Río Negro: la oposición apunta a Buteler por obra pública, basura y cloacas y le marca la agenda en Cipolletti

En medio del debate por el crecimiento que impulsa en boom Vaca Muerta , la oposición de Cipolletti cuestiona a Rodrigo Buteler y enumera un conjunto de problemas estructurales que, en su mirada, el jefe comunal no atiende. En el oficialismo hablan de una ciudad modelo y se aferran a la relación con el gobierno de Río Negro y a las inversiones.

La discusión por la gestión municipal suma un nuevo capítulo con sectores críticos que cuestionan la narrativa oficial. “No es Disney”, repiten desde distintos espacios al señalar deficiencias en servicios públicos, sobre todo en zonas alejadas del centro urbano, donde aseguran que las mejoras no llegan.

Entre los principales reclamos aparecen los desbordes en el sistema cloacal, la baja presión de agua y la existencia de un basural a cielo abierto de gran tamaño, de esos que desde hace rato son un problema en varios municipios de la Patagonia . En ese predio se registran incendios reiterados y un tratamiento inadecuado de residuos, una situación que genera preocupación sanitaria y ambiental entre vecinos.

También se suman cuestionamientos al transporte urbano, con críticas por la reducción de algunas líneas y la falta de cobertura en sectores periféricos. En esos barrios, sostienen, la conectividad con el centro se vuelve más compleja y afecta la vida cotidiana de trabajadores y estudiantes.

El oficialismo defiende la gestión en el Alto Valle y destaca la ejecución de más de 500 cuadras de asfalto con financiamiento del Gobierno provincial que dirije su padrino político, Alberto Weretilneck , que fue intendente de Cipolletti antes de llegar a la gobernación. Consultados por Letra P destacan el avance del conector cloacal, una obra clave para mejorar el sistema sanitario. El jefe comunal asegura además que, en un contexto general de recortes y falta de envíos nacionales, las cuentas municipales están ordenadas y que la administración mantiene equilibrio fiscal.

Roddrigo Buteler obra pública Rodrigo Buteler impulsa un porgarama de obras públicas en su ciudad que la oposición cuestiona.

El intendente fue funcionario de las gestiones de Arabela Carreras y Weretilneck y remarca que el crecimiento de la ciudad responde a una planificación sostenida. En ese sentido, sostiene que el desarrollo urbano acompaña la expansión económica de la región.

Con todo, no esconde críticas a la situación económica nacional. Señala que la microeconomía afecta el empleo y el consumo, aunque valora la baja de la inflación y la estabilidad cambiaria como factores que incentivan inversiones.

Como sucede con la vecina Neuquén, la cercanía con Vaca Muerta posiciona a Cipolletti como un punto estratégico para el desarrollo logístico e industrial. Esa ubicación impulsa la llegada de empresas y genera nuevas oportunidades de crecimiento.

Críticas políticas, y reclamos en el Concejo Deliberante

Todo eso no alcanza para un espacio opositor que, aunque con poca representación en el Concejo Deliberante, golpea en la mesa y cuestiona la ciudad modelo que defiende Buteler. El antecesor del intendente al mando del gobierno local, Aníbal Tortoriello, es uno de los dirigentes que cuenta alfiles en el legislativo local, donde Juntos Somos Río Negro mantiene la mayoría. También se expresan sectores del peronismo en reorganización, que responden al diputado Marcelo Mango y algunos referentes territoriales.

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La concejala Ana María Napoli, del sector de Tortoriello, dice que “el sistema de cloacas está colapsado y el agua en las periferias no llega con fuerza”. Además, advierte sobre la existencia de un basural de unas 14 hectáreas que "no se hace correctamente el tratamiento de la basura". "El proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) se presentó en 2024 y quedó cajoneado”, denuncia sumando a la ciudad al listado de lugares en las que el tratamiento de los residuos empieza a parecer un problema de difícil solución.

Otro de los problemas para dimensionar a Cipolletti es el espejo. El concejal Héctor Sepúlveda remarca que “la ciudad queda postergada frente a Neuquén”, aunque reconoce avances en obras en la infraestructura de la ciudad. Sin embargo, considera que esas intervenciones resultan insuficientes para cubrir la demanda de una ciudad en expansión.

En paralelo, la oposición pone el foco en el financiamiento de la obra pública. Señala que una parte significativa de los recursos proviene de la provincia y sostiene que existe una distribución que favorece a Cipolletti por sobre otras localidades. Justamente ese reparto es el que Weretilneck puso en agenda y que ya generó el enojo de varios intendentes, sobre todo de los opositores.

Weretileck en Cipolletti con Rodrigo Buteler

Crecimiento urbano, tensiones internas y disputa por el relato

Buteler destaca el crecimiento urbano e industrial de Cipolletti, que cuenta con siete parques industriales y hace poco incorporó nuevas unidades en el sistema de transporte público. Sin embargo, incluso dentro del entorno municipal se reconocen tensiones internas respecto del rumbo de la gestión. Algunos sectores advierten que el foco inicial en los barrios populares pierde centralidad frente a una estrategia comunicacional orientada a sectores medios y medios altos.

Esa discusión interna se cruza con el planteo opositor, que insiste en que las mejoras no llegan de manera equitativa a todo el territorio. La desigualdad en el acceso a servicios básicos aparece como uno de los principales ejes de conflicto.

Mientras el oficialismo pone en valor las obras y el ordenamiento de las cuentas públicas, la oposición busca instalar la idea de que existe una brecha entre el relato de ciudad modelo y la realidad cotidiana de muchos vecinos.

En ese escenario, la gestión de Buteler queda atravesada por una disputa política y simbólica sobre el presente de Cipolletti. En síntesis, la pelea es por el relato y la discusión no sólo gira en torno a datos de infraestructura o inversión, sino también a la percepción social sobre el rumbo de la ciudad y sus prioridades.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 19.47.30 Basural en Cipolletti

El contraste entre la narrativa oficial y las críticas opositoras marca el pulso del debate público. Mientras el municipio resalta indicadores de crecimiento, los sectores críticos insisten en visibilizar déficits estructurales que, según sostienen, requieren respuestas urgentes.

Una cartelería por 26 millones de pesos en el centro de la polémica

La Municipalidad de Cipolletti formalizó una contratación directa por $26 millones para instalar letras corpóreas en la Isla Jordán, una obra de carácter ornamental. La medida, oficializada mediante la Resolución N° 1796/25 y publicada en el Boletín Oficial el 30 de marzo de 2026, generó repercusiones por el mecanismo utilizado.

Desde la oposición señalaron que se enteraron a través de los medios de comunicación y del propio Boletín Oficial, y anticiparon que pedirán informes al Ejecutivo para conocer los detalles del expediente, en particular los fundamentos de la contratación.

El procedimiento elegido es de carácter excepcional y, según lo publicado, no se detallan condiciones que justifiquen su uso ni instancias de competencia entre oferentes, lo que suma cuestionamientos sobre la transparencia en la ciudad del Alto Valle sobre la que todos empiezan a poner la lupa.