EL REPARTO DE LA TORTA

Río Negro: el peronismo se organiza para no resignar recursos ante la reforma de Alberto Weretilneck

Intedentes y legisladores del PJ buscan acordar criterios de distribución para no ceder fondos que aportan gobernabilidad. Los datos que manejan.

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
Primera reunión del peronismo para hablar de regalías y coparticipación en Río Negro.

Primera reunión del peronismo para hablar de regalías y coparticipación en Río Negro.

El peronismo de Río Negro empezó a mover fichas en un terreno sensible: la disputa por la coparticipación municipal y el reparto de regalías, cajas que definen poder territorial. Con encuentros que comenzaron en General Enrique Godoy y seguirán en Catriel y la región sur, el PJ busca construir una posición común frente a la reforma que impulsa el gobierno provincial.

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EL REPARTO DE LA TORTA

Río Negro: los números que mira el peronismo en la pelea por la coparticipación y las regalías

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Letra P | Ariel Boffelli
Ariel Boffelli

La discusión sobre uno de los ejes de la agenda rionegrina actual no es técnica, es política. Y atraviesa intereses concretos de intendentes y regiones que podrían ganar o perder recursos con el nuevo esquema. “Necesitamos hablarlo entre compañeros”, sintetizó ante Letra P el intendente de Godoy, Albino Garrone.

Primer encuentro y más

Además del anfitrión, el primer encuentro reunió a la intendenta de Ingeniero Huergo, Silvia Penilla, con los legisladores José Luis Berros, Luciano Delgado Sempé y Luis Ivancich, entre otros dirigentes y militantes. Sobre la mesa se puso el análisis de los alcances de la coparticipación municipal prevista para 2026 y el nuevo esquema impulsado por el gobierno de Alberto Weretilneck, que toma como base los datos del Censo 2022.

María Emilia Soria y Martín Soria

El debate peronista apunta a encontrar una alterntiva propia que garantice que la distribución de recursos contemple las realidades de cada localidad. La base de partida, señaló el legislador ultrasorista Berros, es la convicción de que los municipios cumplen un rol central en la gestión cotidiana y en la respuesta a las demandas sociales.

Como explicó Letra P, los números que mira el peronismo demuestran una transferencia de recursos a otros distritos. Y, en la cuestión energética, algunas comunas tienen notable incremento porcentual. El caso paradigmático es Cipolletti.

Un tema con impacto territorial

El análisis de la coparticipación se vincula directamente con la capacidad de los municipios para sostener servicios, obras y políticas públicas. La actualización de los índices propuesta por el gobierno provincial, hoy anclados en variables poblacionales de 1991, generará modificaciones en la asignación de fondos.

En ese contexto, el intercambio en Godoy permitió poner en común distintas miradas sobre cómo deberían contemplarse factores como el crecimiento demográfico, la actividad económica y las particularidades regionales.

La discusión también incluye aspectos técnicos del sistema vigente, como la periodicidad de actualización de los índices y los criterios utilizados para medir la recaudación.

“Fue importante y lo vamos a replicar en otros distritos”, resumió Garrone.

Regalías y desarrollo en Río Negro

Otro de los puntos abordados fue el de las regalías vinculadas a la actividad minera e hidrocarburífera. En los últimos días, el bloque peronista Vamos con Todos presentó un proyecto de ley que propone modificar la distribución de esos fondos, un hecho que toma especial relevancia ante la multiplicación de operaciones en la meseta rionegrina.

Coparticipación Río Negro
La pelea por la coparticipación y el reparto de regalías petroleras activa a los municipios de Río Negro.

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La iniciativa establece un esquema de reparto que incluye a municipios productores, al conjunto de las localidades de la provincia y a las áreas vinculadas a la actividad, con el objetivo de ampliar el alcance de estos recursos.

Según se explicó, la propuesta busca acompañar una mirada integral sobre el desarrollo productivo, que incluye a la minería, los hidrocarburos y otras actividades estratégicas.

Continuidad del debate

La realización de nuevos encuentros en Catriel (en abril) y en la región sur busca incorporar aportes y visiones locales en distintos puntos del territorio y, al mismo tiempo, ordenar internamente al peronismo en torno a un tema que impacta directo en las gestiones municipales.

No es un dato menor: en un contexto de caída de recursos nacionales, la discusión por la coparticipación y las regalías se vuelve una disputa por la supervivencia política.

En estas reuniones, el PJ ensaya algo más que una serie de reuniones. Intenta reconstruir una voz propia en uno de los terrenos donde se define, sin discursos grandilocuentes, quién tiene poder real en esta parte de la Patagonia.

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