Privatización de Tecnópolis: puja entre La Nación, Figoli y un grupo ligado a Karina Milei y Manuel Adorni

Una de las empresas preseleccionadas para quedarse con la concesión de Tecnópolis , en el proceso de privatización impulsado por Javier Milei , mantiene vínculos con una secretaria de Karina Milei y la consultora de la esposa de Manuel Adorni . La licitación está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado ( AABE ), que depende de la Jefatura de Gabinete.

El 15 de diciembre de 2025, el Gobierno lanzó la licitación para privatizar por 25 años Tecnópolis, la megamuestra de ciencia, tecnología, cultura y arte creada por Cristina Fernández de Kirchner con motivo del Bicentenario de la Revolución de Mayo. El predio ocupa 51 hectáreas sobre la avenida General Paz, en el partido bonaerense de Vicente López.

El gobierno de Milei denunció que la administración de Alberto Fernández dejó una deuda de más de $600 millones con proveedores de servicios, seguridad higiene, iluminación, comunicación y mantenimiento. Por eso se decidió la privatización.

El proceso de adjudicación está en marcha; Adorni informó al Congreso que quedan tres empresas en competencia.

Las empresas preseleccionadas son:

La unidad transitoria entre dos empresas relacionadas con el Grupo La Nación , que opera el estadio Movistar Arena . El año pasado perdió la compulsa por el Luna Park , que ganó Diego Finkelstein en sociedad con la global Live Nation . Actualmente la justicia frenó la remodelación por un reclamo a favor de la preservación del patrimonio arquitectónico histórico.

, que opera el estadio . El año pasado perdió la compulsa por el , que ganó en sociedad con la global . Actualmente la justicia frenó la remodelación por un reclamo a favor de la preservación del patrimonio arquitectónico histórico. Perfeta Producciones S.A. del Grupo Fénix , de Marcelo Figoli , que acaba de ganar la concesión del Aconcagua Arena , en Mendoza. Y es titular del grupo Alpha Media , que tiene Radio Rivadavia, Rock and Pop y Splendid. Y la constructora y desarrolladora GCDI .

del , de , que acaba de ganar la concesión del , en Mendoza. Y es titular del grupo , que tiene Radio Rivadavia, Rock and Pop y Splendid. Y la constructora y desarrolladora . DirecTV Argentina + Torneos y Competencias del Grupo Werthein, con vínculos societarios con Foggia Group, una empresa creada por Marcelo Dionisio y su esposa Mara Gorini, quien en 2023 comenzó a trabajar con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Foggia Group apareció como uno de los tres clientes de +B, la consultora de coaching ontológico que creó Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, cuya facturación también está siendo investigada por la justicia.

Karina Milei, su asesora, el marido y el Grupo Werthein

La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia en el Juzgado Federal Nº 1 a cargo de Ariel Lijo: “Cuando uno empieza a tirar del hilo aparece lo de siempre: Wertheim y Foggia asociados en Arena Power S.A., Silbermins —ejecutivo de los Wertheim— sentado en el directorio, y un Gobierno que se hace el distraído”, dijo a Letra P la exlibertaria que conformó el bloque Coherencia.

La clave que explica que Foggia Group es parte de una de las empresas que quiere quedarse con Tecnópolis es que el Grupo Werthein y Foggia comparten el directorio de Arena Power, que fue creada en 2022 por Foggia Group junto a otro experto en grandes shows, Ricardo James, titular de la compañía teatral Fuerza Bruta.

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En octubre de 2025, Arena Power incorporó como presidente de su directorio a Ricardo Silbermins, ejecutivo del grupo Werthein. Silbermins comparte, junto con Daniel, Adrián y Darío Werthein, el directorio de la firma Agrícola, Ganadera, Comercial e Inmobiliaria. De esa manera, Arena Power conecta los negocios de DirecTV y TyC —controlados por los Werthein— con Foggia Group, de Dionisio y Gorini.

