Quién es Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete acusado de enriquecimiento ilícito

El diputado provincial de La Libertad Avanza Francisco Adorni , hermano del jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni , fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito . Se trata del exfuncionario del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros de las Fuerzas Armadas, que renunció a ese puesto cuando Karina Milei lo convocó para encabezar la lista de la Octava sección.

El legislador, por quien el fiscal Guillermo Marijuán solicitó su información bancaria, impositiva y patrimonial, está en la mira de la Justicia a raíz de un crédito de 60 millones de pesos que tomó y habría pagado en menos de un año, según la denuncia que realizó la diputada Marcela Pagano .

Adorni integra el bloque de 20 bancas libertarias en la Cámara de Diputados bonaerense, donde ya protagonizó un cruce con el bloque del oficialismo producto de una intervención en las redes sociales de su hermano Manuel. Responde políticamente a Sebastián Pareja , el presidente de LLA en Buenos Aires y mano derecha de la secretaria general de la Presidencia.

El hermano del jefe de Gabinete había sido anotado como el número tres de la boleta por la Octava sección para las elecciones provinciales del año pasado, detrás de Juanes Osaba y Julieta Quintero Chasman . Pero Karina Milei y Pareja decidieron que Adorni, por entonces un apellido en alza, subiera a la cabeza de la nómina. Eso sucedió cuatro días después de la inscripción inicial en la Junta Electoral.

Como contó Letra P en aquel momento, esa decisión se tomó al término de una reunión realizada pocas horas después de la presentación de las listas. Durante el encuentro, El Jefe le informó el caso al presidente Javier Milei y este dio su inmediata bendición. La razón principal fue que Karina Milei le había dado su palabra al vocero de que su hermano tendría un lugar en la nueva Legislatura bonaerense, algo que en ese momento nadie podía asegurar con un tercer lugar dentro de la boleta.

Además, no eran pocos los que creían que el apellido Adorni era relevante en una competencia electoral muy disputada con el peronismo. El apellido Adorni aún era asociado al estruendoso triunfo en la Ciudad de Buenos Aires, donde Manuel obtuvo una banca en la Legislatura porteña que jamás asumió. Tras su designación para la lista por La Plata, Francisco apeló a una campaña light, sin moverse de su discurso técnico y datos duros enfocados en la gestión de Axel Kicillof.

El primer chispazo de Francisco Adorni en la Legislatura bonaerense

Desde el 10 de diciembre de 2025, Francisco Adorni forma parte del bloque mileísta que tiene la segunda minoría en la cámara baja bonaerense. El primer reflejo que hubo en la Legislatura por el escándalo Adorni fue en la primera sesión del año de la Cámara de Diputados, el 24 de febrero, durante la cual el jefe de Gabinete se burló en sus cuentas de redes sociales de un proyecto presentado por Lucía Iañez, legisladora de Unión por la Patria (UP), a quien el jefe de esa bancada, Facundo Tignanelli, salió a apoyar públicamente: “Este es más pelotudo que el hermano”, disparó.

Al tomar la palabra en el recinto, el diputado libertario defendió a su hermano Manuel, lo que le valió un duro cruce con el jefe del bloque peronista. El camporista mostró “el caso de un trabajador de una empresa que vendía vehículos” a quien “la empresa le impidió el ingreso al trabajo y le envió un telegrama de despido”. Se refería a Manuel Adorni, a quien Tignanelli, en pleno debate por la reforma laboral que implementó el Gobierno nacional, le recordó que “intimó a la empresa, que le reconoció una suma actualizada de 60 mil dólares”, haciendo uso de sus derechos laborales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mojatignanelli/status/2026367443115864452?s=20&partner=&hide_thread=false Cómo dice un compañero legislador, este es más pelotudo que el hermano. Abrazo https://t.co/DVugYnTeQd — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) February 24, 2026

En la misma intervención, el referente de La Cámpora le enrostró al diputado bonaerense su pedido de licencia en el Consejo de la Magistratura para ser candidato por la Octava sección electoral con reserva del cargo, al que renunció una vez que su hermano con silla en la Casa Rosada “apretó” para que terminara siendo el primero de la lista, lo que le aseguraba su ingreso a la Legislatura. Fueron las primeras muestras de que llevar el apellido Adorni no iba a ser una tarea sencilla para Francisco, a pesar de que fue uno de los motivos por los que el hermano menos conocido encabezó la lista y luego fue electo diputado bonaerense.

Del escándalo de Manuel Adorni a la denuncia de su hermano

Cuando explotó el Adornigate, Letra P consultó al diputado, quien agradeció el llamado, pero respondió: “No estoy dando notas”. El legislador prefirió no expresarse sobre las causas judiciales que acorralan y ponen a su hermano en el centro de la conversación pública y política. Las semanas pasaron y Francisco no se refirió a la situación judicial de su hermano, sólo se limitó a publicar en sus redes sociales temas de gestión nacional.

Este medio intentó comunicarse con él nuevamente a raíz de la denuncia presentada en su contra. No se pudo. Adorni es parte del bloque libertario en la cámara baja integrado por dirigentes con terminales políticas en el karinismo, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y Carolina Piparo. El diputado es un componente del esquema de Pareja, que en pocas semanas se quedará con la presidencia de esa bancada, hoy en manos del santiagocaputista Agustín Romo.