Gonzalo Belloso sigue fiel a Chiqui Tapia, pero posterga una definición sobre su futuro en Central

Es difícil llegar a Gonzalo Belloso. El presidente de Rosario Central maneja un hermetismo absoluto, no dialoga con la prensa ni permite que lo hagan quienes integran la comisión directiva. Ni on the record ni off the record.

Aunque algo se puede afirmar: es incondicional a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino , aun en la tormenta que la investigación del FBI podría levantar.

El "Pejerrey" es señalado, dentro y fuera del ambiente del fútbol, como uno de los dirigentes, si no el que más, con mayor llegada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero la red de vínculos que supo construir también se expande sobre la política provincial y nacional.

Con logros para exhibir y sin una oposición ordenada enfrente, Belloso parece encaminarse a una reelección segura en las elecciones de diciembre, aunque hace poco él mismo puso en duda su deseo de repetir. ¿Las investigaciones judiciales contra Tapia podrían cambiar sus planes? En el medio, un incidente judicial protagonizado por uno de sus hijos puso al mandamás canalla en un lugar incómodo.

Nacido y criado en una casa peronista -su madre, apodada “Lucy”, fue una histórica dirigente barrial del justicialismo en la Novena sección electoral , en la zona norte de Rosario -, Belloso supo tejer una red de alianzas con el PJ al arribar a la presidencia de Central .

Gracias compañero y amigo @SergioMassa

Tuviste la humildad para nunca decirlo.

Pero hoy Belloso te lo agradece.

Sin vos esto hubiera sido imposible.

El pueblo canalla no lo va a olvidar. pic.twitter.com/TZJJWtcfee — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) December 17, 2023

Se recuerda especialmente aquella escena cuando, eufórico tras alzarse su equipo con la Copa de la Liga 2023, agradeció públicamente a Tapia, Toviggino y al entonces ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa sin recurrir a eufemismos: “Estábamos prácticamente fundidos, todos los asesores decían que vayamos a una convocatoria, y fue Chiqui Tapia con su poder político y un amigo mío como Toviggino, quien nos hizo la estructura de un desendeudamiento. Si no hubiera sido por ellos y por el ministro Massa, que nos ayudó a pagar seis inhibiciones que teníamos en FIFA, no hubiera sido posible. Ellos nos dieron una mano muy grande para poder arrancar”, blanqueó.

Luego llegaría el episodio de la designación de Rosario Central como campeón de Liga en 2025, un título otorgado en medio del campeonato en las oficinas de la AFA en Puerto Madero que generó una reacción negativa en la gran mayoría de los hinchas de los otros clubes del fútbol argentino. Otra vez, Belloso quedaba en el ojo de la tormenta como un dirigente favorecido por el mandamás de la AFA.

La gestión Belloso en Central

El "Pejerrey" se maneja con soltura dentro de la política de su club. En diciembre, la masa societaria de Rosario Central irá a las urnas para renovar sus autoridades y nadie asoma en el horizonte como un contendiente real para el oficialismo.

Los éxitos futbolísticos de Central en el último tiempo, la Copa de la Liga y el polémico trofeo de Liga, además del regreso del campeón del mundo Ángel Di María y las dos obras de ampliación del estadio Gigante de Arroyito, generan a la gestión Belloso un gran respaldo entre los canallas.

Sin embargo, en la oposición, opacada por los triunfos de la actual gestión, remarcan por lo bajo que las deudas del club, estimadas en u$s 37 millones, están en su máximo histórico, y que las estrechas relaciones con la AFA no son un activo para el club sino que, por el contrario, contribuyen al desprestigio de la institución.

La conferencia de prensa

Asentado sobre sus logros, Belloso acrecienta su poder y limita el de la oposición manejando un hermetismo absoluto. El exdelantero prácticamente no dialoga con la prensa. En cambio, opta por expresarse en ruedas de prensa. En la última, quizás la más recordada, Belloso ratificó a Jorge Almirón como DT y respaldó su decisión de desprenderse de algunos de los referentes del plantel superior.

