampliar el armado provincial.

La novedad de esta semana es el detalle sobre la nueva boleta única partidaria que se utilizará en las próximas elecciones provinciales y que comenzará a discutirse la semana que viene en la Legislatura. En la misma línea, la insistencia sobre la necesidad de un régimen aduanero diferencial para la provincia y la necesidad de defender el superávit misionero ocuparon un lugar central en el encuentro del jueves, en el que Rovira oficializó que ya dio la instrucción para el cambio de denominación del espacio.

“Caducó la renovación en la provincia”, dijo abriendo camino a una nueva etapa que toma lo hecho durante las últimas dos décadas como plataforma pero mira hacia adelante.

Aunque los representantes misioneros en el Congreso votarán a favor de la eliminación de las PASO , el gobierno de Javier Milei enfrenta serias dificultades para poder avanzar en los cambios que propone en materia electoral. Sin embargo, 2027 traerá como novedad que, por primera vez, el electorado de todo el país elegirá presidente a través de la boleta única.

Las elecciones que definirán al gobernador y a los intendentes misioneros también experimentarán un nuevo escenario a partir de la implementación de una herramienta que se propone como una alternativa superadora a la propuesta nacional de candidatura única.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2045174194929860821&partner=&hide_thread=false UN AÑO ADELANTADO El misionerismo actualizó su estrategia con apertura a otros sectores y foco en reorganizar su territorialidad



Hay 300 sellos y jefes de campaña designados



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Manteniendo la Ley de Lemas, la boleta única partidaria provincial tendrá lugar para cuatro sublemas municipales por espacio. Es decir que se mantiene la oferta, pero se limita para evitar la multiplicación de boletas, una de las críticas que siempre se sostuvo a un sistema que todavía se sostiene en algunos distritos del país como Formosa o Santa Cruz.

Según se anticipó el jueves, el proyecto ingresará al legislativo por la Comisión de Asuntos Constitucionales y, a la par de Ficha limpia, se abrirá al debate de todos los espacios políticos provinciales, otro anzuelo a partir de la cual el oficialismo abre el diálogo y tiene puentes con sectores que todavía permanecen en la oposición pensando en el armado que viene.

La convocatoria de Carlos Rovira

Desde que se lanzó, Encuentro Misionero suma dirigentes semana a semana. La que cierra suma saltos desde La Libertad Avanza y el PRO, además de volver a abrir el juego a figuras que miran la actividad política partidaria desde lejos, pero tienen una fuerte inserción y compromiso con los temas de orden público. Son outsiders y streamers de los que el propio Rovira viene hablando desde hace ya tiempo.

Esa es la otra etapa de transformación que se propone el misionerismo. El jueves, cuando volvió a sacarse el traje de candidato, Rovira afirmó que “el próximo gobernador estará acompañado de una nueva mayoría que rescate todo lo hecho bien y que se enderece a resolver lo que no está resuelto.” “Lo más importante es progresar en democracia”, afirmó y volvió a pedir organización para conjugar la militancia tradicional, que impone el territorio y el cara a cara, con la nueva militancia digital.

Reunión Encuentro Misionero 14 05 2026 Encuentro Misionero volvió a reunirse el jueves en la Cámara de Representantes.

Aunque no deja escapar datos al respecto, se supone que Misiones separará las elecciones provinciales de las nacionales y elegirá gobernador durante el primer semestre del año próximo. Por eso, la campaña se acelera. “Tenemos que sacar un FODA político”, propuso Rovira a la militancia pidiendo identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con el tiempo suficiente como para afianzarse en las zonas en que el misionerismo se mantiene fuerte y profundizar el trabajo en las regiones más complicadas.

“Hay que caminar para recoger esa propuesta, recoger ese nuevo anhelo”, dijo el líder de Encuentro Misionero, que el jueves estuvo escoltado por el vicegobernador, Lucas Romero Spinelli; el presidente de la Legislatura, Sebastián Macías; y los diputados Oscar Herrera Ahuad, Daniel Vancsik, Alberto Arrúa y Yamila Ruiz.

El diagnóstico nacional y los pedidos a la Casa Rosada

“Nunca fui amigo de solamente reclamarle a la Nación”, aseguró Rovira cuando encaró el tramo de su mensaje en el que analizó la situación económica nacional y el contexto internacional que golpea en Misiones como en la mayoría de las provincias de la Argentina. En ese aspecto, el misionerismo reconoce que se ve obligado a empujar proyectos con formas novedosas que también tienen que aggiornarse a los nuevos tiempos.

Por esa razón, los representantes de Encuentro Misionero vienen empujando proyectos en el Congreso para impulsar a las economías regionales de la provincia con el objetivo de potenciar las virtudes del modelo de desarrollo local del mismo modo que lo hacen otros distritos con sus recursos. El caso más claro es Neuquén y su repunte asociado al desarrollo energético a partir de Vaca Muerta.

El misionerismo sabe que nada es para siempre y que el sistema de negociación permanente con la Nación es la única forma de avanzar en la dirección deseada. Por eso Rovira volvió a pedir por el régimen aduanero especial para mejorar la posición tributaria y económica de Misiones, que comparte casi la totalidad de sus fronteras con Brasil y Paraguay. Esa variante que históricamente pegó en la economía local se suma a una situación de crisis nacional en la que la baja del consumo repercute en una menor recaudación y en una baja más que considerable de los fondos que llegan por la coparticipación federal.

Con todo, Rovira buscó llevar tranquilidad a los más de 200 dirigentes, entre los que había tres intendentes, y anticipó que la provincia recibirá “muy pronto” un adelanto de la coparticipación, aunque pidió ser “muy inteligentes” para que la situación no “degenere el equilibrio fiscal” que Misiones convirtió en bandera desde hace años.