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DISCUSIÓN 2027

Río Negro: antes de la campaña, Weretilneck recibió a María Emilia Soria para conversar sobre obras para Roca

La intendenta peronista consiguió la reunión que venía reclamando por trabajos paralizados. El gobernador dio respuestas sobre agua potable y la Ruta 22.

Letra P | Luciano Barroso
Por Luciano Barroso
María Emilia Soria intendenta de General Roca y Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

María Emilia Soria intendenta de General Roca y Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, recibió a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, para discutir sobre obras paralizadas y proyectos demorados en el Alto Valle. El mandatario respondió a reclamos sobre agua potable, la Ruta 22 y el Parque Industrial II en las puertas de la campaña electoral del año próximo.

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Letra P | Luciano Barroso
Luciano Barroso

La política rionegrina regaló este lunes una imagen cargada de simbolismo. Weretilneck y Soria, dos dirigentes que representan proyectos antagónicos y que aparecen en todas las proyecciones como potenciales protagonistas de la discusión 2027, compartieron una mesa de trabajo en Cipolletti para discutir sobre obras pendientes luego de un pedido de la intendenta que el gobernador respondió este fin de semana.

Por eso, aunque oficialmente el encuentro tuvo como eje la gestión, nadie en el sistema político rionegrino leyó la foto únicamente en clave administrativa.

Ejes de la reunión Soria-Weretilneck

La audiencia se realizó en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente, en Cipolletti, y giró alrededor de tres temas que Soria había instalado públicamente en las últimas semanas: el Plan Director de Agua Potable, el derivador del Parque Industrial II y la situación de la Ruta Nacional 22.

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Diálogo. La promesa entre María Emilia Soria y Alberto Weretilneck.

Diálogo. La promesa entre María Emilia Soria y Alberto Weretilneck.

Son asuntos que habían sido utilizados por la intendenta para exponer demoras, reclamar definiciones y marcar diferencias con el gobierno provincial. De hecho, cuando anunció el pedido de audiencia, la jefa comunal había elevado el tono de sus cuestionamientos al revelar que desde la Corporación Andina de Fomento (CAF) no le habían informado sobre proyectos presentados para Roca vinculados al financiamiento comprometido para obras de agua potable. Aquella declaración cayó como una bomba en el oficialismo provincial porque puso en duda el estado real de una de las inversiones más importantes entre las previstas para la ciudad.

Según informó el municipio de Roca, Weretilneck aseguró que el informe de Consulta Significativa ya fue presentado ante la CAF y que, una vez recibidas las observaciones correspondientes, la Provincia avanzará con la licitación pública durante julio.

La respuesta le permitió al gobernador bajar una tensión que comenzaba a crecer con el principal distrito gobernado por el peronismo y, al mismo tiempo, evitar que Soria profundizara un discurso que empezaba a asociar la falta de obras con una supuesta discriminación política hacia Roca en clave política de contrincante.

La Ruta 22, el tema que sigue sin respuestas de fondo

El punto más delicado de la reunión volvió a ser la Ruta Nacional 22. La obra se transformó hace tiempo en una síntesis de los problemas de infraestructura que atraviesa el Alto Valle. Años de anuncios, proyectos inconclusos, conflictos judiciales y cambios de prioridades nacionales dejaron un corredor vial atravesado por accidentes, demoras y una creciente sensación de abandono.

Soria había llegado a la reunión con la intención de obtener precisiones sobre el proceso de ampliación y sobre las gestiones que la Provincia mantiene con el gobierno nacional. Las respuestas, sin embargo, fueron limitadas. Weretilneck confirmó que continúa en marcha el proceso para transferir la Ruta 22 a la órbita provincial, pero admitió que todavía no existen definiciones sobre plazos ni sobre las obras que podrían ejecutarse una vez concretado ese paso administrativo.

La falta de certezas refleja también los límites que enfrentan las provincia en un contexto donde el gobierno nacional mantiene prácticamente congelada la obra pública y obliga a los gobernadores a buscar alternativas para sostener inversiones estratégicas. En muchos casos, sin brindar las herramientas administrativas para poder encarar exitósamente cada proceso.

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Alberto Weretilneck y María Emilia Soria, una foto de impacto en Río Negro.

Alberto Weretilneck y María Emilia Soria, una foto de impacto en Río Negro.

Frente a ese escenario, el mandatario optó por ofrecer una solución puntual en uno de los sectores más conflictivos de la ciudad. Se comprometió a evaluar el entubamiento del Pluvial P IV y la construcción de un nuevo puente sobre calle Damas Patricias, una intersección considerada de alta peligrosidad vial y donde se registran accidentes de manera frecuente.

La gestión de Soria viene ejecutando con recursos propios la pavimentación de Damas Patricias para consolidar un nuevo acceso a la ciudad por el sector oeste. Sin una intervención sobre la Ruta 22, esa obra pierde parte de su funcionalidad estratégica.

En el municipio interpretan el compromiso como un reconocimiento implícito a un reclamo que vienen sosteniendo desde hace años. Sucede que mientras la Nación y la Provincia discuten competencias, dicen, Roca sigue creciendo demográficamente y necesita respuestas concretas para resolver problemas estructurales.

El Parque Industrial y la disputa por la gestión

Otro de los anuncios que dejó el encuentro fue la confirmación de que la obra del derivador para el acceso al Parque Industrial II volverá a licitarse antes de septiembre. La definición aparece en un momento donde tanto el gobierno provincial como el municipio buscan exhibir gestión vinculada al desarrollo productivo.

Roca se transformó en los últimos años en uno de los polos industriales de Río Negro y la infraestructura de acceso comenzó a quedar chica. Para Soria, obtener una fecha para la relicitación implica mostrar resultados después de haber presionado públicamente por respuestas.

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Para Weretilneck, en cambio, representa la posibilidad de sostener la idea de que Juntos Somos Río Negro sigue siendo la fuerza política capaz de gestionar obras incluso en un contexto económico adverso y exponer fuerza de gestión provincial en Roca. Ese juego de equilibrios explica buena parte del tono que tuvo la reunión.

El tablero electoral en movimiento

La reunión se produjo apenas 48 horas después del acto en el que Weretilneck cedió la presidencia de Juntos Somos Río Negro a Buteler. El movimiento se lee mediante dirigentes oficialistas como el inicio de una etapa de reorganización partidaria destinada a preparar la sucesión dentro del espacio gobernante.

Aunque el gobernador evita hablar de candidaturas, en el oficialismo ya comenzaron las conversaciones sobre el escenario de 2027 y sobre el rol que jugarán los intendentes más fuertes de la provincia. Del otro lado, el peronismo hace lo propio.

Soria viene multiplicando reuniones con dirigentes de distintos sectores y trabaja en la organización de un acto previsto para el 17 de agosto que reunirá a intendentes, legisladores, diputados nacionales, senadores y militancia de toda la provincia. En su entorno creen que será la primera gran demostración de fuerza del peronismo rionegrino después de varios años de fragmentación.

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