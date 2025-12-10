Paolo Rocca les advirtió a los trabajadores que puede cerrar su fábrica de Valentín Alsina

Trabajadores de la fábrica de tubos de acero para oleoductos y gasoductos Siat Tenaris , en Valentín Alsina, Lanús, afirmaron que el ceo del grupo Techint , Paolo Rocca , les advirtió que evalúa cerrar la planta en caso de no obtener el negocio de los caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro para exportar Gas Natural Licuado (GNL).

“Paolo Rocca nos mandó a decir, a través de la gerencia, que tiene una planta para grandes proyectos como el gasoducto Néstor Kirchner, el oleoducto Vaca Muerta Sur o el de GNL que está en discusión ahora ”, dijo a Letra P José Villa , integrante de la Comisión Interna de Siat Tenaris, que pertenece a la Unión Obrera Metalúrgica ( UOM ).

La planta, que fabrica tubos de acero con y sin costura, ocupa actualmente a unas 400 personas distribuidas en tres turnos. Acaba de concluir la entrega de las tuberías para el oleoducto Vaca Muerta Sur , proyecto que lidera YPF junto con las empresas más relevantes del sector, y que permitirá transportar petróleo crudo hacia la nueva terminal portuaria en Punta Colorada, Río Negro.

En ese contexto, Rocca reclama que se le adjudique la nueva obra y advierte sobre un eventual cierre si los caños se importan desde China .

Siat Tenaris, la empresa que Paolo Rocca, amenaza con cerrar porque importan los tubos de China

“Siat Tenaris tiene en marcha una línea de producción reducida y, si gana el proyecto para los caños del gasoducto de GNL, se comenzará a trabajar en cuatro turnos, las 24 horas, como hicimos con el gasoducto Néstor Kirchner”, explicó Villa. En la planta se construyen los tubos y se los reviste con aislantes especiales para entregarlos listos para soldar y enterrar.

El año pasado, el holding ya aplicó suspensiones y recortes de contratos. Actualmente, de los cerca de 400 operarios, apenas 150 son efectivos; el resto trabaja bajo contratos a plazo fijo que pueden no renovarse mes a mes. Según Villa, un metalúrgico con horas extra en los grandes proyectos puede alcanzar ingresos cercanos a los cuatro millones de pesos.

Rocca, también dueño de Tecpetrol, volvió ahora a la carga para que se adjudique a su compañía la licitación de la obra de 480 kilómetros de tuberías que transportarán el gas de Vaca Muerta hasta el puerto de San Antonio Este, en Río Negro, donde se instalarán los barcos licuefactores que permitirán exportar GNL.

La licitación avanza y su definición se espera para las próximas semanas. En la competencia participan más de 15 firmas internacionales provenientes de México, España, Colombia, India, China, Japón, Grecia y Turquía. Una empresa china ya ganó la primera parte del tendido, cuyos caños llegaron desde Shanghái.

Rocca y el reclamo al consorcio Southern Energy

El reclamo de Rocca apunta al Gobierno para que intervenga, mediante YPF, ante las empresas que integran Southern Energy (SESA), el consorcio a cargo del proyecto de GNL y del gasoducto en disputa. El emprendimiento fue presentado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que habilita la importación sin trabas de insumos y materias primas, una de las principales objeciones de la industria local.

uia-paolo-rocca-ceo-de-techint Paolo Rocca quiere que le compren los tubos para los gasoductos de Vaca Muerta

SESA está conformado por YPF (25%), Pan American Energy (PAE, del grupo Bulgheroni, 30%), Pampa Energía (familia Mindlin, 20%), la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG, dueña del barco licuefactor (10%).

Rocca exige una mayor integración de proveedores locales y, en concreto, que el consorcio contrate los servicios de Siat Tenaris en lugar de recurrir a insumos importados.

“No entra en la cabeza de nadie que esta empresa cierre. Como trabajadores, vamos a tomar una participación activa; esto no puede ser una decisión de un grupo de empresarios, nosotros no nos queremos ir a la calle”, advirtió Villa en diálogo con este medio.

El dirigente aseguró que “en la planta hay trabajo, quizá no al nivel del gran proyecto que busca Rocca, pero hay actividad”. Y anticipó que elevarán el conflicto al secretario general de la UOM, Abel Furlán, “que viene hablando de estos temas todos los días”.