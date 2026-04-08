La UCR bonaerense se encamina a dirimir su interna en las urnas

Así, pareciera tomar volúmen la idea de que no habrá un acuerdo entra las partes, luego de dos hechos que se dieron en las últimas semanas. Por un lado, el encuentro que el sector disidente de la conducción de Abad encabezó en Saladillo hace diez días, donde se reunieron intendentes, legisladores y dirigentes que afirman estar preparados para plantar una candidatura al comité provincial si no logran un acuerdo, y las declaraciones del senador sobre “no tenerle miedo al voto de los afiliados”.

El abadismo considera que la próxima conducción debe tener la legitimidad que no tienen el comité ni la convención de contingencia, a cargo de Miguel Fernández y Pablo Domenichini , respectivamente, y que eso puede darse con el voto expresado en las urnas. Del otro lado, advierten que comparten la idea de encontrar la unidad, pero también admiten estar trabajando en un nuevo liderazgo y en una posible candidatura joven que renueve el comité.

En declaraciones a 221 Radio, Abad sostuvo: “Que haya interna o no implica si hay reconocimiento entre los distintos sectores entre sí, reconocimiento a los que van a encabezar el proceso. No es solo declamarlo, si no que debe ocurrir en la praxis política”. En su tropa consideran que la conducción de contingencia terminó en un fracaso y que la misma perdió legitimidad. “Necesitamos legitimidad de origen, que movilice al partido y construya candidaturas en el orden provincial y local”, sostuvo y agregó que “esa legitimidad puede ser en lista de unidad o a través de las urnas”.

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“No podemos tenerle miedo al voto de los afiliados”, aseguró el senador nacional por la @UCRNacional



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Sobrevuela en el abadismo la convicción de que la mayor representación partidaria está alineada a su conducción y al camino que inició hace años con el exintendente de San Isidro y el exvicegobernador. En diciembre, además, recuperó el diálogo con el sector de Evolución y conformaron un bloque conjunto en la Cámara de Diputados. Firmaron, en diciembre, el consentimiento para los nombres de los delegados provinciales en el comité nacional, y en marzo, el acuerdo para adelantar la renovación de autoridades al 7 de junio, cuando estaba prevista para el 6 de septiembre.

Por otro lado, pareciera no haber temor en ninguno de los sectores a ir a la interna. “No podemos tenerle miedo nunca al voto de los afiliados, no importa cuántos votan, refleja la realidad de un partido político en un contexto”, dijo Abad. Junto a él se mueven Posse, Salvador y, desde este año, Domenichini, en representación de Evolución. Juntos afirman tener la mayor representación política de la provincia.

Miguel Fernández y Alejandra Lordén, del otro

Hace dos semanas, del otro lado ratificaron la idea de plantar un candidato propio si las conversaciones entre los sectores no prosperaban. Se trata de quien lideró el comité de contingencia durante el año pasado, Fernández, a quien el resto de los espacios le retiró su apoyo. Desde principios de este año viene conversando con intendentes y legisladores provinciales. En esa tribu aseguran tener la mayor representación territorial. Juega con él Lordén, la diputada provincial que rompió el bloque abadista en diciembre y armó uno con Valentín Miranda y Priscila Minnaard.

Hay que sumar a la senadora provincial Natalia Quintana y al diputado línea Facundo Manes, Pablo Juliano. Fueron parte del encuentro de Saladillo los intendentes Franco Flexas de (General Viamonte), el local José Luis Salomón, Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Nahuel Mittelbach (Ameghino), Ramón Capra (General Alvear), Román Bouvier (Rojas), Lisandro Hourcade (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Javier Andrés (Adolfo Alsina).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleLorden/status/2038051178466967939&partner=&hide_thread=false Un #28M donde el radicalismo da un paso . Pensamos el presente y empezamos a con más de 500 personas: intendentes, legisladores, dirigentes y militantes.



Decenas de distritos presentes en #Saladillo donde recibimos a Rosendo… pic.twitter.com/1MqICBed05 — Alejandra Lordén (@AleLorden) March 29, 2026

La última elección interna del radicalismo fue en octubre de 2024, cuando se enfrentaron Fernández por el oficialismo y Domenichini por la oposición. Aquello terminó en un escándalo, con denuncias cruzadas y presentaciones en la Justicia, que finalmente brindó la herramienta de la conducción de contingencia para que el radicalismo pudiera participar con el sello del proceso electoral de 2025. Ambos contrincantes lideraron ese espacio y hoy vuelven a estar en veredas opuestas. El 7 de mayo es la fecha para presentar las listas y se sabrá si la UCR logra la unidad deseada o vuelve a dirimir su interna en las urnas.