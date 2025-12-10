Reforma laboral: Martín Menem busca minimizar el ataque a los gremios y se demora el debate

La prometida reforma laboral ya se convirtió en un problema para Javier Milei , sin siquiera haberse iniciado el debate. El proyecto no llegó y Patricia Bullrich empezó a revisar su agenda en el Senado , donde quería dictaminar esta semana. La demora se debe a que Martín Menem se resiste a chocar de frente con los gremios .

El riojano pretende suavizar la línea de Federico Sturzenegger , quien en los borradores que exhibió mostró duros recortes a la recaudación de los sindicatos. La intención sería terminar con el aporte compulsivo -que pagan afiliados o no- y otras contribuciones que realizan los trabajadores, en algunos casos sin conocerlas en detalle.

Los textos que se filtraron en los medios levantaron los anticuerpos de los gremios, que en sus distintas centrales pidieron reuniones con la oposición para resistir. Menem supo de esos encuentros e hizo saber su preocupación. Encontró eco rápido en Santiago Caputo , por lo que aislaron al ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación.

Esta situación se reflejó en la reunión que Sturzenegger mantuvo con el bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA) este martes: el funcionario evitó dar detalles de la reforma laboral, pese a que unas horas antes los había mencionado en la presentación de los proyectos del Consejo de Mayo.

La tensión entre dialoguistas y anti-CGT escaló en el Gobierno. Menem no quiso asistir a la reunión de Sturzenegger con su bloque de diputados. El proyecto se demoró y recién se presentaría este jueves, después del retorno de Milei de Noruega . "Más no se puede esperar", confiesa fuentes de LLA en el Congreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1998572147036364873&partner=&hide_thread=false Federico Sturzenegger prometió una reforma laboral light y dijo que no habrá una ley Bases II https://t.co/HzUneeJKW7 — LETRA P (@Letra_P) December 10, 2025

Ataque a Federico Sturzenegger

Sturzenegger es el más denostado por los referentes de LLA en Diputados, donde este año el propio oficialismo congeló proyectos para quitarle aportes a los sindicatos. Influyó en esa decisión Menem y el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, el más dialoguista con la CGT.

Tampoco está interesado en golpear a los sindicatos el secretario de Empleo, Julio Cordero, quien en su última visita a Diputados detalló la letra chica de la reforma laboral y no mencionó los aportes sindicales como un objetivo. El problema es con los borradores filtrados, no es fácil echarse atrás.

Una alternativa que evalúan en LLA es reducir otros aportes que reciben los gremios, pero dejar intacta la cuota con la que financian sus actividades. Es que, a diferencia de las contribuciones para obras sociales, se trata de dinero que se destina íntegramente para el funcionamiento gremial.

A la espera de Milei

La redacción de la reforma laboral se estaba ultimando este miércoles y no variaría del resto de las medidas, como la creación de un fondo para financiar indemnizaciones. De todos modos, para buscar consensos, en LLA aceptan que el texto podría revisarse. La demora complicó la agenda de Bullrich, que consistía en iniciar los debates jueves o viernes de esta semana.

El plan de máxima de la exministra era dictaminar la reforma laboral el viernes para que siete días después, el 19, haya una sesión especial para aprobar el proyecto. Tan interesada está que quiere presidir ella misma la comisión de Trabajo y Previsión social, que tratará la iniciativa junto a la de Presupuesto.

La jefa de LLA en la cámara alta entiende que sólo podría comprometer a los gobernadores si el proyecto se trata antes de poner en consideración el presupuesto, que recién será enviado desde Diputados a fines de la semana próxima.

Claro que, sin la reforma presentada, las chances de acelerar una agenda son nulas, porque los senadores empezarán a volver a las provincias. Por lo que Bullrich no tendrá más opción que unificar la reforma laboral y el presupuesto el mismo día, a riesgo de todo o nada.

La jefa de LLA necesita, además, que Victoria Villarruel la ayude a armar las comisiones. Este miércoles la vice, recién aterrizada de Madrid, envió sus propuestas a los bloques para repartir lugares. Bullrich necesita que haya aliados capaces de colaborar. Debe elegirlos con cuidado.