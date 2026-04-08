LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Pablo Javkin propone eliminar todos los impuestos al combustible y agita la puja entre Caputo y los municipios

El planteo apunta a revisar la carga fiscal en los surtidores y expone la tensión con Hacienda por la tasa vial y los recursos que reclaman las ciudades.

Por Letra P | Periodismo Político
Pablo Javkin, intendente de Rosario.

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“Rosario propone en forma automática la eliminación simultánea de todos los impuestos al combustible en Argentina”, propuso Javkin durante la apertura de un foro de la construcción que se realizó este miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Eliminemos todos los impuestos al combustible en el país ahora que parece que el mundo nos da tranquilidad. Nacionales, provinciales y locales. No hay ningún problema”, insistió.

Javkin dijo que está dispuesto a abrir el debate con funcionarios nacionales y puso como ejemplo la reciente visita a Rosario del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. "Estuvo hace poco acá y vamos a discutir con gusto todo lo que quieran discutir", propuso.

Impuestos al combustible: la propuesta de Javkin

El jefe municipal sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en los tributos locales, sino en el peso total que recae sobre cada litro de nafta o gasoil.

“En estos días se está discutiendo mucho sobre la tasa vial. En Rosario, en un litro de combustible, 22 pesos corresponden a un fideicomiso de arreglo de calles y 1400 pesos no sabemos a dónde van”, reclamó.

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Energía, combustibles y petroleras en la era Javier Milei

Energía, combustibles y petroleras en la era Javier Milei

En ese marco, propuso una medida integral: eliminar de manera simultánea todos los impuestos al combustible, tanto nacionales como provinciales y municipales. Según explicó, el planteo busca transparentar el debate fiscal y evitar que se focalice sólo en las tasas locales.

Javkin utilizó una metáfora para reforzar su posición. Señaló que no hay inconvenientes en discutir “la langosta de 22 pesos” si se elimina “el elefante”, en referencia al peso de los tributos nacionales. La frase sintetiza el reclamo de equidad en la distribución de la carga.

La tensión entre municipios y Nación por la tasa vial

El planteo del intendente se inscribe en una disputa de larga data entre los municipios y el Gobierno. Las ciudades defienden la tasa vial como una herramienta para financiar el mantenimiento de calles, mientras que la Nación cuestiona su impacto en el precio final de los combustibles.

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En distintos puntos del país, intendentes argumentan que los recursos que reciben son insuficientes frente al deterioro de la infraestructura urbana. En ese contexto, sostienen que los gravámenes locales representan una porción menor del total, pero resultan clave para sostener servicios básicos.

Por el contrario, la Casa Rosada, con Caputo como cara visible, ha planteado la necesidad de reducir la presión impositiva para bajar costos logísticos y contener precios. Esa diferencia de criterios generó roces recurrentes, con proyectos para limitar o eliminar tasas municipales.

El trasfondo productivo y el reclamo del interior

Javkin vinculó su propuesta con un reclamo más amplio del interior productivo. Aseguró que provincias como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos sostienen gran parte de la economía nacional y cuestionó la distribución de recursos.

El intendente remarcó que el país “vive del interior productivo” y advirtió que la presión fiscal y la falta de inversión en infraestructura limitan el desarrollo. En esa línea, mencionó el potencial de sectores como la energía y la minería, con impacto directo en la región.

“Hay una Vaca Muerta en desarrollo de la cual también tenemos que ser parte. Pero además, por ahora, somos la vaca viva de la que vive Argentina y a veces come mucho de esta vaca viva y le pone poco. Le quita impuesto al cheque, le agrega retenciones, le quita infraestructura. Le limita su desarrollo y la vaca viva sigue alimentando a la Argentina”, comparó.

Además, planteó que el crecimiento sostenido requiere un cambio en el modelo económico, con mayor protagonismo de las economías regionales frente al área metropolitana. La discusión por los impuestos al combustible aparece así como un capítulo de un debate más amplio sobre federalismo fiscal.

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