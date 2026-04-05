Javier Milei, fan de Adam Smith (imagen creada con inteligencia artificial, la herramienta que entusiasma al Presidente).

Javier Milei, el presidente que ha hecho un culto de su temeridad en la toma de decisiones y del carácter volcánico y violento que lo empuja a insultar, descalificar, agredir y reprimir a quienes se le oponen y lo critican, reivindicó las virtudes de "la prudencia" y "el autocontrol".

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También destacó el valor de la "Justicia" en el momento más complicado de su gobierno por las investigaciones judiciales que intentan determinar sus responsabilidades y las de importantes figuras de su entorno más cercano, como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su hermana, en maniobras que configurarían delitos de corrupción.

Además, ensalzó la importancia de la "beneficencia", un concepto que acaso colisione con la arrogancia, repetida hasta el cansancio por el Presidente, de estar realizando "el ajuste más grande de la Historia de la Humanidad", que asfixia a las provincias y a los municipios y recae, entre otros sectores, en colectivos de alta vulnerabilidad como los jubilados y las personas con discapacidad.

Javier Milei y las virtudes según "el padre de la economía" El Presidente reivindicó esas virtudes de la condición humana en una columna que publicó este domingo en Clarín-"la gran estafa argentina", según el mensaje que mantiene fijado en su cuenta de Twitter- titulada Adam Smith: el padre de la economía.

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Francisco Aristi pic.twitter.com/MKzyeYbK9V — LETRA P (@Letra_P) April 3, 2026 En el artículo, fundamenta por qué le da esa jerarquía al filósofo y economista escocés y recomienda leer La riqueza de las naciones, una de las obras fundamentales del autor, "desde una perspectiva moral", además de tener en cuenta "la influencia de los Estoicos sobre Smith ya desde su primer éxito editorial que fue La teoría de los sentimientos morales".

"Más concretamente me refiero al capítulo sobre la virtud, donde apunta a la prudencia (en la cual juega un rol central el interés propio), la justicia, el autocontrol (que aúna la visión de los Estoicos de la fortaleza y la templanza) y, por último, la beneficencia (de carácter voluntario)", enumera el Presidente. Los cuatro pilares de Javier Milei En virtud de que Milei asegura que conviene "descartar de cuajo todos los escenarios distópicos (que se proyectan) sobre las consecuencias de la utilización de la inteligencia artificial", Letra P apela a esa herramienta para explicar, a continuación, qué entendía Smith por esos cuatro conceptos que el jefe de Estado rescata en la columna que escribió para Clarín. milei primer plano sacado.jpg Javier Milei. Prudencia: "Es la virtud central en el pensamiento de Smith, enfocada en la moderación y el autocuidado. Smith la describe como la sabiduría para dirigir nuestros propios intereses de forma que no solo aseguramos nuestra seguridad, salud y fortuna, sino que también cultivamos hábitos como la laboriosidad y la frugalidad".

"Es la virtud central en el pensamiento de Smith, enfocada en la moderación y el autocuidado. Smith la describe como la sabiduría para dirigir nuestros propios intereses de forma que no solo aseguramos nuestra seguridad, salud y fortuna, sino que también cultivamos hábitos como la laboriosidad y la frugalidad". Autocontrol (dominio de sí mismo): "Es la capacidad de regular las pasiones, deseos y emociones intensas para adecuarse a lo que un 'espectador imparcial' aprobaría. Este control permite al individuo no dejarse dominar por sus intereses propios, favoreciendo las relaciones sociales y la virtud".

"Es la capacidad de regular las pasiones, deseos y emociones intensas para adecuarse a lo que un 'espectador imparcial' aprobaría. Este control permite al individuo no dejarse dominar por sus intereses propios, favoreciendo las relaciones sociales y la virtud". Justicia: "Es la virtud más importante para la convivencia, considerada una norma 'inviolable'. Mientras que otras virtudes hacen a la sociedad más bella, la justicia es la que sostiene la estructura social: sin ella, la sociedad se desmoronaría. Smith argumenta que se puede vivir sin beneficencia, pero no sin justicia".

"Es la virtud más importante para la convivencia, considerada una norma 'inviolable'. Mientras que otras virtudes hacen a la sociedad más bella, la justicia es la que sostiene la estructura social: sin ella, la sociedad se desmoronaría. Smith argumenta que se puede vivir sin beneficencia, pero no sin justicia". Beneficencia: "Se refiere a la benevolencia, generosidad y amistad. Es la virtud que hace a la sociedad más placentera y feliz al promover activamente el bienestar de otros, pero es libre y no puede ser exigida por la fuerza, a diferencia de la justicia". Cualquier diferencia que alguien intente establecer con la realidad es una operación rusa.

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