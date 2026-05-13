La política porteña empieza a bailar al ritmo de Patricia Bullrich

Patricia Bullrich volvió a sacudir la política porteña criticando la gestión del subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires.

La senadora Patricia Bullrich volvió a marcar agenda en la Ciudad de Buenos Aires y dejó otra señal de que su política se mueve en el amplio espectro del territorio porteño y la nación. Esta vez el objetivo fue el subte, pero detrás del cruce apareció una discusión más amplia sobre el liderazgo rumbo a 2027.

Bullrich publicó un mensaje en redes sociales en el que cuestionó el funcionamiento del subte y comparó la situación porteña con experiencias que observó durante su reciente viaje a Chile . En el país trasandino ya había lanzado señales sobre la importancia de las ciudades capitales destacando la necesidad de desarrollar infraestructura urbana y sistemas de transporte eficientes, en una gira donde también buscó proyectar un perfil asociado al orden y la gestión.

Los subtes: nos pasaron por arriba. Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión. La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile,… pic.twitter.com/VdqF007seM

El mensaje no pasó inadvertido en Uspallata, sede del Gobierno porteño. El alcalde Jorge Macri salió rápidamente a responderle y defendió la administración del sistema, en una reacción que dejó expuesta una incomodidad creciente dentro del PRO , liderado por Mauricio Macri : el mandatario empezó a discutir temas históricos de la gestión macrista a partir de la agenda que instala una dirigente alineada, no sin tensión, con el presidente Javier Milei .

Las críticas de la senadora activaron al conjunto de la política local. Casi en simultáneo con Jorge Macri, también saltó el peronismo a criticar a la senadora libertaria. Su par en la cámara alta y presidente del PJ porteño Mariano Recalde aprovechó el intercambio para cuestionar tanto a Bullrich como a la gestión porteña y volvió a poner sobre la mesa el deterioro del servicio de subte.

A esa discusión se sumó también la presidenta del bloque de Fuerza por la Ciudad en la Legislatura porteña, Claudia Neira, quien utilizó el cruce para cuestionar el estado del sistema de transporte y la falta de inversión en infraestructura urbana, en una línea similar a las críticas que el peronismo viene sosteniendo sobre la administración porteña.

La secuencia terminó consolidando una dinámica cada vez más visible en la política porteña. Cada intervención de Bullrich obliga a buena parte de la dirigencia a reaccionar y reposicionarse. No fue la primera vez que ocurrió: en las últimas semanas ya había endurecido sus mensajes sobre seguridad urbana, mientras inició recorridas en territorio porteño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2054582348390203668?s=20&partner=&hide_thread=false Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!



- Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años.



- Ya compramos 174… https://t.co/VLQvdVvcUt — Jorge Macri (@jorgemacri) May 13, 2026

La diferencia es que ahora empezó a avanzar sobre áreas tradicionalmente asociadas al corazón discursivo del PRO: transporte, espacio público y administración de la Ciudad. En distintos sectores del macrismo ya circula una lectura incómoda: que Bullrich empezó a construir una narrativa propia sobre Buenos Aires despegándose de la línea histórica del PRO.

La incógnita, en todo caso, es qué nivel de organicidad con LLA tienen las intervenciones de Bullrich, que quedó en el foco de la tormenta oficialista por pedir que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, haga pública su declaración jurada. Sin ir más lejos, en los últimos días, la presidente del bloque libertario en el Senado chocó con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por el tratamiento de la Reforma Política en el Congreso.

Con todo, como contó Pablo Lapuente en Letra P, la hermana del Presidente prefiere evitar la disputa directa con la exministra de Seguridad, para no abrir otro frente de batalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianorecalde/status/2054569251847946678?s=20&partner=&hide_thread=false El que incumplió la promesa de 10 kilómetros de subte por año fue tu ex jefe Macri y nunca dijiste nada. El que terminó dos mandatos consecutivos sin hacer un solo kilómetro fue Larreta, al que en 2023 presentaste como tu futuro jefe de Gabinete por “su gran gestión”. Nunca… https://t.co/onoS6cOqej pic.twitter.com/1BAcIQ70Uq — Mariano Recalde (@marianorecalde) May 13, 2026

Jorge Macri enfrenta otra tensión con La Libertad Avanza

El movimiento alteró varios equilibrios simultáneamente. Complicó la estrategia del jorgemacrismo de preservar autonomía frente a La Libertad Avanza y profundizó la discusión interna dentro del PRO sobre cómo convivir con dirigentes libertarios que conservan peso propio dentro del electorado porteño.

La discusión por el subte terminó funcionando más como síntoma que como excepción. La Ciudad de Buenos Aires empezó a entrar lentamente en lógica de construcción política hacia 2027 y Bullrich parece decidida a jugar en esa conversación con agenda propia, aunque con un final abierto sobre dónde se postulará.