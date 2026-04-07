SUCESIÓN 2027

Axel Kicillof suma figuritas a su álbum: Monzó y Massot visitaron al gobernador en La Plata

Trabajan en un armado nacional anti Javier Milei. Después de la reunión, el mandatario recibió a intendentes del conurbano que le responden. El nuevo 2019 del peronismo.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Axel Kicillof, junto a Cristina Álvarez Rodríguez y Emilio Monzó (Foto archivo)

Axel Kicillof, junto a Cristina Álvarez Rodríguez y Emilio Monzó (Foto archivo)

El gobernador Axel Kicillof recibió este martes en La Plata al expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y al legislador Nicolás Massot con la idea preliminar de fortalecer una alternativa nacional al gobierno de Javier Milei, integrando a distintos sectores de la política bonaerense, incluidos algunos ubicados más allá de la orilla peronista.

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La reunión es parte del camino que el mandatario bonaerense decidió desandar rumbo a 2027, cuando pretende convertirse en candidato presidencial del peronismo grande, apoyado por toda la paleta de colores que conforman el Partido Justicialista (PJ). También intenta sumar a socios no peronistas.

Camaño Monzo Massot Lospennato

El peronismo no K se agrupa

Monzó volvió a La Plata tras aquella instantánea del 18 de marzo con el bloque de senadores de Unión y Libertad, de la que también participó Silvina Vaccarezza, la diputada monzoísta que hoy integra el bloque UCR + Cambio federal, una integración de espacios que arrastra un par de años. Según pudo saber Letra P, aquello no fue un reacomodamiento de los bloques legislativos, sino el inicio de un camino electoral que pretende ser amplio. Tanto, que la bancada referenciada en el exarmador libertario Carlos Kikuchi admite que si Kicillof se corre un poco hacia el centro podría acompañarlo.

Se trata de un desprendimiento de La Libertad Avanza que se convirtió en un bloque dialoguista en la Legislatura con buena representación (tres bancas en el Senado y cinco en Diputados). Monzó tiene sólo a Vaccarezza, vinculada al sector del agro bonaerense.

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