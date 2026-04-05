LO QUE CORTA LA MOTOSIERRA

China frenó carne argentina y Federico Sturzenegger quedó bajo sospecha por el vaciamiento del Senasa

El país asiático bloqueó compras a un frigorífico por encontrar un antibiótico prohibido. La salida de 500 veterinarios debilitó controles. Más casos críticos.

Por Francisco Aristi
China frenó exportaciones de carne argentina por problemas sanitarios

China frenó exportaciones de carne argentina por problemas sanitarios

El rechazo de China a un embarque de carne del frigorífico bonaerense Arrebeef expuso el deterioro de los controles del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que impulsa el ministro desregulador Federico Sturzenegger y que ya provocó la salida de más de 500 personas de la plantilla del personal de veterinaria e ingeniería agrónoma del organismo.

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La Administración General de Aduanas de China (GACC) suspendió las importaciones de Arrebeef tras detectar residuos de cloranfenicol -un antibiótico prohibido para animales destinados al consumo humano- en un contenedor de huesos con carne. Según fuentes del sector, el hallazgo se limitó a un solo pallet.

El episodio se suma a otros antecedentes recientes: Ucrania frenó exportaciones de girasol argentino por residuos por encima de lo permitido y, en agosto, Chile había bloqueado importaciones de carne aviar.

Auditorías de China y presión empresaria

La semana próxima, autoridades sanitarias de China y Chile llegarán al país para auditar los protocolos argentinos. En ese contexto, exportadores nucleados en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) presionan para reforzar controles: el sello del Senasa es clave para sostener mercados.

Sobre el caso Arrebeef, el organismo sostiene que podría tratarse de “un falso positivo” y aseguran que trabajan para aclararlo. Sin embargo, fuentes de la cadena cárnica advierten que el episodio refleja un “corrimiento del Senasa” en los controles a lo largo del proceso productivo de la industria frigorífica.

Denuncian que la motosierra de Sturzenegger incluyó congelamiento salarial, recorte de viáticos, falta de insumos en laboratorios y menor presencia en frigoríficos y establecimientos rurales. Es en esos campos donde se verifica la sanidad antes de la faena.

Sturzenegger y el éxodo de personal veterinario

“Sturzenegger se pega un tiro en el pie, le parece simpático hacer recortes en el Senasa y eso tiene consecuencias en el negocio exportador”, dijo a Letra P un experto en sanidad agroalimentaria con vínculos en el sector.

Según esa fuente, el ajuste y el deterioro salarial -con sueldos de $1,5 millones para veterinarios y $2 millones para directores- empujó a muchos profesionales al sector privado "por el triple de sueldo" y en particular a los frigoríficos que debían controlar.

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Federico Sturzenegger aplicó motosierra en el Senasa, China monitorea y sufren las exportaciones

Federico Sturzenegger aplicó motosierra en el Senasa, China monitorea y sufren las exportaciones

“El Senasa es la policía sanitaria. Si pierde capacidad, se resiente todo el sistema”, agregó. También cuestionó cambios en la política de vacunación contra la aftosa y la habilitación de nuevas alternativas, como Ourovac, producida en Brasil por el empresario argentino Diego La Torre, titular del laboratorio Tecnovax.

China endurece controles y cuida su mercado

“Sturzenegger aprieta y miente: dice que ahora todos los veterinarios privados podrán vacunar, pero eso está habilitado desde 2011. El problema es quién controla y garantiza la cadena de frío de la vacuna, desde el laboratorio hasta el campo. Todo esto ocurre mientras se multiplican los rebrotes de aftosa en países y regiones como Sudáfrica, Grecia, Asia y el norte de Europa”, planteó.

Fuentes cercanas a Arrebeef señalaron que China frenó embarques posteriores al 18 de marzo, aunque recibiría los ya enviados. En paralelo, pasaron cargamentos del frigorífico uruguayo San Jacinto, el neozelandés Greenlea Premier Meats, el español Friselva y el estadounidense New Mexico's Best.

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En el sector admiten que las medidas también responden a tensiones internas del mercado chino, en el que productores locales cuestionan el ingreso masivo de carne importada.

Desde el año pasado, China impone cupos con arancel preferencial: Argentina tiene asignadas 511.000 toneladas para 2026 con una alícuota del 12,5%. Superado ese volumen, el arancel trepa al 55%.

“Lo llamativo es que haya sido una sola caja. A China suele enviarse el animal completo”, señaló un productor ganadero, quien descartó ventajas productivas en el uso del antibiótico detectado.

Arrebeef, un frigorífico familiar clave

Arrebeef, propiedad de Hugo Borrell, es el tercer exportador del país, detrás de Swift, de capitales brasileños, y Rioplatense, de la familia Costantini.

Borell también es socio del frigorífico Caiber en Quilmes y tiene otro en Escobar.

Opera en Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo, con 1300 personas trabajadoras, de las cuales unas 300 están suspendidas.

La firma exporta unas 45.000 toneladas anuales a China y un volumen similar al mercado interno. El sector enfrenta un combo adverso: suba del precio de la hacienda, atraso cambiario y retenciones del 5%, que erosionan la competitividad frente a países como Brasil, pese a la alta demanda global.

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