Río Negro: el hijo de Pichetto replica el juego de su padre y se muestra como Celestino para unir al peronismo

Río Negro: Juan Manuel, el hijo de Miguel Ángel Pichetto que se sube a una unidad del peronismo desde Viedma

Juan Manuel Pichetto activó su armado en Viedma , en sintonía con la reconfiguración del peronismo a nivel nacional. Con el trasfondo del acercamiento entre Miguel Ángel Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner , el hijo del diputado busca proyectarse como candidato con eje en el desarrollo productivo y la unidad política en la capital de Río Negro .

El escenario nacional, atravesado por la necesidad de reconstrucción del peronismo tras sucesivas derrotas electorales, comenzó a ordenar también las dinámicas provinciales. En Río Negro, ese proceso encuentra por ahora lejanamente en el apellido Pichetto un punto de articulación entre distintos sectores del justicialismo, con capacidad de diálogo entre espacios históricamente distanciados.

Licenciado en Economía, Juan Manuel Pichetto construyó su perfil desde una mirada técnica con fuerte anclaje territorial. En diálogo con Letra P , sostuvo que su principal preocupación gira en torno a la ausencia de un modelo de desarrollo sostenido a nivel nacional y el impacto directo que esa situación tiene en las provincias, los municipios y, particularmente, en Viedma.

El reordenamiento del peronismo a nivel nacional tuvo impacto directo en la provincia. El acercamiento entre Pichetto padre y Cristina Fernández de Kirchner , dos dirigentes con trayectorias distantes, abrió una etapa de redefiniciones dentro del movimiento. En ese marco, Pichetto hijo se muestra alineado con la idea de unidad, al considerar que la fragmentación debilitó las posibilidades electorales del peronismo en los últimos años. Desde su perspectiva, la construcción de un frente amplio resulta clave para recuperar competitividad.

Claro que hay sectores del peronismo que reniegan de la figura del hijo por el legado del padre, que alguna vez tuvo referencias muy fuertes en la provincia, las expectativas están a la orden del día. Pichetto inisite con sus deseos de gobernar la capital, auqnue en el PJ hay quienes dicen que tendría que "pasar mucha agua debajo del puente para cerrar algunas heridas".

WhatsApp Image 2026-04-03 at 21.48.02 Miguel Ángel Pichetto, Cristina Fernández de Kirchner y Martín Soria

Durante sus intervenciones públicas en Viedma, Pichetto hijo pone el acento en la necesidad de superar las tensiones internas y avanzar en consensos que permitieran representar tanto a los sectores productivos como a los trabajadores y a las economías regionales.

El escenario interno, sin embargo, permanece abierto. Dentro del peronismo local también surgen distintos dirigentes con aspiraciones, entre ellos el excandidato de 2023, Pablo Barreno, que ya le dijo a Letra P que quiere ser candidato, y Mario Sabbatella, que también se presenta como una posible opción para el 2027.

Ese mapa configura un proceso de negociación en desarrollo, en el que no se descarta ni la construcción de una candidatura única ni la competencia interna a través de múltiples listas. La definición final queda sujeta a acuerdos políticos que aún no se consolidaron.

Qué piensa el hijo de Miguel Ángel Pichetto

Mientras Pichetto padre recorre el país buscando la construcción de un frente que todavía no parece tomar un direccionamiento demasiado claro, Pichetto hijo piensa que la capital rionegrina cuenta con un potencial productivo significativo, aunque por el momento carece de planificación estratégica al mediano y largo plazo. En ese sentido, plantea la necesidad de diversificar la matriz económica y generar condiciones estables que permitieran atraer inversiones privadas y prestar atención a la matriz energética que tendrá preponderancia en la Región Atlántica de la Provincia.

Su antecedente electoral resulta un punto de apoyo central en su construcción. En 2015 fue candidato a intendente de Viedma y obtuvo el 44% de los votos, en una elección ajustada que terminó con la victoria del radical José Luis Foulkes, que se impuso con el respaldo de distintas colectoras. En esas elecciones, su padre fue candidato a gobernador por segunda vez consecutiva y perdió con el actual gobernador Alberto Weretilneck.

Si bien para el padre aquella experiencia resultó su último intento desde la provincia, para el hijo, el resultado en la capital fue un paso trascendental. Lo posicionó como una figura competitiva dentro del escenario municipal y, con el paso de los años, ese caudal electoral continuó siendo leído dentro del peronismo como una base sólida para proyectar una nueva candidatura en la ciudad.

Uno de los ejes centrales del planteo de Juan Manuel Pichetto es la necesidad de reorientar la agenda local hacia la producción. En su diagnóstico, Viedma debía dejar de pensarse exclusivamente como una ciudad administrativa para avanzar hacia un perfil económico más diversificado. Entre los sectores con potencial, mencionó la agroindustria, el turismo y los servicios basados en los derivados de la industria energetica. A partir de esa base, propuso impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer las cadenas de valor y promover el crecimiento sostenido.

WhatsApp Image 2026-04-03 at 21.53.54 Casa de Gobierno de Río Negro

En ese esquema, cree que el Estado municipal tiene que tener un rol activo en la planificación económica. Plantea la necesidad de articular con el sector privado, generar incentivos para la radicación de empresas y mejorar la infraestructura como condición para aumentar la competitividad regional.

Su formación como economista atraviesa todo su discurso, con énfasis en conceptos como eficiencia, inversión y desarrollo sustentable. Con esa impronta técnica busca diferenciarse dentro del escenario político local, al ofrecer una mirada enfocada en la gestión.

Al mismo tiempo, sostiene que la política debía recuperar la capacidad de planificar a largo plazo, en contraste con dinámicas centradas en la coyuntura. Esa idea apareció como uno de los pilares de su propuesta.

Escenario electoral en Viedma hacia 2027

A pesar de los movimientos, Juan Manuel Pichetto evita oficializar su candidatura. Su estrategia se orienta a consolidar volumen político sin quedar atado a definiciones anticipadas, en un contexto todavía cambiante.

En Viedma, el escenario hacia 2027 comenzó a delinearse con varios actores en competencia. Entre ellos aparecen en carrera el intendente Marcos Castro, el peronista Barreno y el referente libertario Damián Torres, entre otros nombres que comenzaron a circular.

Ese panorama anticipó una contienda abierta, con fragmentación y disputa por el liderazgo en cada espacio político. En el caso del peronismo, el principal desafío consistió en evitar la dispersión de candidaturas y construir una oferta electoral competitiva. Dentro de ese tablero, la figura de Pichetto hijo gana visibilidad y posibilidad de manera progresiva. Su desafío pasará por consolidar liderazgo dentro del PJ local y, al mismo tiempo, ampliar su base de apoyo hacia sectores independientes y productivos.