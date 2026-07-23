El PJ de Río Negro lanzará la candidatura a gobernadora de María Emilia Soria el 8 de agosto

El peronismo de Río Negro ya tiene definido el primer gran movimiento político de cara a las elecciones 2027. El 8 de agosto, en General Roca , el Partido Justicialista reunirá a todos sus sectores internos para lanzar la candidatura a la gobernación de María Emilia Soria , que profundizará su camino por la provincia en modo campaña.

Sin lugar confirmado, el PJ reunirá a todos sus sectores internos y a las fuerzas que integraron el último frente electoral para dar una señal de unidad y comenzar a ordenar la estrategia que tendrá como principal figura a la intendenta de General Roca.

La actividad, originalmente prevista para el 6 de junio en Choele Choel y luego postergada por cuestiones relacionadas con la gestión y el Mundial, buscará mostrar una foto de cohesión del peronismo después de varios años de diferencias internas.

Según pudo saber Letra P , los organizadores trabajan para conseguir un espacio cerrado con capacidad suficiente para albergar a cientos de dirigentes y militantes provenientes de distintos puntos de la provincia. La intención es que el acto tenga un fuerte contenido político y marque el comienzo de una nueva etapa dentro del justicialismo rionegrino.

La convocatoria incluirá a los distintos sectores internos del PJ, intendentes, legisladores provinciales, concejales, dirigentes territoriales y referentes de las organizaciones políticas que integraron la última alianza electoral. También fueron invitados espacios que, durante los últimos meses, comenzaron a reconstruir vínculos con el sorismo con vistas a la disputa provincial.

Entre los dirigentes que se espera que participen aparecen el senador nacional Martín Soria, la senadora camporista Ana Marks, los diputados nacionales Marcelo Mango y Adriana Serquis, referente de Patria Grande. En el partido también esperan que el Frente Renovador pueda sumarse a la convocatoria, fortaleciendo la idea de un frente amplio con sello peronista. En el entorno de la intendenta consideran que la imagen de unidad será uno de los principales activos para enfrentar una elección que anticipan como una de las más competitivas de los últimos años.

El encargado de la organización de toda la campaña de la jefa comunal de Roca será su hermano Carlitos Soria, que trabaja para sucederla en la ciudad del Alto Valle rionegrino. También estará trabajando en esa tarea el vicepresidente del PJ provincial y jefe del bloque de Vamos Con todos, José Luis Berros, entre otros referentes locales que se repartirán por distintos puntos de la provincia.

El lanzamiento de la candidatura ya tiene fecha

Si bien María Emilia Soria ya manifestó públicamente su intención de competir por la Gobernación, el anuncio oficial de su candidatura se realizará ese 8 de agosto y no el 17 como se especuló en algún momento. Será acto especialmente preparado para ese objetivo y con la militancia presente que funcionará como antesala política y organizativa de ese lanzamiento.

María Emilia Soria y la diputada nacional por Río Negro, Adriana Serquis.

La postergación del cronograma original obedeció, entre otros factores, al desarrollo del Mundial de fútbol y a la decisión del PJ de esperar un escenario político más despejado para iniciar formalmente la campaña. Con esa estrategia, el sorismo busca instalar la candidatura en un momento de mayor centralidad política.

En paralelo, la intendenta de General Roca avanzó durante los últimos meses en la reconstrucción de vínculos con dirigentes con los que había mantenido diferencias, entre ellos el exsenador Martín Doñate. Esa recomposición es leída dentro del partido como uno de los pasos necesarios para llegar a 2027 con una propuesta unificada. También se reunió con diferentes actores no peronistas como el ex intendente de Bariloche, Gustavo Genusso y dirigentes radicales.

Recorridas por toda la provincia y un mensaje contra Weretilneck

Según pudo saber Letra P, la campaña de María Emilia Soria tendrá un fuerte perfil territorial. La estrategia contempla recorridas permanentes por todas las regiones de Río Negro, con encuentros junto a trabajadores, productores, comerciantes, instituciones y organizaciones sociales.

En los últimos días, la jefa comunal ya realizó actividades en Villa Regina y distintas localidades del Valle Medio, donde comenzó a mantener reuniones con referentes locales para escuchar las principales demandas de cada región. Esa metodología será replicada durante los próximos meses en la Zona Andina, la Región Sur, el Alto Valle y la costa atlántica.

Desde el entorno de Soria sostienen que el eje discursivo estará centrado en las dificultades que atraviesan las economías regionales y en cuestionar al gobierno de Alberto Weretilneck por, según afirman, "no escuchar o no querer escuchar las necesidades de los rionegrinos". La intención será presentar una propuesta construida desde el territorio y con participación de los distintos sectores productivos.