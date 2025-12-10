Los caños de China desatan la furia de Paolo Rocca con el GNL de Vaca Muerta

Paolo Rocca volvió a la carga contra las empresas de China que se presentan en licitaciones, en este caso para proveer los caños para gasoductos en los proyectos de GNL con el shale gas de Vaca Muerta . El empresario ítalo-argentino considera a los productos chinos "competencia desleal". Aunque el motivo podría ser más profundo.

El Grupo Techint puso el tema en agenda en los medios y se lo confirmó a los trabajadores de la fábrica . Eso generó un gran ruido en Vaca Muerta, y también en Valentín Alsina, en la provincia de Buenos Aires, dado que se planteó la posibilidad de cerrar la planta de SIAT si avanzaba la competencia china. Letra P consultó a Techint que prefirió no hacer comentarios al respecto.

Las difusión de declaraciones en off the record durante el fin de semana ocurrieron en medio de una licitación clave para el proyecto de GNL más avanzado, que es el de Southern Energy , la empresa que lideran Pan American Energy ( PAE ) y la noruega Golar en sociedad con YPF , Pampa Energía y Harbour . El primer barco llegará en 2027 -hace poco cerraron un acuerdo con una empresa alemana - y el segundo en 2028.

En un encuentro con industriales en octubre de 2024, Rocca llegó a decir: "Nuestra industria no logra competir con China. Hace falta que la política de los Estados nos apoyen". En esa misma instancia, expresó que aunque las importaciones desde China pueden "servir para contener la inflación", tienen un “componente destructivo” para el desarrollo industrial.

En agosto último, Rocca expresó en un acto organizado por Techint que el aumento de importaciones chinas "afecta la cadena de valor y pone en duda decisiones de inversión". En ese sentido, el empresario pidió "nivelar la cancha" para proteger la industria local.

La cruzada pareciera sólo contra la "invasión china" dado que, como se mencionó, hay otros interesados en convertirse en proveedores del GNL argentino de otros países.

Hasta ahora, Rocca mantenía el control del abastecimiento de tuberías que ejercía con Techint a la cabeza y empresas satélite como SIAT. En el caso del proyecto de Southern Energy, hay al menos 15 ofertas en la licitación internacional, de las cuales apenas dos son de origen chino y el resto son empresas de India, España, México, Colombia, Turquía e, incluso, Argentina.

Las obras que Techint tuvo, tiene y quiere tener

Argentina tiene dos proyectos de GNL que avanzan. Además del de Southern Energy con dos buques, hay otro de YPF con la italiana ENI y financiamiento de la estatal de Abu Dhabi que implicaría otros dos barcos de licuefacción. El que dio un paso en falso fue el que tenía YPF con Shell, dado que la anglo-neerlandesa decidió bajarse y así es la segunda multinacional que le baja el pulgar a la estatal argentina después de Petronas.

gasoducto.jpg El gasoducto Perito Moreno/Néstor Kirchner fue construido por la UTE Techint-Sacde y un parte final por la empresa BTU.

En paralelo, Techint es el constructor principal del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un proyecto que conectará la "zona caliente" del shale neuquino con un puerto dedicado a la exportación de petróleo no convencional en la zona rionegrina de Punta Colorada. Allí está en UTE con SACDE, empresa del mismo grupo que Pampa Energía y con quien también construyó el Gasoducto Perito Moreno (antes denominado "Néstor Kirchner").

La construcción del gasoducto que une la planta en Tratayén, Neuquén, con Salliqueló, Buenos Aires, implicó un despliegue inédito en el país para conectar 573 kilómetros de tuberías que pasaron por cuatro provincias y permitió que Vaca Muerta pueda producir más gas natural desde sus 51 yacimientos en actividad en manos de distintos operadoras. En menos de un año, el gasoducto estaba a pleno, cuando en general estas obras llevan más de dos años.

Entre su historia y experiencia, como el antecedente del gasoducto Néstor Kirchner/Perito Moreno, Techint es un gigante argentino que puede competir con empresas extranjeras. No obstante, los exabruptos con China parecieran una exageración. Y más si Techint considera que el tramo de 480 kilómetros del Southern Energy significaría el cierre de SIAT. La única señal de que una firma china se quede con toda la obra es que los caños offshore para unir la costa rionegrina con los buques, un total de 27 kilómetros, quedaron en manos de un fabricante chino.

El GNL que tiene en carpeta Techint

En el archivo quedó guardado el proyecto de exportación de GNL que anunció grupo Techint en agosto del año pasado. La iniciativa tendría la ingeniería de infraestructura, proveedores de la red del holding que lidera Rocca y la producción de Tecpetrol con Fortín de Piedra, el mayor yacimiento de shale gas de Argentina (en invierno llega a 24 millones de metros cúbicos por día, cerca del 20% del total que lo que produce el país).

La planta tendría base en Bahía Blanca con una producción de cuatro millones de toneladas por año (MTPA) de GNL, en sintonía con las iniciativas vigentes. De este modo, Techint y Tecpetrol competirían directamente con Argentina LNG, tanto con el proyecto de YPF y ENI como el de Southern Energy. Para estas fechas, debería estar la ingeniería realizada y la mirada puesta en la decisión final de inversión.

Los costos del GNL

El mercado del GNL es un negocio con una estructura de costos muy finita: excederse en costos o atrasarse en los tiempos pueden hacer peligrar el proyecto. Vale recordar el caso de YPF con la pérdida primero de Petronas y luego de Shell como socios. La palabra clave que mencionan en la industria es "competitividad" y más en un sector creciente como es el GNL, con más demanda -además de Asia, ahora Europa también busca diversificar sus proveedores- y proyectos en marcha que podrían disminuir los precios internacionales.

Ya sea Southern Energy o YPF, la búsqueda de proveedores en un momento en el que Vaca Muerta está viendo crecer la infraestructura a su alrededor (en petróleo con VMOS y la ampliación de Oldelval; y en gas con los buques de GNL), las licitaciones atraviesan por la presentación de ofertas técnicas y económicas, no sólo se busca el precio más bajo. Del otro lado, la clientela que necesita seguridad en el producto entregado que deberán regasificar en origen.

La postura negativa del presidente Javier Milei con China fue flexibilizándose con el correr de su mandato, además de que el mandatario manifestó abiertamente que no opinará ni intervendrá en negociaciones entre privados. La apertura de las importaciones van desde lo más complejo como infraestructura para consumo doméstico (Marcos Galperin de Mercado Libre pidiendo medidas para contrarrestar a Shein y Temu es un ejemplo).