NEGOCIOS CON COMUNISTAS

Paolo Rocca les advirtió a los trabajadores que puede cerrar su fábrica de Valentín Alsina

El personal de la planta está en alerta por la puja del dueño de Techint con YPF, Bulgheroni y Mindlin. Producción a buen ritmo, pese al fantasma chino.

Por Francisco Aristi
Paolo Rocca construye los caños de los gasoductos para Vaca Muerta&nbsp;

Paolo Rocca construye los caños de los gasoductos para Vaca Muerta 

Trabajadores de la fábrica de tubos de acero para oleoductos y gasoductos Siat Tenaris, en Valentín Alsina, Lanús, afirmaron que el ceo del grupo Techint, Paolo Rocca, les advirtió que evalúa cerrar la planta en caso de no obtener el negocio de los caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con Río Negro para exportar Gas Natural Licuado (GNL).

Notas Relacionadas
Vaca Muerta: Camuzzi se sube al barco del GNL
Dale gas

Vaca Muerta: Camuzzi se sube al barco del GNL, PAE acuerda con alemanes e YPF acelera con Italia

Por  David Mottura

“Paolo Rocca nos mandó a decir, a través de la gerencia, que tiene una planta para grandes proyectos como el gasoducto Néstor Kirchner, el oleoducto Vaca Muerta Sur o el de GNL que está en discusión ahora”, dijo a Letra P José Villa, integrante de la Comisión Interna de Siat Tenaris, que pertenece a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La amenaza china

La planta, que fabrica tubos de acero con y sin costura, ocupa actualmente a unas 400 personas distribuidas en tres turnos. Acaba de concluir la entrega de las tuberías para el oleoducto Vaca Muerta Sur, proyecto que lidera YPF junto con las empresas más relevantes del sector, y que permitirá transportar petróleo crudo hacia la nueva terminal portuaria en Punta Colorada, Río Negro.

siat-tenaris
Siat Tenaris, la empresa que Paolo Rocca, amenaza con cerrar porque importan los tubos de China

Siat Tenaris, la empresa que Paolo Rocca, amenaza con cerrar porque importan los tubos de China

En ese contexto, Rocca reclama que se le adjudique la nueva obra y advierte sobre un eventual cierre si los caños se importan desde China.

Vaca Muerta y el impacto en el trabajo local

“Siat Tenaris tiene en marcha una línea de producción reducida y, si gana el proyecto para los caños del gasoducto de GNL, se comenzará a trabajar en cuatro turnos, las 24 horas, como hicimos con el gasoducto Néstor Kirchner”, explicó Villa. En la planta se construyen los tubos y se los reviste con aislantes especiales para entregarlos listos para soldar y enterrar.

El año pasado, el holding ya aplicó suspensiones y recortes de contratos. Actualmente, de los cerca de 400 operarios, apenas 150 son efectivos; el resto trabaja bajo contratos a plazo fijo que pueden no renovarse mes a mes. Según Villa, un metalúrgico con horas extra en los grandes proyectos puede alcanzar ingresos cercanos a los cuatro millones de pesos.

Rocca, también dueño de Tecpetrol, volvió ahora a la carga para que se adjudique a su compañía la licitación de la obra de 480 kilómetros de tuberías que transportarán el gas de Vaca Muerta hasta el puerto de San Antonio Este, en Río Negro, donde se instalarán los barcos licuefactores que permitirán exportar GNL.

La licitación avanza y su definición se espera para las próximas semanas. En la competencia participan más de 15 firmas internacionales provenientes de México, España, Colombia, India, China, Japón, Grecia y Turquía. Una empresa china ya ganó la primera parte del tendido, cuyos caños llegaron desde Shanghái.

Rocca y el reclamo al consorcio Southern Energy

El reclamo de Rocca apunta al Gobierno para que intervenga, mediante YPF, ante las empresas que integran Southern Energy (SESA), el consorcio a cargo del proyecto de GNL y del gasoducto en disputa. El emprendimiento fue presentado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que habilita la importación sin trabas de insumos y materias primas, una de las principales objeciones de la industria local.

uia-paolo-rocca-ceo-de-techint
Paolo Rocca quiere que le compren los tubos para los gasoductos de Vaca Muerta

Paolo Rocca quiere que le compren los tubos para los gasoductos de Vaca Muerta

SESA está conformado por YPF (25%), Pan American Energy (PAE, del grupo Bulgheroni, 30%), Pampa Energía (familia Mindlin, 20%), la británica Harbour Energy (15%) y la noruega Golar LNG, dueña del barco licuefactor (10%).

Rocca exige una mayor integración de proveedores locales y, en concreto, que el consorcio contrate los servicios de Siat Tenaris en lugar de recurrir a insumos importados.

“No entra en la cabeza de nadie que esta empresa cierre. Como trabajadores, vamos a tomar una participación activa; esto no puede ser una decisión de un grupo de empresarios, nosotros no nos queremos ir a la calle”, advirtió Villa en diálogo con este medio.

El dirigente aseguró que “en la planta hay trabajo, quizá no al nivel del gran proyecto que busca Rocca, pero hay actividad”. Y anticipó que elevarán el conflicto al secretario general de la UOM, Abel Furlán, “que viene hablando de estos temas todos los días”.

Temas
Notas Relacionadas
Shell invierte en Vaca Muerta y es socia en el negocio de Raízen de refinación.
Inversión gaseosa

Shell se baja del barco del GNL con YPF: el detrás de escena de una decisión que sacude a Vaca Muerta

A la multinacional, que había reemplazado a Petronas, no le gustó el achicamiento del proyecto. Horacio Marín pone todas las fichas a la italiana ENI.
Paolo Rocca contra presiona a YPF y a Bulgheroni para que le compren los caños
Conferencia de la UIA

Rocca arma su propio Milei: banca las reformas, pero pide un Estado con política industrial

El dueño de Techint apoyó el rumbo del Gobierno, aunque insistió en la necesidad de implementar herramientas sectoriales y protegerse de China.

Las Más Leídas

Más Sobre Economía

También te puede interesar

Cuenta regresiva en Tierra del fuego: incertidumbre por el empleo mientras las empresas se reconvierten
LOS PERFILES DEL PODER

Los nuevos negocios de los dueños de Tierra del Fuego

Por  Esteban Rafele
La guerra judicial detrás de la pelea entre la AFA y el gobierno de Javier Milei. 
FÚTBOL & POLÍTICA

La guerra judicial detrás de la pelea entre la AFA y Milei

Por  Gabriela Pepe
Gisela Caputo, nueva presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca
MATRIMONIO EN PROBLEMAS

Bahía Blanca: ruptura entre La Libertad Avanza y el PRO que amenaza con replicarse en Buenos Aires

Por  José Maldonado
La reforma tributaria de Javier Milei y Toto Caputo.
EL TOPO DEL ESTADO

La reforma tributaria de Milei y Caputo trae cambios en Ganancias y el monotributo

Por  Guillermo Villarreal