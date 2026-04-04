LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La cancillería de Maximiliano Pullaro: cooperación abierta con otras provincias para diferenciarse de Milei

El gobernador de Santa Fe tiende una mano donde el Presidente brilla por su ausencia y busca sumar volumen político. A su lado niegan una proyección nacional.

Letra P | Lucio Di Giuseppe
Por Lucio Di Giuseppe
Maximiliano Pullaro saluda a brigadistas de Santa Fe que fueron enviados a combatir incendios a Chubut.

Maximiliano Pullaro saluda a brigadistas de Santa Fe que fueron enviados a combatir incendios a Chubut.

Como si fuese un canciller sui géneris, Maximiliano Pullaro encadena desde Santa Fe gestos de colaboración con provincias -aliadas o no- en situaciones complejas donde el gobierno de Javier Milei brilla por su ausencia. A su lado dicen que no construyen una candidatura, pero reconocen el interés de ser un actor en el escenario nacional.

Notas Relacionadas
Javier Milei y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Tensión sin fin

Por 
Letra P | Lucio Di Giuseppe
Lucio Di Giuseppe

La ayuda de Maximiliano Pullaro

En los últimos dos meses hubo al menos tres situaciones en las que el gobierno de Pullaro corrió al rescate de otras provincias que atravesaban situaciones acuciantes. La primera de ellas fue frente a los incendios que azotaron durante el verano a la provincia de Chubut, conducida por un socio en Provincias Unidas como lo es Nacho Torres. El santafesino dispuso el envío de alrededor de treinta brigadistas que estuvieron unos diez días combatiendo el fuego. La Casa Gris se preocupó por hacer una cobertura minuto a minuto de la misión y difundirla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GobSantaFe/status/2019888649404567733?s=20&partner=&hide_thread=false

Luego de eso, fue el turno de Neuquén. Cuando el gobernador viajó allí y fue recibido por su par Rolando Figueroa, este le reveló su preocupación por la seguridad en esa área metropolitana, que atraviesa una metamorfosis acelerada a raíz del boom de Vaca Muerta. En Neuquén quieren renovar su sistema de cámaras de videovigilancia y pidieron asesoramiento a Santa Fe. Por eso, en los últimos días el ministro patagónico Matías Nicolini viajó a Rosario y fue recibido en la Sede de Gobierno, donde le mostraron el moderno sistema Lince que usa el 911 para operar las cámaras.

El último gesto fue con Tucumán. Ante las inundaciones que aquejaron a esa provincia la semana pasada, Pullaro se comunicó con Osvaldo Jaldo y le ofreció un cargamento de repelentes. No cualquier repelente: el que fabrica el laboratorio estatal que tiene Santa Fe. El gobernador mandó una comitiva liderada por el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, a cargo del plan de lucha contra el dengue en la Bota. Los santafesinos entregaron la ayuda y, luego, fueron recibidos en la casa de gobierno tucumana.

El plan que no es plan

El fenómeno trae a la memoria un recuerdo obvio: cuando Axel Kicillof le cedió ochenta patrulleros a Santa Fe en plena crisis de violencia, en los albores del gobierno pullarista. Aquella vez hubo foto y agradecimiento en una cumbre en San Nicolás, y luego una puesta en escena con los móviles cuidadosamente acomodados en la coqueta avenida Belgrano de Rosario. “Esto es distinto. Aquella vez Kicillof quería mostrar que podía vincularse con no peronistas para su proyecto presidencial. Maxi no está construyendo ninguna candidatura nacional”, se diferenciaron enfáticamente en la Casa Gris.

Pullaro.Kicillof.png
Los gobernadores Axel Kicillof y Maximiliano Pullaro, cuando firmaron un convenio de cooperación en San Nicolas.

Los gobernadores Axel Kicillof y Maximiliano Pullaro, cuando firmaron un convenio de cooperación en San Nicolas.

La explicación que dan en la mesa chica del gobernador es menos ambiciosa. Dicen que no hay una intención de ganar proyección nacional, sino que hay “buen vínculo entre gobernadores” y eso repercute “en ayuda”. Lo que sí reconocen, como ya contó Letra P, es la intención de jugar en el escenario nacional desde Santa Fe. “Entrar y salir”, dicen. “No queremos ser el cordobesismo, que alambró su provincia pero quedó del lado de adentro y después nunca pudo llegar a Buenos Aires”, detallan.

La oposición temática

En Santa Fe señalan como clave para que afloren esos vínculos entre los jefes provinciales el hecho de que el gobierno de Milei haya decidido retirarse de la mayoría de sus funciones en el interior. “Por ideología, sí, pero también por inexperiencia, por no saber gestionar el Estado”, ahondan. Ese rol que la Casa Rosada dejó vacante en las provincias se terminó suplantando con camaradería entre los propios gobernadores.

Los jefes territoriales colaboran entre sí, pero la mayoría -salvo los que están alineados sin dobleces en el peronismo- evita enfrentar directamente a Milei. Aunque los números en las encuestas ya no le sonrían tanto, el Presidente aún guarda apoyo popular en el interior y se trata de un electorado que comparte, principalmente, con los propios gobernadores. Es un equilibrio difícil: sobrevivir a Milei sin hacerlo enojar ni obligar a elegir a los votantes entre el gobierno provincial y el nacional.

La estrategia que adoptaron en Santa Fe fue bautizada como “oposición temática”. La Casa Gris no resigna el juego por aquello de no querer ser el cordobesismo, pero mide cada intervención milimétricamente. Se enfrentan en temas como obra pública y salud -donde creen que fueron más duros-, se diferencian en cuestiones como los derechos humanos sin mencionar a la Casa Rosada, y se alinean en cuestiones como la seguridad o la reforma laboral. Un juego tan sinuoso como complejo. En definitiva, entrar y salir.

Temas
Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, dos modelos similares, pero diferentes.
SEMANA SANTA FE

Pullaro, en el reverso del cordobesismo

El radical juega a dos bandas: tiene la chance de la reelección, pero quiere ser actor nacional. Contraste con Javier Milei para evitar la experiencia Córdoba.
Maximiliano Pullaro empieza a pensar en el armado electoral de Unidos para Rosario.
DISCUSIÓN 2027

Pullaro blanqueó que quiere a Puccini en Rosario, pero no cerró la puerta a otro mandato de Javkin

El gobernador recibió a Letra P en la sede de Gobierno. Por primera vez, admitió que quiere al ministro de candidato ¿Por qué el intendente sufrió a Perotti?

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Toto Caputo y Javier Milei.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La coparticipación federal, en caída: las provincias tuvieron el segundo peor inicio de año desde 2018

Maximiliano Pullaro saluda a brigadistas de Santa Fe que fueron enviados a combatir incendios a Chubut.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

La cancillería de Pullaro: cooperación abierta con otras provincias para diferenciarse de Milei

Por  Lucio Di Giuseppe
La Libertad Avanza de Tierra del Fuego aprovechó los actos por Malvinas para marcarle la cancha a Melella.
DISCUSIÓN 2027

Tierra del Fuego: La Libertad Avanza aprovechó los actos por Malvinas para marcarle la cancha a Melella

Por  Letra P | Periodismo Político
La caída en la imagen de Manuel Adorni y la presión por su salida recalientan la interna libertaria, tensionan al PRO y reordenan el tablero porteño rumbo a 2027.
DISCUSIÓN 2027 | LA CIUDAD

Efecto Adorni en territorio porteño: desorden en LLA, Bullrich al acecho y macrismo en tensión

Por  Francisco Basualdo