Río Negro: La Libertad Avanza busca blindar a César Domínguez y Rivero avisa que va a la Corte provincial

La decisión de la Justicia Electoral de Río Negro de rechazar la revocatoria contra César Domínguez abrió un nuevo frente de conflicto en la Legislatura provincial. Ariel Rivero confirmó que apelará ante el Superior Tribunal de Justicia , mientras La Libertad Avanza busca consolidar al legislador dotándolo de un bloque oficial con el sello del partido de Javier Milei .

El fallo del juez Carlos Da Silva convalidó la continuidad de Domínguez en su banca. Rivero le cuestiona el querer representar a la fuerza del Presidente pese a haber sido electo por Primero Río Negro en 2023 junto a la legisladora Yolanda Mansilla . La alineación, considera Rivero, vino después. La resolución descartó que ese cambio implicara una violación “ostensible y grave” de la plataforma electoral.

La decisión judicial marcó un punto de inflexión en el debate sobre la representación política. En particular, instaló con fuerza la discusión sobre si la banca pertenece al partido que impulsa la candidatura o al dirigente que resulte electo.

En ese marco, el conflicto escaló más allá del plano jurídico y se trasladó al terreno político, donde las distintas fuerzas comenzaron a mover fichas para posicionarse ante un escenario de mayor fragmentación.

En su resolución, Da Silva fijó una interpretación restrictiva del artículo 25 de la Constitución provincial. Sostuvo que no cualquier cambio de alineamiento político habilita la revocatoria de mandato.

Ariel Rivero Ariel Rivero, legislador de Primero Río Negro.

Para el magistrado, debe existir una ruptura clara, objetiva y verificable con los principios centrales de la plataforma electoral. Bajo ese criterio, consideró que la incorporación de Domínguez al partido de La Libertad Avanza no implicó, por sí sola, una negación de los postulados esenciales con los que fue elegido.

El fallo señaló además que no se acreditó de manera suficiente que el legislador hubiera contradicho compromisos concretos asumidos ante el electorado. Esa interpretación fortaleció la idea de que la banca pertenece al representante.

Esa postura generó rechazo en el espacio Primero Río Negro, que cuestionó la lectura judicial y advirtió sobre el impacto institucional de este tipo de decisiones en el sistema político provincial.

Ariel Rivero apela al TSJ y busca revertir el criterio

La reacción de Rivero fue inmediata. El dirigente confirmó ante Letra P que apelaría el fallo ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, con el objetivo de revertir la decisión.

En su entorno consideraron que la salida de Domínguez del espacio constituyó una “violación grave” del mandato popular. Bajo esa premisa, buscaron instalar un criterio más estricto sobre los cambios de bloque dentro de la Legislatura, donde en octubre del 2025 el legislador había pedido a la presidencia de Pedro Pesatti, el monobloque llamado La Libertad Avanza.

La estrategia judicial apuntó también a evitar la consolidación de un precedente. Según interpretaron cerca de Rivero, una validación definitiva de este tipo de movimientos podría multiplicar los casos de dirigentes que cambien de espacio una vez electos violando el artículo 46 del reglamento legislativo que dice que los legisladores tienen que agruparse en bloques según el partido o alianza por la que fueron elegidos. Es decir, deben representar en la cámara a la fuerza política que los llevó a ocupar esa banca.

En paralelo, el dirigente procuró reforzar su posicionamiento política frente al avance libertario en la provincia, en un contexto de reconfiguración del mapa partidario, porque en síntesis lo que alega el espacio de Rivero es que ahora Domínguez podría tener ese bloque y no le pertenecería más a Primero Río Negro.

La Libertad Avanza y la disputa en la Legislatura de Río Negro

Mientras avanzó la vía judicial, La Libertad Avanza ya había desplegado su estrategia en el ámbito legislativo, por lo que el ahora el objetivo central luego del falló favorable judicial, será que Domínguez tenga el bloque unipersonal y a futuro una consolidación con otros integrantes en una eventual sumatoria de traslados desde otros espacios.

Para el espacio libertario, el fallo no solo legitimó la permanencia del legislador, sino que además fortaleció su proyección política en la provincia. En ese escenario, las definiciones dentro de la Legislatura adquirieron un peso determinante.

WhatsApp Image 2026-04-01 at 19.26.43 Damián Torres, Karina Avaca y Cesar Domínguez

Fuentes libertarias indicaron a Letra P que se analizaron distintos cursos de acción ante el reordenamiento de bloques. El resultado de esa dinámica podría impactar en el equilibrio de fuerzas alegando a que en las elecciones del 2023, Primero Río Negro representaba las ideas de Milei, por lo tanto es valido que Domínguez pida el bloque.

En este sentido, desde el espacio violeta imparten que la discusión es política y existen antecedentes como lo ocurrido en San Antonio Oeste hace unas semanas, donde Karina Avaca pidió un bloque libertario y le fue aprobado en el Concejo Deliberante saliendo del espacio de Primero Río Negro.

Escenarios en disputa y reconfiguración de bloques

Dentro del espacio libertario se barajan distintos escenarios en el corto plazo. El primero es que si los libertarios consideran que si se aprueba definitivamente el espacio de Anibal Tortoriello, que en la Legisaltura pretende llamarse Cambia Río Negro y ser presidido por Patricia Mac Kidd, tendría que habilitarse al mismo tiempo el bloque de La Libertad Avanza.

Esa alternativa implicaría la formalización plena del espacio violeta y consolida su estrategia de acumulación legislativa. Además, reforzaría su capacidad de incidencia en el debate parlamentario con más fragmentaciones a futuro como el caso de un eventual pedido del legislador Pedro Dantas, integrante del bloque PJ Nuevo Encuentro, que también podría pedir por un monobloque.

53302683254_d949fdb9bb_k.jpg La Legislatura de Río Negro, desde el 10 de diciembre, cambia sensiblemente.

De concretarse, ese movimiento podría generar un efecto dominó con nuevas solicitudes de bloques y profundizar la dispersión dentro de la Legislatura provincial.

Otro escenario, el negativo, advierte que sino se aprueba el de Cambia Río Negro, tampoco sería posible el de la Libertad Avanza.

Un caso testigo para la política provincial

El conflicto por la banca de Domínguez superó el plano individual y se proyectó como un caso testigo para Río Negro. La discusión sobre la titularidad de las bancas quedó en el centro del debate, pero también se pusieron en juego cuestiones vinculadas a la disciplina partidaria y al funcionamiento de los bloques legislativos. En ese sentido, el fallo abrió interrogantes sobre los límites de la representación.

La intervención del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro será clave para definir el rumbo del caso. Su decisión podría establecer un precedente con impacto en futuras disputas similares.

Con Rivero decidido a avanzar en la vía judicial y La Libertad Avanza enfocada en consolidar su armado, la Legislatura se convirtió en el epicentro de una disputa política e institucional de alto voltaje.