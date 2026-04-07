El plan voucher de Sandra Pettovello lo hizo: volvieron los piquetes en todo el país.

El cierre del programa Volver al Trabajo desencadenó este martes una serie de movilizaciones y protestas en todo el país . Con Javier Milei y Sandra Pettovello como principales destinatarios de las críticas, movimientos sociales , políticos y piqueteros volvieron a la calle para rechazar la medida que afectará a unas 900 mil personas.

Días atrás, a través del Ministerio de Capital Humano , el gobierno nacional comunicó que el 7 de abril sería la última fecha de cobro de este plan. Según se indicó, la intención de la supercartera social libertaria busca “priorizar la inserción laboral formal” y “eliminar la intermediación en los planes sociales”. En palabras de Milei, el objetivo es “reconvertir los planes en trabajo”.

Las marchas, que reunieron a militantes del Polo Obrero , la Corrientes Clasista y Combativa , el Movimiento de Trabajadores Excluidos ( MTE ), Libres del Sur , el Movimiento Evita , la Unión de Trabajadores de la Economía Popular ( UTEP ), entre otras organizaciones, volvieron a dejar obsoleto el protocolo antipiquetes que impulsó la exministra de Seguridad Patricia Bullrich .

Su sucesora, Alejandra Monteoliva , cruzó al gobernador Axel Kicillof porque los manifestantes bloquearon los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Pese a que la funcionaria eligió poner el ojo en el mandatario peronista, las marchas se replicaron en todo el territorio nacional.

Los movimientos sociales, las organizaciones piqueteras y las cooperativas de trabajo que este martes salieron a las calles advierten que comedores y merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud y educativos, así como ámbitos de acompañamiento a personas en situación de consumo problemático y de violencia, se verán directamente afectados por una medida que inscriben en el avance de la “motosierra” sobre los programas de asistencia.

Lo mismo sucederá con quienes desarrollan actividades en el sector textil, el reciclado, la venta ambulante en el espacio público y la agricultura familiar campesina e indígena. En cada distrito, además, se realizaban tareas municipales como la limpieza de calles y plazas, reparaciones y pequeñas obras de infraestructura, que se complementaban con el Salario Social Complementario, el cual -según denuncian- permanece congelado desde diciembre de 2023 en $78.000.

Sandra Petovello apertura de sesiones Sandra Pettovello en la apertura de sesiones cuando Milei festejó su gestión en Capital Humano.

Volver al Trabajo es uno de los dos programas que antes formaban parte del extinto Potenciar Trabajo. El otro, conocido como Acompañamiento Social, seguirá sin cambios para contener a personas mayores de 50 años.

El objetivo del ministerio que conduce Pettovello es eliminar el aporte directo a personas de entre 18 y 50 años y reemplazarlo por la entrega de vouchers educativos para capacitaciones en oficios que faciliten la reinserción laboral. En las organizaciones sociales en las que se nuclea el grueso de trabaajdores afectados no está claro cómo se implementará la nueva metodología.

La protesta nacionalizada

Como ya contó Letra P, la mayoría de los beneficiarios del Volver al Trabajo se concentran la provincia de Buenos Aires, pero se distribuyen en todo el país, con una mayor concentración en el Norte Grande.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registraron cortes en accesos a la Ciudad y en La Plata. También hubo protestas en distintos puntos de la provincia, como Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino.

WhatsApp Image 2026-04-07 at 11.57.12 La marcha de las organizaciones sociales en La Plata.

En el norte, se sumaron manifestaciones en Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones y Jujuy. En la mayoría de los lugares no hubo grandes problemas, aunque en Tucumán el clima se tensó por un rato cuando la Policía intentó despejar las calles aledañas a la Plaza Independencia capitalina, donde se concentró la mayor cantidad de manifestantes.

En la Patagonia, el otro extremo del país, hubo movilizaciones sobre Ruta 22 y en los accesos a Allen y Villa Regina en Río Negro que se sumaron a la concentración de manifestantes en Neuquén y en Chos Malal.

Caleta Olivia, Las Heras y Río Gallegos fueron los puntos de calientes de Santa Cruz, mientras que en Trelew hubo ruidosas movilizaciones que reunieron a vendedores ambulantes, cartoneros, feriantes, cocineras de merenderos y trabajadores populares de Chubut.

Los movimientos sociales en el centro

En Entre Ríos, la jornada de protesta se replicó en Paraná, con una movilización de organizaciones sociales encabezada por la UTEP. La columna se movilizó desde la Plaza 1° de Mayo al Ministerio de Desarrollo Humano, pasando la Casa Gris y finalizando con una radio abierta.

marchas por la baja del Volver al Trabajo Entre Ríos Las organizaciones sociales movilizaron por las calles de Paraná.

Las organizaciones, entre las que se sumar el MST, el Polo Obrero, y el MTE, presentaron un petitorio para pedir audiencia, reclamaron alimentos y exigieron una respuesta a la quita de los programas sociales. La protesta se repetirá durante la tarde en otras ciudades como Concordia, donde habrá una asamblea callejera a las 19 en la explanada del Centro de Convenciones.

En la provincia, se calculan más de 21 mil personas afectadas por el recorte de los planes Volver al Trabajo.

En Córdoba, las organizaciones sociales encabezadas por el Polo Obrero protagonizaron una movilización en el centro, con cortes sobre la avenida General Paz y fuerte impacto en el tránsito.

marchas por la baja del Volver al Trabajo Córdoba El Polo Obrero marchando por Córdoba a orillas de la Cañada capitalina.

Durante la manifestación, dirigentes como Emanuel Berardo denunciaron que el impacto se sentirá de modo directo en comedores barriales. En paralelo, organizaciones como la CTA-A, Libres del Sur y FOL presentaron un amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar la medida y exigir alternativas de inclusión.

En Rosario, movimientos sociales encabezados por la CCC realizaron un corte total en la autopista Rosario–Buenos Aires, a la altura del ingreso a la ciudad. En la ciudad de Santa Fe, la protesta se trasladó a la explanada de la municipalidad, donde confluyeron la CCC, la CTA y organizaciones territoriales como La Poderosa.

(*) Nota elaborada con la colaboración de las redacciones de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la Patagonia