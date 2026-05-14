Río Negro: Fullone, Torres y Villaverde, el acuerdo tripartito que cruje en La Libertad Avanza

El salto del legislador Claudio Doctorovich al bloque de La Libertad Avanza en la Legisaltura de Río Negro suma un nuevo elemento a la batalla interna por el timón libertario en la Patagonia . Motorizado por Enzo Fullone , el movimiento le quita una banca al espacio de Aníbal Tortoriello y mueve otra pieza en reconfiguración silenciosa dentro del espacio libertario.

El desembarco de Doctorovich funciona como una señal política hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, porque confirma el crecimiento de Fullone dentro de la estructura provincial, y hacia afuera porque expone la intención de La Libertad Avanza de ampliar su base territorial incorporando dirigentes provenientes de otros espacios, especialmente del PRO y sectores alineados con el discurso antipolítico impulsado por el presidente Javier Milei.

Con pasado radical, Doctorovich había abandonado hace algunos meses el bloque PRO que conduce Juan Martín en la Legislatura provincial. Su salida entonces generó especulaciones sobre un posible acercamiento al oficialismo libertario, aunque hasta ahora no existía una confirmación formal. La foto con Fullone terminó de despejar las dudas y dejó al descubierto el nuevo esquema de conducción que empieza a consolidarse dentro del partido en Río Negro.

“El objetivo es continuar sumando dirigentes que compartan la visión del presidente, con el propósito de conformar un equipo de trabajo orientado a la integración política de la provincia y a la implementación de las ideas de la libertad en Río Negro”, comentó Fullone a Letra P .

Aunque formalmente Lorena Villaverde continúa siendo la presidenta del partido en el distrito, en La Libertad Avanza reconocen que la diputada perdió el timón y la capacidad real de conducción luego de los escándalos que la dejaron sin su banca en el Senado y la reconfiguración interna impulsada tras la conformación del nuevo congreso partidario.

Enzo Fullone Karina Milei y Martín Menem Enzo Fullone con Karina Milei y Martín Menem.

En los hechos, el poder territorial y político comenzó a repartirse entre dos figuras con Fullone y Damián Torres. El primero aparece como el principal articulador político del espacio. Por su lugar en el Senado, es uno de los dirigentes con mayor llegada a la mesa nacional que encabezan Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem. El segundo controla buena parte de la estructura partidaria interna y mantiene influencia directa sobre el funcionamiento legislativo libertario.

Torres, además de ocupar la vicepresidencia del partido en Río Negro, es asesor dentro de la Legislatura del parlamentario libertario César Domínguez, uno de los nombres que más empujó la institucionalización formal del bloque libertario dentro del parlamento provincial.

La apertura institucional había sido solicitada originalmente por Domínguez y terminó generando resistencias políticas dentro del cuerpo legislativo. Durante una reunión de Labor Parlamentaria, el vicegobernador y presidente del cuerpo Pedro Pesatti informó que autorizaba la formalización del espacio. Sin embargo, las diferencias internas y algunas objeciones políticas terminaron postergando la oficialización plena para la próxima sesión prevista para mayo-junio.

Un equilibrio precario

Actualmente, la estructura ejecutiva de La Libertad Avanza en Río Negro está integrada por ocho miembros. La presidencia sigue en manos de Villaverde; la vicepresidencia corresponde a Torres; mientras que Fullone ocupa la tesorería. Los otros cinco integrantes responden a distintos sectores internos y conforman un delicado esquema de equilibrio político.

Fuentes libertarias describen el funcionamiento interno como un “acuerdo tripartito” entre Villaverde, Torres y Fullone. Ninguno tiene control absoluto y todas las decisiones relevantes deben negociarse. Sin embargo, existe un punto sensible que preocupa especialmente al sector de Fullone y Torres, que es ante una disputa sin consenso mayoritario, Villaverde conserva herramientas institucionales para inclinar la balanza.

Lorena Villaverde y Damián Torres Lorena Villaverde y Damián Torres, preisdenta y vice de La Libertad Avanza en Río Negro.

Ese escenario explica por qué en los últimos meses Fullone aceleró la construcción territorial propia, sumando dirigentes, ampliando vínculos municipales y consolidando acuerdos políticos en distintas localidades de la provincia.

El senador viene manteniendo reuniones con intendentes, legisladores, concejales y referentes regionales que observan con atención el crecimiento electoral libertario en todo el país. En ese esquema aparece la incorporación de Doctorovich, dirigente con trayectoria educativa y con inserción en sectores medios del Alto Valle.

“En las recorridas por las localidades dialogamos con muchos dirigentes, intendentes y legisladores que comparten el trabajo que viene haciendo el presidente Milei y que quieren trabajar en el proyecto de provincia que queremos a partir de 2027 para todos los rionegrinos”, afirmó Fullone en diálogo con Letra P.

Aunque evita confirmar públicamente una candidatura, dentro del espacio nadie desconoce que el senador empezó a posicionarse como uno de los posibles aspirantes libertarios para disputar la gobernación dentro de dos años. Letra P intentó comunicarse con la Villaverde, la candidata puesta hasta el estallido del escándalo de 2025, pero la diputada elige el silencio.

La pelea silenciosa por el 2027

La discusión sobre el liderazgo libertario en Río Negro no puede separarse del armado electoral que empieza a proyectarse para 2027. Allí aparece otro actor clave, Tortoriello, que por el momento no se baja de las ambiciones para conducir los destinos de la Casa de Gobierno de calle Belgrano y Laprida.

Aníbal Tortoriello Aníbal Tortoriello.

Tortoriello llegó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza, aunque tiene consolidado su propio sello, CREO Río Negro, desde donde mantiene sus aspiraciones provinciales. En distintos sectores del espacio libertario no descartan que alianza se repita el año próximo.

Por ahora Fullone y Torres se despegan públicamente de cualquier negociación anticipada. Torres, que también asesora a la neuquina Nadia Márquez en el Senado, ya dijo que quiere ir por el municipio de Viedma y empuja un armado desde la rosca legisaltiva, su fuerte. De hecho, conoce el pasilleo desde hace muchos años, cuando fue asesor del bloque de Juntos Somos Río Negro.

Torres dijo a Letra P que en la discusión con Villaverdes está saldada, aunque por el momento “no hay diálogo con la diputada”. Juntos llegaron a la conducción del partido por pedido de Karina Milei, y el trabajo a la par era una de los principales desafíos en la provincia hasta que la diputada cayó en desgracia.

Al igual que Fullone asegura que no está pensando en alianzas electorales. "El objetivo es construir un proyecto serio de cambio desde ahora”, dice a sabiendas de que cualquier acuerdo prematuro podría alterar el delicado equilibrio interno del partido y profundizar las tensiones entre los distintos sectores.