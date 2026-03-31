Juan Grabois acomoda el sello en Río Negro y se asegura una carta clave para negociar con el PJ

Uno de los últimos pasos de Juan Grabois por el Alto Valle de Río Negro. Hoy tiene partido en el distrito y se mete en la interna peronista.

El partido de Juan Grabois acelera su armado en Río Negro y mete presión sobre un peronismo que ya venía fragmentado. La construcción de María Emilia Soria como figura provincial, las tensiones por recursos entre intendencias y ahora la irrupción de un nuevo actor configuran un tablero cada vez más disperso.

Patria Grande inició un proceso de ordenamiento interno con la mira puesta en obtener la personería jurídica en la provincia y competir en 2027. En ese camino, convocó a sus primeras elecciones internas para elegir autoridades y consolidar su estructura territorial desde el 13 de abril.

El dato no es menor: el espacio ya tiene anclaje en Río Negro. En 2025 fue parte de la alianza Fuerza Patria y logró llevar al Congreso a la científica Adriana Serquis , hoy una de sus principales referencias en San Carlos de Bariloche .

La consolidación de Patria Grande llega en un momento delicado para el peronismo rionegrino. Lejos de la unidad, el espacio atraviesa una etapa de dispersión política y territorial.

Por un lado, el sector que se referencia en Emilia Soria avanza en la construcción de una candidatura provincial con base en el Alto Valle. Por otro, conviven líneas internas que responden a distintos liderazgos, con figuras opuestas que alguna vez se acoplaron al gran acuerdo del gobernador Alberto Weretilneck pero que hoy son opositores al mentor de Juntos Somos Río Negro .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2034306335160873115&partner=&hide_thread=false EL REPARTO DE LA TORTA Río Negro: la redistribución de fondos altera el mapa político y recalienta internas municipales rumbo a 2027



Ganadores y perdedores



Final de la ronda con intendencias



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En ese entramado, la aparición de Patria Grande agrega una capa más de fragmentación. Aunque en el discurso plantea ampliar la representación y empujar la “unidad”, en los hechos compite por el mismo electorado que el PJ tradicional y sus aliados.

No es una novedad. Ya en 2025, la irrupción de Serquis como cabeza de lista generó resistencias dentro del peronismo, que vio en esa jugada una intervención externa en la dinámica local.

Intendentes en tensión: la otra grieta peronista

El escenario se complejiza aún más por abajo. Los intendentes peronistas atraviesan una disputa cada vez más visible por la distribución de la coparticipación y las regalías petroleras, en un contexto de recursos escasos y fuerte dependencia de la provincia.

Esa puja no es solo administrativa, la movida impacta directamente en la política. Los jefes comunales buscan mayor autonomía financiera y, en paralelo, fortalecen sus propios armados territoriales, muchas veces por fuera de una estrategia común.

El resultado es un peronismo con múltiples centros de poder, donde cada actor juega su propio partido.

Adriana Serquis Juan Grabois La diputada Adriana Serquis, referencia local de Patria Grande, junto a Juan Grabois.

Escala nacional: el salto que explica el movimiento

La apuesta de Patria Grande en Río Negro también se entiende en clave nacional. El espacio que lidera Grabois dejó de ser un frente para convertirse en partido con representación federal y viene avanzando en su reconocimiento en varios distritos.

Río Negro se convirtió en la sexta provincia con personería en trámite o consolidación, un paso clave para poder competir en todo el país con boleta propia. La estrategia es clara: construir volumen territorial para disputar poder dentro —y eventualmente por fuera— del peronismo.

2027 en el horizonte

Con este movimiento, el mapa opositor en Río Negro se fragmenta aún más frente al oficialismo de Juntos Somos Río Negro, que sigue capitalizando la dispersión de sus adversarios.

Patria Grande llega con discurso de renovación, pero también con capacidad de tensionar. Y en esa lógica, la pelea por 2027 empieza a tomar forma con una verdad incómoda para el PJ rionegrino: la unidad, por ahora, es más un deseo que realidad.