Río Negro: Lorena Villaverde sigue la campaña en silencio, bajo la sombra narco del efecto Espert

El escándalo que puso a José Luis Espert en el ojo de la tormenta política del oficialismo salpicó a Lorena Villaverde , su compañera de bancada en la Cámara de Diputados , referente de La Libertad Avanza en Río Negro y candidata libertaria para pegar el salto al Senado .

Espert está acusado por la oposición de haber recibido recursos provenientes del narcotráfico para su campaña presidencial de 2019 . Según la investigación judicial que comenzó en Estados Unidos , el amigo de Javier Milei que encabeza la lista violeta en la provincia de Buenos Aires, habría sido financiado por el narcotraficante Fred Machado , que resiste un pedido de extradición desde su prisión domiciliaria en la Patagonia .

Machado es primo hermano de Claudio Alberto Cicarelli , alias Lechuga , pareja de Villaverde y apuntado como uno de sus eventuales testaferros en el país. No se trata de un dato oculto: la oposición lo saca a relucir cada vez que puede aunque con el escándalo nacional del affaire Espert, las maniobras para hacer que el debate en torno al tema no escale empiezan a resultar insuficientes para la candidata.

De todos modos, Villaverde continúa su campaña como si nada pasara, sin emitir palabra en públco sobre el asunto. Apenas un retuit a un posteo de Lilia Lemoine .

La oposición de Río Negro aprovecha

La oposición se hace un pic nic con las acusaciones sobre Villaverde y aprovecha para volver a poner sobre la mesa un prontuario que excede la relación filial de la que la diputada podría excusarse. El diputado Martín Soria, su principal rival en la carrera al Senado, suele recordar que en 2002 fue detenida en Florida, Estados Unidos, con casi medio kilo de cocaína a cuestas. Lo llegó a decir en la Cámara de Diputados. Siguiendo la doctrina Espert, la bancada libertaria acusó campaña sucia.

Ese día, Soria expuso otros problemas que tenían a Villaverde contra las cuerdas en la Justicia rionegrina. La más resonante llegó a terminar en un embargo preventivo por 50 millones de pesos en una causa que la investigaba por una presunta estafa en el marco de un desarrollo inmobiliario en Las Grutas.

Ese día, en marzo de este año, Villaverde se retiró del recinto cuando Soria arremetía contra ella. Se quedó la sesión del 17 de septiembre, cuando deicidió utilizar su banca para desmentir las acusaciones en su contra, que en paralelo sumaban una por irregularidades en torno a un crédito hipotecario de 225 millones de pesos concedido en enero por el Banco Nación, y mostrar un certificado de antecedentes penales. También se mantuvo en su banca para contestarle y arremeter contra Soria, a quien definió como su "acosador personal".

“Más allá de todos estos usos y abusos de las mentiras, de las falsas denuncias, la violencia verbal y física que han propiciado a mi persona, parece que están muy nerviosos”, dijo más tarde en una entrevista con CNN Radio Roca donde metió todo en la bolsa de los ataques de campaña. Como Espert.

Amadrinada por Karina Milei desde el momento en que La Libertad Avanza irrumpió en la Patagonia, la diputada nacida en San Antonio Oeste, que creció en Cipolletti, estudió en la Universidad del Comahue y encontró su “lugar en el mundo” en Las Grutas, siguió sumando escándalos ya dedicada de lleno a la actividad política.

Para qué te traje Lorena Villaverde

Según se cuenta en la biografía que publica en su web oficial, Villaverde comenzó a desarrollar su carrera empresarial en el ámbito privado a los 21 años. Multitasking, se dedicó al marketing turístico y deportivo, a la comunicación institucional y publicitaria, a la actividad portuaria en almacenamiento, expendio y distribución de combustibles, proyectos de construcción comerciales y los desarrollos urbanos inmobiliarios.

La figura de Javier Milei hizo que toda esa experiencia fuese dejada a un costado del camino. Entendió que el lider libertario estaba decidido “a cambiar el rumbo de las cosas” y quiso aportar su granito de arena. Fue candidata a intendenta de Las Grutas desde la lista que llevaba a gobernador a Ariel Rivero, hoy su rival en el andarivel derecho del espectro electoral, pero perdió. Propulsada por la ola libertaria llegó a la Cámara de Diputados y, como todos sus compañeros de bancada, allí recibió la orden de armar el partido en la provincia.

Reunión de los presidentes provinciales de LLA con las autoridades nacionales del partido Lorena Villaverde, la presidente de La Libertad Avanza en Río Negro en la reunión junto a lass autoridades nacionales con Karina Milei y Martín Menem.

El resultado fue un escándalo. Fue acusada de usar información y documentación de organismos públicos para truchar avales, pero zafó. Mientras tanto, como todos sus compañeros de bancada dispersos en los 24 distritos del país, eligió los nombres para ocupar las jefaturas en todas las oficinas nacionales de la provincia y manejó la política provincial libertaria con puño de hierro.

Acaparó el poder de tal forma que corrió a Rivero y decidió que ella sería la candidata al Senado en las elecciones de octubre. Ese lugar nunca se discutió, aunque sí abrió el juego a los aliados y firmó un acuerdo con Aníbal Tortoriello (CREO) y Juan Martín (PRO) para armar listas conjuntas. El trato con el PRO duró un suspiro.

Juan Martín y Ariel Rivero piden que se baje y renuncie

Tras pegar el portazo, Juan Martín decidió presentarse como candidato a senador por la boleta del PRO y enfrentarla. Ahora, directamente le recomendó al Presidente que ordene bajar su candidatura.

“Le pedimos a Milei que se libre de los impresentables, de los que tienen que dar explicaciones por causas judiciales que están en boca de todos”, dijo en declaraciones radiales a un medio provincial el legislador amarillo que se puso en sintonía con los opositores que piden por la cabeza de Espert en la Cámara de Diputados. “Al Gobierno lo tienen que defender personas con ficha limpia y vocación de trabajar”, lanzó. Las palabras de Martín desataron una respuesta furiosa de Villaverde en las redes sociales, pero sin mencionar a Espert.

SUBA LA VARA Y BAJE ESA LISTA, PRESIDENTE

Los candidatos de LLA en Río Negro no representan el cambio que apoyamos con muchísima esperanza. @JMilei aún está a tiempo de liberarse de los impresentables.



Los candidatos de LLA en Río Negro no representan el cambio que apoyamos con muchísima esperanza. @JMilei aún está a tiempo de liberarse de los impresentables.

Acá en el PRO tiene candidatos con ficha limpia y ganas de trabajar para que… pic.twitter.com/x3tu8uE8d2 — Juan Martin (@jmrionegro) September 30, 2025

Rivero, su excompañero que también pelea por una banca en el Senado con Primero Río Negro, directamente consideró que “Villaverde nunca debería haber ocupado un cargo público” y también pidió su renuncia.

“No puedo decir que me sorprende porque es lo que vengo manifestando desde hace meses en diferentes ámbitos y fue uno de los motivos por los que rechacé formar parte de ese armado en la provincia, que está liderado por la diputada, pero que además tiene entre sus principales asesores a personajes nefastos de la vieja política provincial”, dijo a comienzos de la semana al ser consultado por la prensa local.