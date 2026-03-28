Río Negro: Facundo López no le habilita el bloque a Aníbal Tortoriello y Juan Martín respira

El bloque Cambia Río Negro exige su formalización definitiva en la Legislatura en un conflicto que trasciende lo administrativo. En la bancada que se referencia en el diputado Aníbal Tortoriello , apuntan a directamente a Alberto Weretilneck y Facundo López , y hablan de una disputa por lugares en el Consejo de la Magistratura . Esa que hoy ocupa Juan Martín , del PRO .

Aunque la creación del espacio fue habilitada por el vicegobernador Pedro Pesatti a fines de 2025 y formalizado mediante resolución a comienzos de este año, su validación plena dentro de la cámara permanece en suspenso. Con el paso de las semanas, el tema dejó de ser un trámite técnico y se transformó en un foco de tensión entre el sector del exintendente de Cipoletti y el oficialismo de Juntos Somos Río Negro .

La situación quedó expuesta durante la primera sesión del año, cuando la conformación de la bancada no fue validada en Labor Parlamentaria , la comisión que define la agenda legislativa y que el oficialismo maneja con su mayoría. Desde Cambia Río Negro interpretan esa señal como un movimiento orientado a dilatar su reconocimiento formal.

Con ese antecedente, la próxima sesión se proyecta como una instancia clave. En el espacio de Tortoriello sostienen que no existen obstáculos reglamentarios que justifiquen la demora y plantean la necesidad de avanzar con una definición que permita el funcionamiento pleno del bloque.

En los últimos días Cambia Río Negro endureció su postura y apuntó directamente contra el oficialismo por la falta de definición. La presidenta del bloque, Patricia Mac Kidd , planteó que la situación resulta insostenible desde el punto de vista institucional. “El bloque está aprobado y conformado desde finales de 2025 y principios de 2026. En la última sesión intentaron impugnarlo y se pidió tratarlo en la próxima. Hoy está en suspenso”, le explicó a Letra P .

image Patricia Mc Kidd, voz y ojos de Aníbal Tortoriello en la Legislatura de Río Negro.

Según la legisladora, la oficialización del bloque amenaza lugares de poder consolidados. "Sospechamos de que Juntos no quiere que tengamos nuestro bloque porque puede existir la posibilidad de se integren más legisladores e ingresemos como primera minoria al Concejo de la Magistratura", señaló. Y sugirió que el crecimiento del espacio "asusta a Weretilneck".

“Nuestro bloque tiene que estar vigente, hay antecedentes de aprobaciones desde la presidencia de la Legislatura. El bloque Juntos Somos Río Negro surgió de esa manera. ¿Qué vienen a hacer ahora?”, cuestionó Santiago Ibarroalaza en diálogo con este medio.

El dirigente que preside CREO, el partido fundado por Tortoriello, atribuyó la demora a una decisión directa del Ejecutivo provincial. “Es Weretilneck quien no quiere que nuestro bloque esté conformado", personalizó dejando en evidencia que el conflicto supera el plano administrativo y se transformó en una disputa de poder dentro de la Legislatura, donde los equilibrios resultan sensibles.

Fragmentación opositora y la mirada sobre el PRO

El surgimiento de Cambia Río Negro estuvo directamente vinculado a la fractura del esquema opositor que se consolidó tras las elecciones a gobernador de 2023, en las que Tortoriello obtuvo el segundo lugar como candidato de una alianza que incluyó a Juntos por el Cambio.

Aquel armado inicial, que había logrado reunir 13 legisladores, comenzó a desarticularse con el correr del tiempo. La ruptura dio lugar a una división en distintos espacios que modificaron la dinámica de la oposición dentro de la Legislatura.

El PRO, hoy segunda fuerza en la Legislatura tiene cinco miembros bajo la conducción de Juan Martín. En el reparto sigue la Coalición Cívica ARI – Cambiemos que tiene cuatro bancas y se organizó en torno a Javier Acevedo. En ese escenario de dispersión, el sector de Tortoriello avanzó en la construcción de una identidad propia. Nació conformado por Mac Kidd e Ibarrolaza, pero en los últimos meses sumó a Gabriela Picotti y a Claudio Doctorovich, que saltaron desde el PRO.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 20.30.41 El bloque del PRO, presidido por Juan Martín, achicado con la salida de dos legisladores hacia Cambia Río Negro.

La reconfiguración no solo fragmentó a la oposición, sino que generó un nuevo tablero político en el que cada bloque busca consolidar su lugar de incidencia. En esa disputa, en las filas de Tortoriello apuntan que la oficialización del bloque podría continuarse con nuevos pases desde el partido amarillo, que se arriesga a perder el rol de principal fuerza opositora en el legislativo rionegrino.

La disputa de poder en Río Negro

En un escenario dinámico, cada definición vinculada al reconocimiento de bloques adquire una dimensión estratégica. Por ejemplo, el tamaño de las bancadas inside de forma directa en la composición del Consejo de la Magistratura, donde hoy se sientan tres miembros por parte del legislativo: Lucas Pica y Marcelo Szczygol por JSRN, y Juan Martín por el PRO.

En el análisis de Mac Kidd, un eventual crecimiento de Cambia disputaría el asiento del titular del PRO en un organismo clave de la cocina judicial. Por esa razón, deducen, la preocupación por el crecimiento del espacio no es sólo un tema que preocupa al gobernador, cuyo bloque tiene la llave para destrabar el conflicto.

La próxima sesión de la Legislatura se perfila como un punto de inflexión para el conflicto y en Cambia Río Negro anticipan que insistirán con la inclusión del tema en la agenda parlamentaria: “Esto no puede quedar indefinido”, afirman.