La organizadora del Movistar Arena de Javier Milei

Gorini se desvinculó formalmente de Foggia luego de acercarse a Karina Milei durante la campaña presidencial y pasar a coordinar presentaciones y recitales del actual Presidente. Entre ellos, la presentación de su libro en el Luna Park y el acto en el Movistar Arena, show que, según distintas versiones, habría sido financiado con u$s 70.000 por Eduardo Kovalivker, titular de la droguería Suizo Argentina, involucrada en el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Actualmente, Gorini tiene un contrato de locación de servicios en la Secretaría General de la Presidencia.

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Adorni informó al Congreso que Perfeta está en carrera, sin embargo, otras fuentes indican que la AABE ya descartó a la empresa de Figoli. El argumento fue que la empresa no cumplimentó un requisito que les exigieron oficialmente, aunque se lo comunicaron a un correo electrónico que la empresa no usa, y nunca se enteraron.

Fuentes cercanas a Figoli admitieron que están en problemas con el proceso licitatorio, y anticiparon a Letra P: “Perfeta va a pelear por seguir en la disputa, no nos bajamos”.

Marcelo Dionisio Marcelo Dionisio (izq.), dueño de la empresa que le organizó el show a Javier Milei en el Luna Park.

Pagano advirtió que: “Que se hayan equivocado de mail es la coartada; el fondo es otro. Acá hay intereses cruzados, contratos y víctimas reales. Por eso denuncié, y por eso voy a seguir”.

La respuesta de la AABE a este medio fue lacónica: “No se sabe qué empresas están seleccionadas, prefiero no saberlo, porque hasta que no termine el proceso, puede haber impugnaciones”, dijo un vocero del organismo y precisó que ahora “es el período de análisis técnico de capacidad técnica, económica, garantías, etc.”

Tecnópolis: carapintadas, década ganada y negocios

Tecnópolis es administrado por la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, que se quedará con los talleres y otras instalaciones del predio no alcanzadas por la concesión. Allí trabajan 150 personas, a los cuales los gremios buscan garantizar su continuidad.

Actualmente trabajan para asistir a las productoras de espectáculos que alquilan el predio. "El último fue el recital de Megadeth; antes atendían contingentes de chicos de las escuelas", explicaron.

Todo es por la compulsa por la explotación de las 51 hectáreas en Villa Martelli, que también fue el epicentro del levantamiento carapintada contra Raúl Alfonsín, que encabezó Mohamed Alí Seineldín. En 2011 se convirtió en un ícono de la “década ganada”, un paseo recreativo y educativo con entrada gratis visitado por millones de personas, sobre todo infancias y grupos juveniles.

Ahora Tecnópolis está involucrada en guerra por “los venues” o recintos para recitales. Es un predio cinco estrellas por su competitividad para esa industria: contiene un estadio techado para 12.000 personas, como el Movistar Arena y el Luna Park reformado, pero con estacionamiento para 4000 vehículos, anfiteatro abierto y galpones multiuso, conexión a internet con tres anillos de fibra óptica y 69 racks para conexión distribuidos estratégicamente en todo el predio.

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En el pliego, la AABE estipula un canon base de $611 millones mensuales, lo que multiplicado por 300 meses determina una inversión de $183.300 millones en todo el período.

La música en vivo es el negocio más rentable de la industria musical. Un predio de casi 51 hectáreas con infraestructura ya construida representa una gran oportunidad para recitales masivos y festivales.

Pero la extensión del predio de Tecnópolis lo vuelve estratégico para incorporar otro tipo de negocios, incluso relacionados con el desarrollo inmobiliario para alquiler.

La toma de posesión está prevista para el 1° de julio de 2026 y el pliego estipula que el concesionario podrá utilizar las tribunas móviles del estadio techado, y se aclara que las réplicas de dinosaurios van a ser retirados del parque.