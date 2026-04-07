Karina Milei apura la salida de Kravetz de la SIDE y Santiago Caputo arma una jugada para no perder poder

La salida de Diego Kravetz de la Secretaría de Inteligencia ( SIDE ) es, prácticamente, un hecho inminente. Karina Milei le hizo saber que está dispuesta a darle su respaldo como candidato a intendente de Lanús en 2027 a cambio de su renuncia. El espacio que quedaría vacante le daría a la mujer más influyente del Gobierno la posibilidad de colocar a alguien de su confianza en un área que siempre codició, pero Santiago Caputo tiene otro plan.

"Kravetz está ordenando algunas cosas antes de irse, por lo que apenas termine lo que tiene que hacer su salida de la secretaría es inminente", le dijo a Letra P una destacada fuente de la administración libertaria. Tan blanquedo está ese cambio que el asesor presidencial, quien lo reclutó a través de su vínculo con el operador judicial Manuel Vidal , tiene sobre uno de sus escritorios ubicado en el Salón Martín Fierro la renuncia escrita del Señor 8 .

A esa documento sólo le faltaría la firma del presidente Javier Milei aceptando la renuncia de Kravetz y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial . Sin embargo, atento a que la secretaria general quiere meter un pie en la SIDE, como lo hizo en el Ministerio de Justicia con la designación de Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona , Caputo tiene en mente disolver por completo la subsecretaría que quedaría acéfala.

En otras palabras, se espera que junto a la publicación de la renuncia de Kravetz se anuncie, también, la eliminación de esa área. La maniobra de Caputo es leída de manera interna como un intento por mantener el control de un organismo clave para la seguridad nacional y para su propia estructura de poder, que Lule Menem - con el aval de Karina- busca arrebatarle.

De todos modos, hasta ahora, la jefa de La Libertad Avanza tampoco encontró un perfil adecuado como para presionar por el lugar vacante que dejaría Kravetz y, mucho menos, para el resto de la estructura de los espías. Para controlar desde afuera, la hermana presidencial impulsó a Sebastián Pareja , uno de los integrantes de su mesa chica, al frente de la estratégica comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso , encargada de fiscalizar el trabajo y el presupuesto de la SIDE.

Más que el lugar de Kravetz, lo que quiere el karinismo es el control completo de la inteligencia interior. Ese avance - al menos hoy - parece improbable si se tiene en cuenta que el propio jefe de la CIA, John Ratcliffe, respaldó al titular de la SIDE, Cristian Auguadra, tras un encuentro en la sede del organismo de inteligencia norteamericano, ubicada en Langley, Virginia.

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Si bien ese apoyo de la administración republicana al gobierno libertario fue festejado por el entorno de Caputo, el comunicado que la propia SIDE publicó en sus redes sociales fue eliminado poco después. Las razones que esgrimieron en la denominada Casa ubicada en la calle 25 de Mayo es que los encargados de la comunicación oficial de la SIDE armaron el documento sin el aval final de la CIA. Tampoco habían pedido el consentimiento del resto de los países mencionados, que preferían en buena parte el anonimato.

Diego Kravetz, candidato a intendente de Lanús

Si bien es cierto que la hermana del jefe de Estado no encontró a alguien de extrema confianza para quedarse con parte de la SIDE, Kravetz supo acomodarse bien en el último tiempo dentro del ecosistema de confianza del karinismo, a tal punto que es hoy, prácticamente, uno de los pocos funcionarios que tiene buenas terminales políticas a ambos lados de la grieta violeta. Eso sí, como muchos otros, se inclina más por la conducción de El Jefe.

No por nada, en el partido libertario observan al Señor 8 como un número puesto para disputarle la intendencia de Lanús al peronismo, gobernada por el camporista Julián Álvarez. "Está haciendo las cosas muy bien, si seguimos por este camino es muy probable que sea él el candidato", graficó el vínculo de Kravetz con Karina uno de los hombres más poderosos del armado violeta en el territorio bonaerense.

De llegar a la boleta, sería el segundo intento de Kravetz, después de la primera fallida experiencia en 2023, cuando integró la lista de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich. La diferencia con aquel año es que el exsecretario de Seguridad de Lanús cree tener mejores chances de ganar no sólo la imagen en picada de la gestión local, sino, también, porque considera que su perfil de mano dura se adapta mejor a la campaña mileísta en el conurbano.

side-diego-kravetz-1jpg.jpg Diego Kravetz.

Kravetz no trabaja solo en esa empresa. De hecho, tiene a su lado a Néstor Grindetti: alejado del PRO de Mauricio Macri desde hace al menos un año y medio, a tal punto que no cruza palabras con el expresidente. El exintendente reunió hace a un grupo de leales de su gestión amarilla para avisarles que no intentará volver al distrito y que respaldará nuevamente a Kravetz.

Campaña tímida

Otra de las novedades que, por ahora, ordenó la interna entre violetas y amarillos es que en el eventual caso de que Kravetz gane la intendencia el próximo año, Grindetti sería su jefe de Gabinete.

Sin otro candidato local a la vista, Pareja se muestra conforme con la figura y la campaña de Kravetz, por lo que, por ahora, el funcionario de la SIDE camina con un metódico bajo perfil. Se reúne con grupos de cuatro o cinco vecinos a puertas cerradas, sin cámaras, ni publicaciones en redes sociales. Los escucha, arma grupos de Whatsapp y no mucho más. Se supone que apenas ponga un pie fuera del organismo de los espías, acelerará sus recorridas y contacto con la comunidad lanusense. En la Tercera sección electoral, que concentra a unos 4.845.998 electores e 18 distritos del sur del conurbano, Kravetz es junto a Nahuel Sotelo en Quilmes, el único con cierta instalación y validación de la cúpula presidencial. La palabra final la tendrá Karina.