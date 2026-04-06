La Universidad Nacional de Rosario va a las urnas con un ojo puesto en el debut libertario y otro en 2027

El mundo universitario de Rosario elige a sus autoridades. Esta semana, y en plena crisis de financiamiento, las doce facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) elijen las conducciones de sus centros de estudiantes y los representantes de los consejos directivos.

El debut universitario de La Libertad Avanza y el reperfilamiento de cara a 2027 forman parte de las claves de esta compulsa.

Noventa mil estudiantes de todo el sur de Santa Fe están habilitados para votar en las elecciones que comienzan este lunes y se desarrollarán hasta el miércoles, tras una postergación por paros docentes y no docentes. Las urnas definirán quiénes conducirán los distintos centros de estudiantes durante el próximo año y, además, cada facultad definirá los ocho consejeros estudiantiles en los consejos directivos que conducen cada una de las 12 casas de estudio que integran una de las universidades más importantes del país.

Los comicios se dan pocos días después de que el rector de la UNR , Franco Bartolacci , sea elegido como nuevo titular del Consejo Interuniversitario Nacional . El panorama que describió Bartolacci tras asumir su nuevo cargo fue tétrico, provocado por el desfinanciamiento instrumentado por Javier Milei desde su arribo a la Casa Rosada .

El gobierno libertario se niega a cumplir con la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso , lo que generó multitudinarias marchas en contra del Presidente y de sus políticas. “Las universidades muchas veces tuvimos dificultades, pero nunca estuvimos tan mal”, dijo Bartolacci.

Las claves de la elección de la UNR

La elección es importante porque inaugura el último año de gestión de Bartolacci -y de los 12 decanatos- y servirá para mensurar qué tiene cada agrupación de cara a la rosca para la sucesión en 2027. Hoy por hoy, la UNR está en manos radicales a través de Reformismo en Acción, la expresión universitaria donde confluyen una mayoría de agrupaciones bartolaccistas con otros sectores de la UCR. Ese espacio conduce hoy seis centros de estudiantes, seis decanatos, la Federación Universitaria de Rosario y la Federación Universitaria Argentina, de la mano de Joaquín Carvalho.

La novedad -y la incógnita- más interesante de los comicios es que será la primera participación seria de La Libertad Avanza en el mundo universitario. Si bien en 2025 jugaron en las elecciones de Derecho y quedaron cerca de obtener un consejero, esta vez el armado fue organizado desde arriba, dirá presente en cuatro facultades y fue bendecido por Romina Diez, la jefa libertaria en Santa Fe.

Diez estuvo en el cierre de campaña -en Ingeniería y Agrimensura, una de las casas de estudio donde más chances tienen- y se encargó de bancar a Universitarios por la Libertad en sus redes.

UPL Romina Diez, en el cierre de Universitarios por la Libertad.

El surgimiento libertario le suma una luz de esperanza al peronismo, que ve cómo el universo no peronista suma un competidor de peso que amenaza con partir ese mapa de votantes y abre una ventana de oportunidad para dar algún batacazo. Fracturado en varias agrupaciones que se referencian en tres grandes ramas -La Cámpora, el Movimiento Evita y QueTePasa- aunque con electrones sueltos, el justicialismo conduce solamente un centro de estudiantes, pero gracias a alianzas con el bartolaccismo está al frente de tres decanatos.

La amenaza libertaria y los bastiones radicales

Como se dijo, Ingeniería y Agrimensura es una de las facultades donde los libertarios tienen más chances de ganar presencia institucional en el consejo directivo y competir por el centro de estudiantes. Allí, tanto el centro como el decanato está en manos del socialismo, al igual que en Ciencias Bioquímicas, donde lidera una hegemonía que ya lleva años y no parece correr riesgos.

Lo mismo sucede en Odontología y Ciencias Agrarias, controladas en el centro de estudiantes y en el decanato por agrupaciones internas alineadas con la gestión de Bartolacci.

Derecho es otra de las facultades donde los libertarios aspiran a, al menos, quedarse con uno de los ocho consejeros. Allí, Reformismo en Acción ejerce un dominio total a través de la agrupación 1983 -que conduce el centro de estudiantes- y Franja Morada, que controlan entre ambas seis de los ocho consejeros.

El decanato, si bien se mueve dentro de la alianza multipartidaria que sostiene al rector, tiene sus raíces en el claustro docente que responde al actual decano, Hernán Botta. Es uno de los temas que pueden causar rispideces, el próximo año, en el recambio de autoridades.

En Ciencias Económicas, los libertarios no son los únicos que aspiran a lograr alguna presencia en el consejo directivo. Allí, el peronismo volverá a participar tras una década de ausencia con La Güemes y la izquierda hará lo propio con el Alde. Sin embargo, todo indica que no lograrán conmover el liderazgo que vienen ejerciendo GPS y Franja Morada, las dos agrupaciones de Reformismo en Acción que se turnan en la conducción del centro de estudiantes hace ya varios años.

rectores bartolacci Franco Bartolacci, rector de la UNR y flamante presidente del consejo que agrupa a las universidades del país.

Pelea por el consejo directivo en el pago chico de Bartolacci

Ciencia Política, el pago chico de Bartolacci, es la última de las facultades donde La Libertad Avanza competirá. Allí el partido no se jugará en el centro de estudiantes, donde la conducción de Franja Morada no corre riesgo. La disputa podría darse en el consejo directivo, donde el peronismo unido, la izquierda y los libertarios apuntan contra la mayoría radical.

Todo indica que el centro de estudiantes de Psicología seguirá siendo de Pulsión -radicales-, pero lo interesante de ver será el intento de La Cámpora de recuperar el consejero que le arrebató la izquierda. Allí, la decana es peronista en virtud de un acuerdo entre radicales y camporistas sólo posible en el ámbito universitario.

Los desafíos del peronismo

Tanto el peronismo como el radicalismo se relamen en Humanidades y Artes, la facultad donde el resultado es menos previsible. El centro de estudiantes está conducido por la agrupación Santiago Pampillón -referenciada en Patria Grande y La Mella-, pero la gestión viene mostrando desgaste por una dinámica de tomas con suspensiones de clases que sólo se dieron en esa facultad y un conflicto por el precio de las fotocopias. El decanato, sin embargo, está en manos radicales.

CierrePeronismoUNR El cierre del peronismo de la UNR.

Los radicales también aspiran a hacer temblar Medicina, el bastión del Alde. Es la única facultad donde el decano responde a la izquierda y por eso es donde Reformismo en Acción viene concentrando sus esfuerzos. Si bien no se proyecta un cambio de conducción del centro de estudiantes -en manos del Alde-, sí puede pasar que los radicales logren empatar la correlación de fuerzas en el consejo directivo, donde hoy tienen tres consejeros y la izquierda cinco.

En esa línea, el Alde se encamina a reafirmar su liderazgo en el centro de estudiantes de Arquitectura, donde ganó con holgura el año pasado y cosechó, además, cuatro sillas en el consejo directivo.

Sin embargo, el decanato está en manos peronistas -tres consejeros- gracias a su acuerdo con Reformismo en Acción, que tiene un solo consejero de la mano de Franja Morada. Tampoco se esperan grandes cambios en Ciencias Veterinarias, donde el peronismo espera reafirmar su control del centro de estudiantes y del consejo directivo.