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En ese discurso, en pie de guerra, el presidente envió un doble mensaje a los referentes del plantel de primera división, incluido Di María. En primer lugar, advirtió que no permitiría operaciones mediáticas desde adentro del club, ya que, horas antes, la prensa había comunicado que Almirón dejaría el cargo. Además, dejó claro que las decisiones gerenciales estarían por encima de los deseos de los ídolos del club, quienes, al parecer, no estaban conformes con la salida de sus compañeros ni con la continuidad de Almirón.

En esa misma jornada, casi al pasar, el exdelantero de Olimpia de Paraguay deslizó que podría dejar la política de Central a fin de año, ya que mencionó que los objetivos principales de su gestión eran dejarle a la siguiente dirigencia un club ordenado que compita internacionalmente.

Sin embargo, no es la primera vez que Belloso amaga con no presentarse a una elección. En la previa de las elecciones de 2022, dejó entrever que no iría por la presidencia, pese a ser el favorito en las encuestas, y que su lugar por la agrupación Raza Canalla lo ocuparía Ramiro Colabianchi. Sin mayores explicaciones del cambio de rumbo, finalmente se presentó y arrasó en las urnas. Es por eso, entre otras cosas, que en la oposición imaginan a Belloso ligado a Rosario Central por los próximos años.

Los vínculos de Belloso con la política de Santa Fe

A la par de sus contactos con el peronismo, Belloso ha demostrado ser hábil para tejer acuerdos con actores del radicalismo. “Las obras llevan muchas habilitaciones y Pablo Javkin las aprobó para que podamos empezar”, agradeció al intendente de Rosario cuando presentó la ampliación del Gigante de Arroyito.

Siempre habrá cosas por hacer. Pero hay momentos que hacen que nos detengamos y valoremos el camino recorrido.



Ver cinco grúas trabajando en una obra que quedará para siempre es emocionante. #CentralXEncimaDeTodo pic.twitter.com/rPdqG7jl91 — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) June 25, 2026

Además, durante la administración Belloso, el club consiguió que la provincia de Santa Fe desembolse 450 millones de pesos en la construcción de un centro de entrenamiento en los terrenos ubicados en el Cruce Alberdi, tras un acuerdo con la Nación para la cesión de la propiedad logrado por la gestión anterior. La inversión de la provincia se da en el marco de las obras proyectadas para la realización de los Juegos Odesur en Rosario.

Dirigentes que conocen la política del club y de la provincia señalan que Carolina Cristinziano, esposa de Belloso y vicepresidenta primera, es el nexo principal del club con las autoridades de Rosario y Santa Fe y fue clave en las negociaciones por las obras con la Casa Gris.

La abogada rosarina tejió una red de contactos vasta, ya que durante su paso por la facultad de Ciencias Políticas de la UNR compartió aulas con quienes actualmente ocupan lugares de poder en la provincia, como el propio gobernador Maximiliano Pullaro; el secretario de Gobierno de Rosario, Sebastián Chale; el diputado Germán Martínez y el rector de la UNR, Franco Bartolacci, entre otros.

Belloso Jr. y el vínculo con la Justicia

Pese al alto perfil de su padre, Matías Belloso fue quien quedó en el centro de las noticias el 30 de junio pasado. El jugador de fútbol, de 26 años de edad, se mostró en Estados Unidos alentando a la selección horas después de haber sido demorado en Granadero Baigorria junto a otros jóvenes luego de que se encontrara un arma en el auto en el que se movilizaban.

¡Cumple en familia! Muchas gracias a todos por los saludos pic.twitter.com/YlNFRDQMpx — Gonzalo Belloso (@GonzaloBelloso7) March 31, 2026

El futbolista quedó en libertad sin ser imputado, lo que despertó críticas de algunos sectores que denunciaron un supuesto doble estándar de la Justicia de la bota, ya que otros jóvenes detenidos en contextos de portación de armas no gozaron de la misma suerte que el hijo del presidente canalla.