Lorena Villaverde se benefició con el siga siga de la Justicia y La Libertad Avanza en Río Negro

Este lunes, la Justicia Electoral dictaminó dar por finalizadas las acciones que denunciaban la presentación de fichas de afiliación adulteradas. Cuando el escándalo golpeó a la diputada Villaverde y a su equipo, se frenó la resolución provisoria por una serie de presentaciones que terminaron de disolverse tras el levantamiento de la feria.

Por un carril alternativo, Primero Río Negro y la facción naciente del Partido Libertario se hacen camino a la fuerza. "Seguimos en la defensa de Milei", advirtieron en el espacio surgido el año pasado, que respalda la instalación de la planta de GNL en las costas de la Patagonia por la que pugna el gobernador Alberto Weretilneck.

El fallo, resguardo a futuro

"Como ya se ha expresado en otras ocasiones, las cuestiones que hacen a la vida de los partidos políticos deben ser resueltas internamente y sólo llevar a decisión de un juez (una sola persona por sobre miles), aquellas que las leyes determinan (evitando asimismo no solo un dispendio jurisdiccional innecesario, sino también propendiendo a una optimización de los específicos y limitados recursos con que cuenta este poder para brindar el esencial servicio de justicia a la ciudadanía", argumenta el fallo que echó por tierra con las denuncias contra el armado que capitaneó Villaverde. "Respecto de las vistas conferidas, me expido por la negativa, es decir no cabe hacer lugar a los planteos de los presentantes", zanjó el juez Greca.

Despacho CNE 272_2024 - DICTAMEN FISCAL - ORDENA CONTROL Y PROCESAMIENTO DE ADHESIONES.pdf

“Esta es una posible irregularidad de muchas que detectamos en el último tiempo y que fuimos subsanando. Dichos desmanejos fueron promovidos por dos exintegrantes del equipo que fueron inmediatamente apartados al detectar la primera irregularidad de muchas que ocultaron y ahora descubrimos”, se habían atajado quienes trabajan en el armado libertario cuando surgieron las acusaciones en mayo último.

Ahora, el fallo favorable a la tropa de Villaverde abre un camino de ilusiones para LLA. Según ratificaron a este medio en el entorno de la diputada, se aprestan a construir el partido a todo vapor con vistas a la contienda electoral del año próximo.