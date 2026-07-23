Con la nueva ley, Toto Caputo podría sumarse al club de inocentes fiscales

Si el Congreso aprueba los cambios a la ley de Inocencia Fiscal que anunció Toto Caputo este miércoles , el ministro de Economía podrá sumarse al régimen que permite blanquear efectivo. Según declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), el funcionario tenía en 2024 un patrimonio de $ 11.000 millones. La norma actual excluye a quienes tienen más de $ 10.000 millones.

Si lo hace, no llamará demasiado la atención. Tal como salió reglamentada la ley que ahora el Gobierno busca flexibilizar, funcionarios y políticos pudieron adherirse al actual régimen que oficia como "tapón fiscal", lo que impide a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) investigar el origen de fondos que pueden ser blanqueados.

El listado de integrantes de distintos poderes del Estado que se sumaron se elaboró en los medios de comunicación a partir de que se conoció que se había adherido Manuel Adorni , antes de renunciar, investigado en la Justica por supuesto enriquecimiento ilícito. El exjefe de Gabinete prometió a su entorno que no pensaba blanquear fondos y terminó rectificando sus declaraciones juradas ante la OA para incluir los 500 mil dólares en criptomonedas que, adujo, ahorró en negro.

Que Adorni destapara esa caja de Pandora fue un golpe para el Gobierno que, con razón, temió que la inocencia fiscal se volviera sinónimo de blanqueo. "Presentar esa adhesión como algo irregular o extraordinario es incorrecto", se quejaron en su momento en el Ministerio de Desregulación. Su titular, Federico Sturzenegger , fue uno de los que se anotó.

Hubo más casos. Tal como contó Letra P , el encargado de presentar la ley de Inocencia Fiscal, Juan Pazo , fue de los primeros en adherirse. Exsocio de Caputo en la consultora Anker , era el titular de ARCA. También se sumó al régimen su sucesor, el actual jefe del organismo recaudador, Andrés Vázquez .

Pazo presentó el proyecto junto a José Luis Espert, cuando el entonces diputado era el presidente de la comisión de Presupuesto de la cámara baja, quien también se adhirió al régimen. Meses más tarde, renunciaría a su candidatura y a su banca por sus vínculos con Fred Machado, investigado en Estados Unidos por narcotráfico.

Otros dos funcionarios del riñón de Caputo también se anotaron: el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), asesor del ministro y deudor hipotecario UVA del Banco Nación.

Su alto patrimonio excluía a Caputo del régimen de Inocencia Fiscal. Las modificaciones que el Gobierno impulsa ahora para flexibilizar el régimen le permitirán obtener la membresía del club.

Si Caputo quiere...

Con la norma actual, hay tres impedimentos para que un contribuyente ingrese al club de inocentes ficales: que sus ingresos superen los $ 1.000 millones anuales, que su patrimonio exceda los $ 10.000 millones y que no sea calificado como un "gran contribuyente" por ARCA, categoría que alcanza a las grandes empresas. Caputo está impedido por el segundo punto.

El balance patrimonial de Toto Caputo en 2024.

Según su última declaración jurada presentada, Caputo tenía $ 4.996.083.558 al arrancar 2024 y $ 11.851.166.833 al finalizar ese año. A diferencia de su equipo económico, que entonces atesoraba más de u$s 500.000 cash, el ministro de Economía no tenía ahorros guardados en su casa. Estaban a resguardo fuera del país. Apenas anotó $ 87.273 y u$s 0,01 en efectivo. El resto se distribuía en una decena de cuentas radicadas en el exterior, sobre todo en una en la que declaró $ 967.289.741.

Tudo legal

“Pará, pará, pará. Estás diciendo un nivel de disparate, ¿de qué estás hablando? ¿Vos decís que yo tengo dólares en el colchón? No seas irrespetuoso, no te pases de listo”, le recriminó Caputo a un periodista cuando, en mayo del año pasado, le preguntó por su patrimonio. "Acabás de decir que yo tenía dólares debajo del colchón. Rectificate en este instante", se enojó el ministro.

Este miércoles, al anunciar el proyecto de Inocencia Fiscal II, mientras el INDEC reportaba una caída en la actividad que confirma el freno en la economía, Caputo buscó convencer a los contribuyentes para que saquen sus dólares de abajo del colchón.

"Esto va a posibilitar que la gente que en el pasado se vio forzada a informalizar sus ahorros, porque la compra de dólares estaba prohibida, pueda formalizarlos sin ninguna penalidad", prometió.